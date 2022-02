Poncharal impressionné par le travail de Fernández et Gardner

Charger le lecteur audio

Dimanche soir à Mandalika, le team Tech3 a conclu deux semaines intensives d'essais. Avec Remy Gardner et Raúl Fernández, elle est la seule équipe à faire rouler deux débutants en MotoGP cette année et a ainsi participé au Shakedown de Malaisie en plus des deux tests officiels. Le travail a donc été soutenu, malgré des résultats encore loin de l'objectif affiché pour cette saison.

Fernández s’est malgré tout affirmé en leader des rookies lors du Shakedown à Sepang, avant de terminer deuxième du test, derrière Marco Bezzecchi, et 19e au classement final. À l'aise lors de la prise en main de sa KTM, il a engrangé beaucoup de tours afin de se familiariser à toutes les particularités que requiert le MotoGP, sans véritablement se préoccuper de ses adversaires débutants. De son côté, Gardner est toujours convalescent après s'être fêlé le poignet droit en janvier, et a beaucoup souffert en Malaisie, malgré 93 tours réalisés, ce qui lui a valu le 23e temps.

Mais pour ces premiers essais de la saison, la finalité n'était pas le chrono, comme l'a rappelé Hervé Poncharal, le patron de Tech3, qui s'est montré très optimiste sur les performances de ses pilotes : "Nous avions pour objectif d'engranger des tours, des données, de l'expérience, et de comprendre l'électronique, le moteur, le châssis, les pneus Michelin, les freins carbones, et c'est ce que nous avons fait."

"Nous avons vu chaque jour des progrès pour chacun d'eux. Ils ont amélioré leurs chronos ainsi que leur feeling sur leur KTM RC16 et c'était l'objectif principal de ce test. Même si leurs positions finales au classement ne sont pas les plus incroyables, Raúl a terminé à 1"049 secondes du premier et Remy 1"217, ce qui est un exploit incroyable pour deux rookies car les chronos n’ont jamais été aussi serrés ! Il faut garder à l'esprit qu'aujourd’hui nous comparons les pilotes en millièmes et plus en centièmes car la catégorie est devenue bien plus compétitive ces dernières années."

Remy Gardner

Le test de Mandalika n'a pas contredit le Français, puisque la quasi-totalité du plateau MotoGP a terminé dans la seconde. Seuls les deux pilotes Tech3, ainsi que le débutant Darryn Binder sur Yamaha, ont fini un peu plus loin, avec cependant une explication à leur chrono final. Fernández a en effet été victime d’une lourde chute à presque 200km/h le samedi et n’a pas été en mesure de mener à bien la journée de travail de dimanche en raison de problèmes de vision qui ont nécessité du repos.

De son côté, Gardner a également conclu son test un peu plus tôt en raison d'un poignet douloureux qui ne lui permettait plus de véritablement attaquer sur la moto pour progresser dans sa maniabilité. Malgré ces soucis physiques, l'un et l'autre auront accumulé beaucoup d’expérience ainsi que des centaines de tours sur la totalité des essais, et donc recueilli de nombreuses informations utiles à KTM afin de peaufiner la version 2022 de la RC16 pour le premier Grand Prix de la saison.

"Nos deux pilotes ont beaucoup appris de leurs KTM respectives et ils sont désormais de meilleurs pilotes MotoGP qu'ils ne l'étaient il y a deux semaines", a souligné Poncharal. "En tant que rookies, cette dure période de test n'est jamais simple mais ils sont parvenus à effectuer beaucoup de tours et j'apprécie vraiment leur mentalité de ne jamais abandonner."

Après ces deux semaines, le repos sera donc de mise pour permettre aux deux rookies de démarrer leur toute première saison en MotoGP au mieux : "[Cette période] a été très intense, et les pilotes comme l'équipe sont épuisés. Les prochains jours à la maison avant d’aller au Qatar seront déterminants pour tout le monde afin de prendre un repos bien mérité, de recharger les batteries et de revenir en pleine forme".