Poncharal : "Folger aurait pu faire des choses incroyables"

La blessure de Pol Espargaró a permis à Jonas Folger de faire un retour inespéré en MotoGP cette année. Du Grand Prix des Amériques à celui des Pays-Bas, l'Allemand a retrouvé son ancienne équipe pour prendre en main la KTM RC16 portant le sceau de la marque GasGas.

Des retrouvailles plus de cinq ans après une séparation à l'époque douloureuse : alors que Tech3 avait misé sur Folger pour le faire débuter dans la catégorie MotoGP, faisant vite taire les critiques, celui-ci avait fini par stopper la course à l'automne pour des raisons de santé et avait ensuite, pendant l'hiver, renoncé à son guidon pour 2018.

Devenu pilote essayeur il y a quelques mois, Folger a donc fait un retour plutôt inattendu sur la grille MotoGP. Dans une interview accordée à Motorsport-Total.com, publication sœur de Motorsport.com en Allemagne, Hervé Poncharal a salué l'apport du pilote allemand durant ce difficile intérim, au cours duquel il a tout de même assuré neuf points.

"Jonas Folger a fait un travail fantastique et nous a beaucoup aidés", explique le directeur de l'équipe Tech3. "Il était tout le temps en train de rire et il a toujours été super enthousiaste. En fait, il n'était pas du tout préparé pour cela, car il ne veut plus être pilote de course. Il veut être pilote d'essais et nous l'avons compris."

"Il était heureux de revenir chez Tech3, c'était son équipe. Nous avons été très heureux de le voir revenir", poursuit le Français, qui illustre la bonne entente entre Folger et son équipe : "Entre le Mugello et le Sachsenring, toute l'équipe est allée chez lui. Nous avons fait un barbecue ensemble et nous avons passé une magnifique soirée."

"Un choc" de voir Folger arrêter en 2018

Lorsqu'il l'avait recruté pour la saison 2017, Hervé Poncharal avait reçu de nombreuses critiques, certains doutant que l'Allemand soit au niveau pour la catégorie reine. Mais il a vite fait taire ces commentaires en réalisant de bonnes courses et en décrochant notamment un podium mémorable au Sachsenring.

"J'adore Jonas, sa personnalité et son approche. C'est un gars très cool et il n'y a pas tellement de pilotes qui sont cools. Il est différent, ce qui est très positif", souligne le team principal. "Ce qui s'est passé en 2017 a été un choc pour moi. Auparavant, tout allait vraiment bien pour lui. Nous avions de grands espoirs qu'il fasse de gros progrès en 2018."

En 2017, la saison de Jonas Folger avec Tech3 s'était arrêtée au GP d'Aragón.

À l'époque, Jonas Folger avait révélé souffrir du syndrome de Gilbert. Par la suite, c'est un burn-out qui a été évoqué, notamment par le pilote lui-même, pour expliquer qu'il ait renoncé à quelques jours des premiers essais de pré-saison, début 2018, s'étant senti incapable de sortir de la pause.

"Nous ne savons toujours pas vraiment ce qui s'est passé", regrette Hervé Poncharal. "On peut en penser ce que l'on veut, nous ne le saurons jamais vraiment. Mais j'étais très triste, car je croyais fortement en son potentiel. Je reste persuadé qu'il aurait pu faire des choses incroyables."

Par la suite, Jonas Folger a connu un parcours difficile. Il a disputé quelques courses en Moto2 en tant que remplaçant et a momentanément pris un rôle de pilote d'essai MotoGP chez Yamaha. Passé au championnat allemand (IDM) en 2020, il en a remporté toutes les courses. S'en sont suivis des passages en WorldSBK, moins fructueux. "Il était encore jeune et je savais quel était son potentiel", assure Hervé Poncharal. "J'étais un peu triste."

"Content pour lui" quand il a appris que Jonas Folger avait été engagé comme pilote d'essais par KTM fin 2022, le Français a finalement vite retrouvé son ancien pilote, après le grave accident de Pol Espargaró dès le premier Grand Prix de la saison. Il a cependant fallu le convaincre de revenir à la compétition, ce que l'Allemand a fait à partir d'Austin.

"Il m'a dit que sa carrière de pilote était derrière lui. Il était heureux de son contrat de pilote d'essais. C'est ce qu'il veut faire le plus longtemps possible, et du mieux possible. En revanche, il ne veut plus courir. Mais étant donné qu'il s'agissait de Tech3, il a essayé."

"À ce moment-là, il ne s'engageait que pour la course d'Austin", se souvient le directeur de l'équipe de Bormes-les-Mimosas. "Ça s'est plutôt bien passé, il y avait une bonne ambiance. Je lui ai dit qu'en courant sans pression, il deviendrait un meilleur pilote d'essais, plus rapide, et qu'il comprendrait mieux la moto. Après le Texas, nous avons continué à Jerez, en France, en Italie, en Allemagne et à Assen."

"Il est à la fois l'ancien Jonas et un autre Jonas", observe le Français, satisfait par ce remplacement. "Il reste sympa et amical, mais on sent aussi qu'il est plus mûr. Comme il ne veut plus courir, il est plus détendu. Il n'a pas d'attentes."

Pol Espargaró espérait revenir à la compétition au mois de juin, avant la pause du championnat. S'il a dû y renoncer à l'époque, il compte désormais reprendre sa place dans son équipe à partir du prochain Grand Prix, qui aura lieu la semaine prochaine à Silverstone, puis disputer la seconde moitié de la saison. Il a préparé son retour en reprenant le guidon de sa KTM à Goodwood, il y a quelques jours, et attend désormais le feu vert des médecins.

Avec Gerald Dirnbeck