Pourquoi le logo de la F1 est sur la Ducati Pramac de MotoGP

Structure satellite du constructeur Ducati, l'équipe Pramac a cette saison totalement renouvelé son duo de pilotes, puisque ses titulaires 2020, Jack Miller et Francesco Bagnaia, ont été promus dans l'écurie d'usine de la marque italienne. Les guidons 2021 ont été confiés au double Champion du monde Moto2 Johann Zarco et au rookie Jorge Martín, Champion du monde Moto3 en 2018.

L'Espagnol a fait ses débuts sur la Desmosedici ce vendredi au cours de la première journée des essais du Qatar, qui lancent officiellement la saison du MotoGP, avant que le Français puisse à son tour rouler ce samedi. Et une décoration a particulièrement intrigué sur la moto rouge, blanche et bleue : la présence sur l'arrière du logo de la Formule 1.

Cherchant à comprendre de quoi il retournait, Motorsport.com a obtenu la confirmation de la part d'un porte-parole de Pramac que cet ajout avait été fait à la demande de Stefano Domenicali. Ce dernier est le PDG de la Formule 1 depuis le début de l'année, poste auquel il a succédé à Chase Carey.

L'Italien fut auparavant le dirigeant de Lamborghini (dont le logo figure aussi sur la moto) après son départ de la Scuderia Ferrari. Il est aussi et surtout un ami du propriétaire de Pramac, Paolo Campinoti. "Stefano Domenicali est très proche de Paolo Campinoti, et il lui a demandé s'il pouvait apposer le logo sur la moto", a déclaré le porte-parole du team.

Ce logo, qui sera donc présent sur les deux machines cette saison, pourrait même devenir encore plus visible une fois le coup d'envoi de la campagne donné à la fin du mois, toujours au Qatar, où deux Grands Prix sont prévus sur le circuit de Losail.

Il est à signaler que Domenicali a, depuis sa prise de fonction à la tête de la F1, souhaité resserrer les liens avec le MotoGP, les deux championnats ayant par exemple conçu ensemble des protocoles COVID-19 qui seront appliqués au cours de la saison 2021 dans les différents paddocks. Cela fait suite à un certain nombre de collaborations, notamment en matière de sécurité des circuits.

Dans un commentaire conjoint, la F1 et Pramac ont par ailleurs indiqué : "Nos deux championnats, le MotoGP et la F1, sont le pinacle de leur catégorie et passionnent nos fans dans le monde entier. Carmelo [Ezpeleta, le patron de la Dorna], Paolo et Stefano sont des amis proches et ils veulent en faire davantage ensemble pour mettre en valeur nos événements exceptionnels et notre excellence sportive afin que de plus en plus de fans deviennent des adeptes des deux séries."

Avec Germán Garcia Casanova et Lewis Duncan

