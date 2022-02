Pol Espargaró voit Marc Márquez indéniablement favori pour le titre

Charger le lecteur audio

À bientôt 31 ans, Pol Espargaró entame sa neuvième saison dans la catégorie MotoGP, avec à ses côtés un épouvantail nommé Marc Márquez qui ne cesse de l'accompagner depuis son plus jeune âge. On se souvient que c'est quand le #93 a quitté la catégorie Moto2 que son rival catalan en a remporté le titre, et aujourd'hui les voici prêts à entamer une campagne complète l'un à côté de l'autre dans le prestigieux stand Repsol Honda.

Interrogé sur celui qui est, selon lui, l'homme à battre pour la saison 2022, Espargaró rappelle qu'un pilote voit toujours son propre coéquipier comme la cible. "Tous les pilotes vont dire ça, mais c'est réel. Mais en ce qui me concerne, je suis dans la position la plus difficile qui soit parce que mon coéquipier est l'un des plus grands pilotes de l'Histoire du MotoGP", souligne-t-il cependant. "Cela signifie que j'aurai la tâche plus difficile que les autres pilotes, mais cela va aussi me donner plus de motivation. Essayer de battre un pilote pour la dixième place, ce n'est pas la même chose qu'essayer de battre le numéro un. C'est une énorme motivation pour moi et je vais essayer d'y arriver."

Pour autant, le pilote espagnol ne se fait pas d'illusions et voit en Marc Márquez le favori absolu pour cette nouvelle saison, après deux années de vaches maigres pour le champion. "Je n'ai aucun doute sur le fait que Marc est le favori pour remporter le Championnat du monde, au-dessus de tout autre pilote", affirme-t-il au site officiel du MotoGP. "Il va bien physiquement, il a la vitesse qu'il avait avant de se blesser et je n'ai aucun doute quant au fait que Marc est le rival à battre pour tout le monde, pas uniquement pour moi. Ceux qui disent le contraire ne disent pas la vérité."

"Il est le pilote à battre au vu de toutes les années durant lesquelles il s'est battu ici dans des conditions différentes. Même l'année dernière, en étant à 70, 80 ou 90% physiquement, il a été en mesure de gagner des courses. J'ai de la chance de l'avoir à mes côtés et de voir ce que Marc est capable de faire, lui qui se battra probablement à chaque course de la saison. Cela va m'aider à essayer de copier ce qu'il fait et d'être à son niveau."

Espargaró espère apporter "beaucoup de victoires"

Espérant avant tout progresser après une saison de découverte de la Honda perturbée par les difficultés générales de la moto dans sa version 2021, Pol Espargaró voit un réel atout dans cette cohabitation de façon permanente avec le fin connaisseur de la RC213V qu'est Marc Márquez.

"Pour moi et pour toute l'équipe Honda, il est très important que Marc soit là. D'abord, parce qu'il s'agit d'un pilote qui, cette année, en sera à sa dixième année sur cette moto. Dix ans avec une moto, cela vous permet d'avoir une énorme connaissance de l'ensemble du processus qu'elle a suivi."

"Pour ce qui est de l'améliorer, de comprendre les ingénieurs et de savoir comment gérer la question du développement d'une moto, je pense qu'il n'y a personne de mieux que lui chez Honda en ce moment. En termes d'expérience, Marc est crucial. Et puis, évidemment, avec la vitesse qu'il a, il porte l'usine à un autre niveau."

Marc Márquez et Pol Espargaró

Profondément transformée cette année, la Honda semble cependant devoir mieux correspondre à son habitude de fortement solliciter le train arrière, et il mise sur cette évolution et une amélioration générale du package pour reprendre la compétition dans la lignée des signaux positifs qu'il a pu livrer à partir de la fin de l'été dernier.

Mais l'ancien pilote KTM, toujours en quête d'une première victoire dans la catégorie, espère surtout ouvrir son compteur. Lorsqu'il lui est demandé ce qu'il pense pouvoir apporter à Honda cette année, Espargaró répond : "J'espère beaucoup de victoires, beaucoup de podiums, beaucoup de pole positions et de belles bagarres − avec mon coéquipier, je l'espère, car je suis presque sûr qu'il sera au top."

Se souhaitant utile pour Honda dans une période cruciale pour les discussions de contrat, Pol Espargaró repart en quête des plus grands succès dont il rêve. "C'est mon objectif depuis que j'ai rejoint Honda. Mon objectif n'est pas de figurer dans le top 5, mais de gagner des courses et d'essayer de remporter le Championnat du monde. C'est la raison pour laquelle je me réveille chaque matin et je m'entraîne comme je le fais, c'est la seule chose à laquelle je pense chaque jour. Je suis prêt à le faire."