Qui est Jorge Martín, le plus grand rival de Pecco Bagnaia en 2023 ?

Du haut de ses 25 ans, Jorge Martín a bien failli réussir un exploit, celui de venir à bout de Pecco Bagnaia dans une course au titre qu'il a réussi à prolonger grâce à une seconde moitié de championnat admirable, et ainsi de ramener la couronne suprême à une équipe satellite. Bien que battu à la dernière course, l'Espagnol n'a assurément pas démérité, lui qui n'a que trois saisons d'expérience dans la catégorie MotoGP et semblait, sur le papier, devoir être limité par ce statut de pilote satellite. Un symbole s'il en fallait de la force de caractère d'un pilote qui s'est toujours battu contre l'adversité.

Pour le moment, Martín a un titre mondial à son palmarès, celui qu'il a remporté en 2018 dans la catégorie Moto3. Il avait alors succédé à Joan Mir en remportant un duel acharné contre Marco Bezzecchi au championnat. Et ce jour-là, il était titré juste avant le nouveau champion de la catégorie Moto2... un certain Pecco Bagnaia. Pour en arriver là, il avait dû dépasser deux blessures au poignet contractées à mi-saison, puis pendant la tournée outre-mer. Mais s'il avait ainsi été capable de serrer les dents, c'est peut-être que Jorge Martín a appris dès son plus jeune âge à puiser au fond de lui des forces insoupçonnées.

Issu d'une famille modeste, il a plusieurs fois cru devoir renoncer à sa carrière. Pris par la passion paternelle pour les motos, l'enfant qu'il était rêvait de courses mais devait se résoudre à un quotidien plus pragmatique. Il avait dix ans lorsque ses parents ont perdu leur emploi, victimes collatérales de la crise économique. À l'aube de l'adolescence, tous ses espoirs reposaient sur la Red Bull Rookies Cup, qui organisait une sélection assortie d'un système de bourse. Il a d'abord été recalé, puis, insistant, a réussi à y être sélectionné en 2012. Saisissant sa chance, il s'est classé deuxième en 2013 et a fini par remporter le titre en 2014. Sa carrière était lancée, pourtant il allait lui falloir dépasser d'autres embûches.

Ce succès en Red Bull Rookies Cup allait lui ouvrir les portes des Grands Prix, qu'il a intégrés en 2015 dans le team Aspar. Son coéquipier ? Pecco Bagnaia ! Devenus très amis, et même colocataires, tous deux se sont battus pendant deux ans avec une Mahindra qui leur donnait du fil à retordre, et puis Martín a reçu en 2017 un coup de pouce qui allait tout changer, celui de Fausto Gresini. Convaincu de son talent, l'emblématique team manager l'a alors recruté dans son équipe pour deux saisons qui allaient mener le jeune pilote vers la victoire en course, puis au championnat.

Jorge Martín a également été épaulé par Aleix Espargaró et Maverick Viñales. "Ils venaient me chercher chez moi pour qu'on aille s'entraîner avec leurs motos parce que je n'en avais pas, je n'avais pas d'argent pour m'en acheter", racontera-t-il un jour. Peu à peu, il a réussi à dépasser son manque d'argent pour construire sa carrière. Par la suite, et durant tout son parcours, il s'est toujours efforcé de faire ses preuves en piste avec une pointe de vitesse souvent impressionnante, mais n'a jamais oublié de se montrer reconnaissant envers ceux qui l'ont aidé lorsqu'il en avait besoin.

Fausto Gresini a été l'un des artisans du succès de Jorge Martín, en le faisant rouler deux ans en Moto3 avec le titre à la clé.

De Honda à KTM... puis Ducati

Ce parcours a néanmoins été émaillé par deux grandes séparations. D'abord celle avec Honda, le constructeur avec lequel il a remporté son titre en Moto3, mais qu'il a quitté pour intégrer l'équipe Ajo en Moto2 dans la foulée. Puis celle avec la famille KTM, à qui il est resté lié pendant deux ans via l'équipe finlandaise. Une option de son contrat avec le géant autrichien lui permettait d'être promu dans la catégorie MotoGP, cependant l'intérêt suscité par Ducati allait tout changer...

À 22 ans et alors qu'il venait d'entamer sa seconde année en Moto2, sans encore y avoir gagné, Jorge Martín a conclu un accord avec le constructeur italien pour intégrer le team Pramac Racing en 2021. Un divorce rendu possible par une faille contractuelle dont a profité l'Espagnol... Incapable alors de faire jouer la clause de renouvellement prévue, Mattighofen a dû se résoudre amèrement à ce départ d'un pilote perçu comme une réelle promesse de succès futur. La déception était si lourde que le constructeur a par la suite modifié sa manière de rédiger ses contrats afin de se prémunir d'autres ruptures de la sorte.

Martín, lui, se trouvait dans des conditions idéales pour apprendre le MotoGP, intégré à l'équipe qui fait office de partenaire de premier rang pour Ducati. Et il a vite confirmé tout le bien que l'on pensait de lui, remarqué par un départ canon pour sa première course dans la catégorie, puis auteur de la pole position dès son deuxième Grand Prix. Lui déjà si efficace sur le tour lancé depuis les petites catégories, il a réalisé ce que personne depuis Marc Márquez n'avait obtenu si vite en MotoGP. Le lendemain il confirmait un peu plus encore les attentes qui reposaient sur lui en montant sur le podium.

