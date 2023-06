Poncharal : KTM doit lancer de "grandes manœuvres" pour garder Acosta

Pedro Acosta a clairement fait part de sa volonté de rejoindre le MotoGP la saison prochaine. Le contrat du Champion 2021 du Moto3 et actuel deuxième du Moto2 avec KTM lui garantit une place sur la grille l'an prochain, et Acosta sera libre de s'engager avec un autre constructeur s'il n'obtient pas satisfaction. Hervé Poncharal n'a aucun doute sur le fait que KTM respectera ses engagements et se réjouit déjà de voir Acosta en catégorie reine.

"Il semble que Pedro et son management ont décidé qu'ils seront en MotoGP en 2024, et ils le seront", a confié le grand patron de Tech3 au site officiel du championnat. "Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le championnat et pour la catégorie MotoGP. J'ai aimé la déclaration de Johann Zarco, qui disait qu'il devait rapidement gagner une course parce que ce serait plus difficile quand Pedro sera en MotoGP. Je pense que c'est une bonne nouvelle... donc quelle est votre question suivante ?"

L'interrogation est naturellement celle de l'équipe pour laquelle Acosta roulera en 2024. Le team d'usine n'a pas de place à lui offrir en raison des contrats de Brad Binder et Jack Miller, ce qui fait de Tech3 une destination de choix, étant donné que Pol Espargaró a un accord pour 2024 mais pas Augusto Fernández. KTM pourrait également tenter d'avoir une équipe satellite supplémentaire.

Quelle sera l'option retenue ? Poncharal entretient le mystère mais ne semble exclure aucune possibilité, la priorité étant surtout de ne pas voir Acosta aller chez la concurrence, KTM ayant déjà vu Jorge Martín lui filer entre les doigts : "Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations, de rumeurs. La compétition est aussi faite de grandes manœuvres. Parfois il faut prendre des risques."

"Clairement, il y a quelques années, Pierer Mobility avait un joyau, il est parti et il a gagné la dernière course en Allemagne. Il s'agit de Jorge Martín. Je crois que Pedro est un pur produit de Red Bull KTM, si on peut qualifier quelqu'un de produit. Au sein de l'organisation Red Bull KTM, tout le monde a conscience de la valeur et du potentiel de Pedro, et la décision a été de le conserver dans la famille."

"Comment cela va-t-il fonctionner ? Pour le moment je ne peux pas vous le dire. Beaucoup d'eau va couler sous les ponts avant que 2024 débute. Il y a beaucoup de possibilités. Vous connaissez nos patrons, ils sont très proactifs, très passionnés et ils explorent toutes les possibilités pour avoir une vraie équipe de quatre pilotes très efficaces, la meilleure possible pour l'an prochain. Je n'ai pas répondu à la question, mais attendez un peu et n'écoutez pas les rumeurs."

Selon le Français, il faudra attendre le cœur de l'été et le GP d'Autriche, fin août, pour connaître les plans de KTM : "Dans notre organisation, Spielberg est toujours un moment-clé, où beaucoup de choses sont décidées. Je pense que Spielberg sera le tournant pour comprendre ce que sera 2024."