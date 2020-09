Portimão, une piste technique, "difficile à apprendre"

Le MotoGP a confirmé que sa saison 2020, largement remaniée à cause de la pandémie de COVID-19, se terminerait au Portugal, sur le Circuit de l'Algarve. Le MotoGP ne s'y est jamais rendu, mais la piste située à Portimão n'est pas inconnue de certains pilotes du Championnat du monde.

C'est le cas de Cal Crutchlow, le seul du plateau MotoGP à y avoir déjà couru entre 2008 et 2010 lorsqu'il roulait en WorldSBK et en WorldSSP, avec un podium à la clé. Grand fan du circuit portugais, le pilote de Lucio Cecchinello pense que l'expérience récente − au contraire de la sienne − de quelques pilotes qui sont allés y rouler avant la reprise, bien qu'éloignée de ce qu'ils vivront au guidon d'une MotoGP, pourrait s'avérer cruciale pour appréhender un tracé très technique.

"J'ai un peu d'expérience, vieille d'une dizaine d'années − et je suis toujours aussi jeune !" s'amuse-t-il. "C'était génial, d'être sur une Supersport là-bas, c'était la meilleure piste au monde. Mais sur une Superbike ou une MotoGP, c'est une tout autre histoire."

"Il faut le MotoGP là-bas", assure-t-il, convaincu d'avance. "Je ne pense pas que mon expérience de la piste fera une quelconque différence, car les pilotes peuvent immédiatement apprendre les pistes, mais elle est difficile à apprendre. Álex Rins et Aleix Espargaró devraient être les plus rapides là-bas car ils y étaient il y a quelques semaines avec une moto de route. Mais on a hâte d'y aller, c'est sûr que c'est un super endroit où aller et où passer du temps."

Grâce à son roulage à Portimão, effectué le mois dernier, Aleix Espargaró peut confirmer l'aspect technique du circuit. Comme Crutchlow, il pense que toute expérience sur la piste portugaise sera bonne à prendre, et prend l'exemple du retard qu'il accusait sur d'autres pilotes ayant roulé là-bas avant lui, et dont les quelques heures supplémentaires en piste s'étaient avérées cruciales.

"J'ai roulé avec mon Aprilia standard, de route, et j'ai passé les deux premières heures à vraiment essayer de découvrir la piste. Ça ne m'était jamais arrivé", a déclaré l'Espagnol, confirmant la complexité du circuit. "Je me souviens par exemple que quand j'ai couru pour la première fois en Argentine, après deux chronos je connaissais parfaitement la piste, les repères pour les freinages, et les autres nouvelles pistes non plus n'ont pas été difficiles à comprendre."

"Mais à Portimão, c'était super difficile de comprendre où freiner, où accélérer… et je n'étais que sur une moto de route ! Je me souviens que quand je suis arrivé là-bas, Rins et [Albert] Arenas avaient déjà roulé deux jours plus tôt et j'étais deux secondes plus lent, je ne pouvais absolument pas les suivre le premier jour. Le deuxième jour j'ai commencé à être plus rapide. C'est une piste vraiment très fun."

Un resurfaçage bienvenu avant le Grand Prix

Après le sujet épineux des bosses à Brno lors du Grand Prix de République Tchèque, le pilote Aprilia et celui de LCR se disent unanimement heureux de savoir que ça ne sera pas un problème à Portimão, puisque la piste sera entièrement resurfacée dans les prochaines semaines, avant que la F1 puis le MotoGP n'y fassent escale en octobre et novembre.

"Je suis impatient car il semble qu'ils vont resurfacer la piste, ce qui est super. C'est super aussi que Portimão ait fait l'investissement pour la F1 et qu'ils aient resurfacé la piste là-bas", salue Crutchlow.

Espargaró prédit toutefois que la piste ne pardonnera pas les erreurs. "Je ne dirais pas qu'elle est dangereuse, mais à la limite pour des MotoGP parce que les changements de dénivelé sont très agressifs", souligne-t-il. "Il y avait beaucoup de bosses, mais on a beaucoup parlé avec le patron de la piste et il nous a dit qu'ils auraient resurfacé si jamais on allait courir là-bas, alors ce sera mieux."

"Je dois dire que les infrastructures font que c'est l'un des meilleurs endroits où je suis allé dans ma carrière. C'est incroyable ! C'est fantastique d'aller là-bas. On prévoit d'y passer un mois cet hiver, parce qu'il y a tout : hôtel, motocross, enduro, supermoto, karting, le circuit de MotoGP… Pour moi, c'est un très bon endroit où se rendre", conclut Espargaró.

Avec Léna Buffa et Guillaume Navarro