Deux semaines plus tard, cependant, Martín a subi pendant les essais du GP du Portugal un grave accident qui allait durablement le marquer. Ce terrible highside, dans lequel il a pris entre autres quatre chocs à plus de 25 g, lui a valu huit fractures à la main, au genou et au pied. Il a dû subir une triple opération ainsi que de nombreux soins, pendant des semaines, pour retrouver sa capacité à piloter. Il lui fallait aussi dépasser le choc psychologique de cet accident qui a été jusqu'à lui faire envisager de tout arrêter.

Après seulement 43 jours d'absence, Martín a pourtant relancé la machine, et il allait même parvenir à remporter une première victoire, au GP de Styrie, moins de quatre mois après l'accident. Dur au mal, celui qui s'est fait surnommer "Martinator" mais aussi "gladiator" a maintes fois éprouvé sa capacité à revenir de blessure, telles celles qui ont marqué cette première année en MotoGP ou encore la saison de son titre en Moto3, mais aussi son parcours en Moto2 : là, c'est dès son premier jour d'essais qu'il s'était blessé.

Le GP de Styrie 2021, première victoire MotoGP de Jorge Martín, quatre mois après son grave accident.

De retour au premier plan sans l'équipe officielle

Après ce succès au Red Bull Ring, deux ans s'écouleront avant qu'il connaisse à nouveau le succès. Car s'il s'est classé dans le top 10 du championnat 2021 malgré ces événements, la saison suivante s'est révélée compliquée pour le pilote espagnol. Le team Pramac bénéficiait, certes, de la même spec de moto que l'équipe officielle Ducati, cependant Bagnaia avait obtenu d'écarter le nouveau moteur juste avant la saison, ce dont n'a pas profité l'équipe de Paolo Campinoti.

Sa neuvième place au championnat traduisait cette fois ses difficultés en piste, mais le prix à payer était bien plus important encore. Car Ducati, devant également faire face à l'éclosion d'Enea Bastianini sur une machine plus ancienne, a décidé d'opposer les deux hommes pour attribuer la place de pilote officiel, aux côtés de Bagnaia, pour 2023. Martín avait beau estimer que la promotion devait lui revenir, étape logique en provenance de Pramac, c'est finalement son rival qui l'a obtenue, engendrant chez l'Espagnol colère et frustration.

Avec le recul, il admettra que ce nouvel écueil a encore une fois été formateur. "J'ai traversé beaucoup de difficultés, mais je pense qu'au final, tout le processus d'apprentissage de la saison dernière, avec une moto difficile, a été positif. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour essayer de progresser et de développer la moto, et c'est finalement arrivé", observait-il au moment de renouer avec la victoire, en juin dernier, se montrant plus apaisé.

Si Jorge Martín avait perdu de gros points au début du championnat 2023, ce succès a enclenché une dynamique positive pour lui. Face au favori, Pecco Bagnaia, il a opéré un retour en force, en particulier après un GP de Catalogne qui restera comme un tournant dans cette année. Parti en tête, l'Italien a subi une chute juste après le départ et n'a que miraculeusement échappé au pire, en étant "seulement" heurté aux jambes par un Brad Binder impuissant.

Alors que Bagnaia a dû gérer le choc, la douleur, puis des sensations inconstantes sur sa Ducati, son rival a enchaîné les succès, notamment en course sprint, devenue sa spécialité. Il est même parvenu à momentanément prendre la tête du classement général en Indonésie. Une chute coûteuse le lendemain à Mandalika, un mauvais choix de gomme en Australie et un souci pneumatique au Qatar (placé à l'étude par Michelin) ont joué en sa défaveur, mais sa hargne et sa vitesse pure ont fait le reste pour résister à Bagnaia jusqu'au 20e Grand Prix.

Lui qui n'était pas beaucoup tombé en course pendant la saison, c'est en chutant, alors que Pecco Bagnaia filait vers la victoire, qu'il a finalement vu s'envoler ses derniers espoirs. Mais Jorge Martín a maintes fois prouvé qu'il savait se relever de tout... Passer si près du but n'aura fait que décupler ses ambitions pour la saison à venir.

Jusqu'au bout, Jorge Martín a challengé Pecco Bagnaia.

Jorge Martín en chiffres

25 ans ; il est né le 29 janvier 1998 à Madrid (Espagne)

153 Grands Prix, dont 54 en MotoGP

15 victoires, dont 5 en MotoGP

44 podiums, dont 16 en MotoGP

34 pole positions, dont 13 en MotoGP

12 meilleurs tours en course, dont 4 en MotoGP

9 victoires de courses sprints MotoGP

1518 points, dont 691 en MotoGP

La carrière de Jorge Martín

2012 11e de la Red Bull Rookies Cup

2013 2e de la Red Bull Rookies Cup

2014 Vainqueur de la Red Bull Rookies Cup

2015 Débuts en championnat du monde Moto3 (Mahindra), 17e

2016 16e du championnat du monde Moto3 (Mahindra)

2017 4e du championnat du monde Moto3 (Honda)

2018 Champion du monde Moto3 (Honda)

2019 11e du championnat du monde Moto2 (KTM)

2020 5e du championnat du monde Moto2 (KTM)

2021 9e du championnat du monde MotoGP (Ducati) ; rookie de l'année

2022 9e du championnat du monde MotoGP (Ducati)

2023 2e du championnat du monde MotoGP (Ducati) ; meilleur pilote indépendant

