Pol Espargaró : Un résultat "dégoûtant" mais le rythme des leaders

Encouragé par une bonne huitième place au GP du Qatar, Pol Espargaró espérait se rapprocher des premières places dans le second week-end de course à Doha, mais une 15e place en qualifications, qu'il a attribué à une Honda au comportement irrégulier, avait déjà douché ses espoirs. La course a pourtant bien débuté pour le Catalan, qui a gagné trois places dans le premier tour, avant de poursuivre sa remontée jusqu'à la dixième position, en restant accroché au groupe de tête. Plusieurs bévues en fin d'épreuve l'ont cependant fait dégringoler au 13e rang.

"J’ai commis deux énormes erreurs", a reconnu Espargaró dimanche soir. "D’abord, je suis sorti de la piste, parce que j’essayais de doubler. Avec l'aspiration, j’allais très vite, j’ai essayé de freiner un peu plus tard et j'ai un peu bloqué l'avant. Ici, le problème c’est que tu ne peux pas continuer le freinage sur la partie sale, je n’ai pas relâché les freins et je suis sorti de la piste, et je crois que j’ai perdu 1,7 seconde lors de ce tour. Ensuite j’ai fait exactement la même chose alors que j’essayais de rattraper Morbidelli pour le doubler à nouveau. Je n’ai pas autant perdu – je n’ai lâché qu’une seconde – donc j’ai perdu 2"9 à cause de deux énormes erreurs."

Le pilote Repsol Honda a franchi la ligne d'arrivée à seulement 6"063 du vainqueur Fabio Quartararo, un retard très faible dans la course au top 15 le plus compact de l'Histoire. Espargaró estime que le départ et ses qualifications décevantes sont "le mauvais" côté de son week-end mais il se satisfait du rythme affiché pendant la course puisqu'il était par moment plus rapide que les pilotes qui se disputaient la victoire.

"C'est sûr que ce n’est pas la position de départ idéale si tu veux disputer la victoire ou le podium, mais après le rythme était incroyable, on était parmi les plus rapides en piste aujourd’hui. À mi-course, j’étais trois dixièmes plus rapide que les pilotes en tête de course, mais le problème, c’est que tu perds pratiquement quatre secondes uniquement au départ parce que tu es très loin de la tête de course. J'ai essayé de rouler vite, de doubler et j’ai perdu beaucoup de temps. Je veux progresser, je veux éviter de faire des erreurs en course, et améliorer la moto le samedi, et c'est tout. On a juste besoin de tout mettre bout-à-bout et faire un meilleur résultat."

Espargaró a eu des difficultés avec certains pneus durant le week-end mais les seuls problèmes rencontrés avec les gommes en course sont, selon lui, liés à son pilotage : "Heureusement, lors de la course, les pneus étaient marqués en tant que pneus de course, donc ceux-là fonctionnent toujours plutôt bien. Et j’ai été beaucoup plus rapide que la semaine dernière, je pense que j'ai utilisé le capital pneu un peu plus tôt dans la course, parce que j’ai fait la plupart de la course dans la fenêtre basse des 1'55, ce qui est un rythme incroyable, mais le problème est que j’usais un peu trop le pneu arrière, j’ai trop patiné et j’ai perdu la traction vers la fin. Mais en tout cas, ce n’était pas mal."

La moisson de points ne reflète donc pas ce dont Honda était capable à Losail selon Espargaró, certain que de bonnes qualifications l'auraient placé dans le groupe de tête et qu'il aurait pu décrocher un bien meilleur résultat sans ses erreurs des derniers tours : "Concernant la performance et les chronos durant la course, c’est mieux que je l’espérais. Et je crois que Honda est très content aussi, parce qu’en course nous étions capables de lutter pour le podium ou pour la victoire ici au Qatar où ils ont souffert dans les dernières années. Mais vis-à-vis des résultats, c’est sûr que je ne suis pas satisfait."

"J’ai commis deux énormes erreurs qui m’ont mis hors du top 6 – je pense qu’on aurai pu finir septième ou sixième – mais nous avons terminés 13e. Si tu regardes le classement, le résultat est dégoutant, et je suis le premier à le reconnaître. Mais si tu regardes le résumé dans l’ensemble, le rythme, les dépassements depuis notre position de départ, là c’est sûr que c’est plus que ce que j’espérais. Donc la sensation est fantastique, je me sens bien parce que je suis rapide et on a la vitesse. Le problème, c’est qu’on n’a pas pu tout mettre ensemble et ça, ça fait mal."

Pol Espargaró quitte dont le Qatar avec une certaine satisfaction, les tests organisés il y a un mois lui ayant vite permis de prendre ses marques sur la Honda et les deux courses disputées à Doha ayant montré quelques promesses sur un circuit où la marque est parfois en difficulté, puisqu'elle ne s'y est plus imposée depuis la saison 2014.

"En ce moment, ce circuit est de loin l'un des pires pour Honda. Je veux dire qu’on n’avait pas une seule séance où on disait 'D’accord, on a un bon rythme ou un bon chrono'. Mais malgré ça, j’étais parmi les plus rapides en course. Donc ça veut dire que je pense que suis vraiment sur la meilleure moto de la grille. Il nous faut simplement tout mettre bout à bout. Il nous faut un bon samedi, ce qui nous placera en haut de la liste des time attacks, donc partant des deux premières lignes. Et si on avait eu un bon départ, il suffit de regarder les chronos, on aurait terminé sur le podium, c’est sûr."

"Mais le problème est que nous sommes partis en 14e position, et sur les trois-quatre premiers tours on a perdu quatre secondes. Et après, à quatre tours de la fin, avant ma première erreur, j’étais à 2"2 ! Donc j’ai récupéré pas mal de temps durant la course, à un endroit où normalement les Honda sont à la peine et ne sont pas bonnes bonnes, donc notre performance est remarquable ici. Le seul problème c’est qu’on n'a pas tout assemblé, en plus de mes erreurs."

Avec Marc Michon

