MotoGP GP du Portugal

Pourquoi le duo d'Aprilia s'apprête à se quitter en bons termes après son duel à Valence

Jorge Martín vont s'affronter une dernière fois en tant que coéquipiers, mais assurent que leur relation n'a jamais été conflictuelle.

Richard Asher

Publié: 24 nov. 2026, 13:51

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Photo de : Filipe Amorim / AFP via Getty Images

L'association entre Marco Bezzecchi et Jorge Martín au sein de l'équipe officielle Aprilia prendra fin ce week-end, après deux saisons passées dans le même garage. Les deux hommes se disputeront une dernière fois la deuxième place du championnat du monde. Et, si l'on en croit leurs déclarations, ils devraient se séparer en meilleurs termes que beaucoup ne l'imaginaient.

À leurs débuts, il était largement admis que les deux pilotes ne s'entendaient pas particulièrement bien. Pourtant, malgré leurs personnalités très différentes, ils ont toujours entretenu des rapports cordiaux en public au cours de ces deux saisons, même si quelques tensions ont marqué leur collaboration.

Parmi ces épisodes, on peut citer la tentative de Martín de se libérer de son contrat en 2025, qui avait laissé Bezzecchi seul à la tête de l'équipe. Il y a également eu deux incidents sur la grille au cours desquels Martín a percuté Bezzecchi : à Motegi l'an dernier, puis à Balaton Park cette saison.

Martín aborde la finale de Valence avec deux points d'avance sur Bezzecchi. Quel que soit le résultat de leur duel, les deux pilotes espèrent se quitter chaleureusement, alors que Martín s'apprête à rejoindre l'équipe officielle Yamaha. Une entente cordiale à laquelle eux-mêmes ne s'attendaient pas au départ.

"Ce sera notre dernière course dans le même box, donc ce sera aussi un moment particulier", a déclaré Bezzecchi après avoir devancé Martín pour remporter le Grand Prix du Portugal le week-end dernier.

"Je pense que nous avons trouvé quelque chose que nous n'attendions pas, vous savez", a poursuivi l'Italien. "Une relation forte, une bonne ambiance dans le box, toute l'équipe officielle qui travaille bien ensemble."

"Évidemment, il y a de la rivalité en piste, comme vous l'avez vu aujourd'hui... parfois, nous nous dépassons de nombreuses fois, mais c'est la course."

"C'est toujours mieux de terminer deuxième que troisième, donc nous allons forcément nous battre à Valence ! Et je suis sûr que ce sera une belle bataille."

Jorge Martin, Marc Marquez, Marco Bezzecchi

Martín a tenu des propos similaires à l'approche de leur dernier Grand Prix en tant que coéquipiers chez Aprilia.

"Je pense que Marco et moi nous respectons énormément. Nous nous entendons vraiment bien et nous savons que le meilleur [pilote] gagnera."

"Je suis fier d'être son coéquipier, parce qu'il me pousse toujours à progresser. Je regarde constamment ses données et j'essaie toujours de devenir un meilleur pilote. Je suis certain d'avoir terminé cette saison meilleur pilote que je ne l'étais au début."

"Notre objectif était de gagner [le titre] ; maintenant, c'est évidemment de terminer deuxième ou troisième. C'est bien d'avoir cette bataille. Nous nous affrontons depuis 2018, mais au bout du compte, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes à Valence pour nous livrer une belle lutte. Ensuite, nous essaierons de porter la plus belle tenue possible pour le gala !"

Martín a expliqué qu'il souhaitait terminer la saison en tant que vice-champion, tout en soulignant que son objectif de l'année était déjà atteint.

"Nous voulons tous les deux terminer deuxièmes plutôt que troisièmes. Honnêtement, quand j'ai commencé cette saison, mon objectif était de finir dans le top 3. Je l'ai donc déjà atteint, non ? Je terminerai dans le top 3 quoi qu'il arrive."

"Si je peux finir deuxième, ce sera mieux. Mais je trouve qu'à l'heure actuelle, le niveau de Marco est incroyable, tout comme sa confiance. Ce sera vraiment difficile de le battre."

Bezzecchi en a également profité pour saluer son rival avant leur duel en Espagne.

"Jorge est toujours extrêmement rapide. Et quand il a confiance, il est vraiment très fort", a déclaré le pilote de Rimini.

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