Portimão sera "une autre histoire" pour Aprilia

Aprilia espérait mieux pour le premier Grand Prix de la saison, au Qatar. Annoncé favori grâce à sa première ligne et son podium conquis avec une gestion des pneus impressionnante en course sprint, Aleix Espargaró a finalement été en difficulté et n'a pris que la huitième place de l'épreuve principale, tandis que Maverick Viñales a figuré dans les dernière positions du top 10 le samedi comme le dimanche.

Malgré cette déception, les deux pilotes de l'équipe officielle ont affiché un certain enthousiasme au sujet de leur machine. Viñales est distancé depuis les tests hivernaux, peut-être en raison de réglages qui sollicitent trop le pneus avant, mais il espère se relancer au GP du Portugal, sur un terrain qui devrait être plus favorable à l'Aprilia.

"J'ai dit avant ce Grand Prix [au Qatar] que ce serait une autre histoire à Portimão", a-t-il souligné. "J'en suis totalement certain, parce que c'est une piste différente, personne n'y a roulé, avec une adhérence différente aussi. Cela va probablement tourner en notre faveur."

Espargaró se réjouit notamment des progrès effectués dans l'aérodynamique, avec une configuration qu'il est le seul à utiliser parmi les pilotes de la marque. Il espère en profiter lors de ce deuxième week-end de compétition de la saison. "Notre moto est assez bonne au niveau de l'aérodynamique donc j'espère que cet appui supplémentaire aidera à Portimão", a confié le vétéran du plateau.

Les Ducati en ligne de mire

Au cours des tests de pré-saison puis au GP du Qatar, Espargaró a surtout évoqué une faiblesse côté moteur, difficile à corriger en cours de championnat puisque seules les marques japonaises peuvent le faire évoluer, grâce à leurs concessions. Viñales est cependant convaincu qu'Aprilia a le potentiel pour s'affirmer comme la principale menace de Ducati cette année.

"Si on suit les bonnes étapes, je dirais que oui", estimait le pilote de Roses avant l'entame du week-end à Doha. "Si on suit la trajectoire sur laquelle on est, qu'on ne dévie pas de notre trajectoire actuelle, je pense que oui, on sera très forts du milieu jusqu'à la fin de la saison."

Maverick Viñales Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"J'encourage vraiment les gars pour travailler. Ce n'est pas facile parce qu'on travaille à 1000% tous les jours. Ce n'est pas facile de maintenir ce niveau, mais je les encourage à continuer à travailler comme ça parce que je pense que l'on peut faire quelque chose d'incroyable."

L'une des inquiétudes concerne la fiabilité, Raúl Fernández ayant rencontré un nouveau souci chez Trackhouse avant le départ, tandis qu'Aprilia a reconnu ne pas avoir trouvé de véritable solution aux problèmes rencontrés lorsque la température était très élevée l'an passé, avec une moto parfois devenue brûlante.

"Il faudra que je passe plus de temps au sauna !" a ironisé Viñales. "On a un peu de malchance à ce niveau mais la constance sera nettement meilleure, naturellement. Ce sera beaucoup mieux que dans les dernières courses [de la saison 2023]. Évidemment, il y aura des circuits où l'on aura un peu de mal mais en comprenant l'équilibre de la moto, ce sera beaucoup plus facile."