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Pourquoi Marc Márquez a été pénalisé pour avoir quitté la grille… alors qu'il n'avait rien fait de mal

Décryptage de la controversée double pénalité de long lap infligée à Márquez lors du Sprint.

Rubén Carballo Rosa Richard Asher

Publié: 28 nov. 2026, 16:33

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

La dernière course Sprint de Marc Márquez en MotoGP, samedi, a été perturbée par un problème indépendant de sa volonté, mais aussi par une pénalité qui a pesé sur son résultat. Une sanction qui a suscité de nombreuses réactions négatives chez les fans, à en juger par les sifflets qui l'ont accompagnée dans les tribunes de Valence.

Le départ du dernier Sprint de la saison 2026 a été retardé par un problème rarement observé jusque-là : un dysfonctionnement des feux. Les feux rouges ont mis trop de temps à s'éteindre, provoquant les protestations de l'ensemble des pilotes sur la grille, qui ont levé la main pour signaler que la procédure de départ s'éternisait.

Il faut dire que la direction de course avait déjà pris du retard dans ses procédures tout au long du week-end. Dès la Q2, il était apparu que le drapeau jaune avait mis beaucoup trop de temps à être déployé après la chute d'Ai Ogura dans les dernières minutes. En réalité, Marco Bezzecchi avait eu le temps de passer à cet endroit, huit secondes après la chute, sans voir le moindre signal. Celui-ci n'avait été présenté que deux secondes plus tard. Cela lui avait permis de décrocher la pole position sans perdre son meilleur chrono, ce qui aurait été prévu par le règlement sportif de la FIM si un drapeau jaune avait été brandi.

Mais le retard au départ a provoqué une situation encore plus chaotique. Les MotoGP actuelles sont des prototypes qui ne sont pas conçus pour rester immobiles : en l'absence de refroidissement, leurs systèmes surchauffent rapidement. C'est précisément ce qui est arrivé à la Ducati de Márquez, placée en deuxième position sur la grille.

Alors que les autres motos n'étaient pas affectées, la machine italienne a commencé à dégager une quantité importante de fumée. Marc a tenté de démarrer sa moto, principalement pour faire circuler de l'air dans ses systèmes, mais n'y est pas parvenu. La Ducati a ensuite pris feu, obligeant Márquez à sauter de la moto pour éviter de se brûler. Il a toutefois indiqué avoir subi quelques blessures, certaines parties de sa combinaison ayant été noircies par les flammes.

La moto étant devenue inutilisable, les pompiers ont dû intervenir pour éteindre l'incendie à l'aide d'un extincteur. Márquez a immédiatement rejoint les stands, tout comme la moto avec laquelle il devait prendre le départ, puis il est allé récupérer sa deuxième machine, déjà préparée par son équipe. Dans le même temps, le départ du Sprint était annulé sous drapeau rouge en raison de l'incident.

Il a fallu attendre plus de 20 minutes pour que le Sprint puisse être lancé, une fois le problème des feux résolu. Pourtant, bien que le problème rencontré par sa moto ait été indépendant de sa volonté, Márquez a été pénalisé pour les événements. Le décuple champion du monde a écopé d'une double pénalité de long lap pour avoir quitté la grille. Il l'a purgée à la lettre lors des sixième et septième tours du Sprint, avant de terminer sa dernière course courte à la 13e place.

Quitter la grille à cause d'un problème mécanique : une pénalité dans tous les cas

Mais pourquoi Márquez a-t-il été pénalisé ? Pour le comprendre, il faut se référer au règlement sportif de la FIM pour le MotoGP. La section consacrée aux départs retardés stipule qu'un pilote sera pénalisé chaque fois qu'il quitte la grille en raison d'un problème avec sa moto.

Le point controversé de cette règle tient à sa formulation, qui ne fait aucune distinction quant à la nature du problème. Peu importe qu'il provienne de la moto elle-même ou qu'il soit dû à un facteur extérieur, comme cela a été le cas samedi avec les feux.

Néanmoins, puisque la moto n'a pas pris feu en raison d'une défaillance de la Ducati ou d'une erreur du pilote, mais plutôt à cause d'un dysfonctionnement dont ni l'un ni l'autre n'étaient véritablement responsables, il est compréhensible que Márquez ait été perçu comme injustement sanctionné.

La règle relative aux départs interrompus est toutefois formulée ainsi :

18. Départ retardé

Si un problème susceptible de compromettre la sécurité survient au départ, le directeur de course déclenche la procédure de départ retardé comme suit :

Un drapeau rouge est agité depuis la plateforme de départ et le feu rouge reste allumé.

Le panneau "Start Delayed" est présenté depuis la plateforme de départ et un commissaire agite un drapeau jaune à chaque rangée de la grille depuis la plateforme de signalisation.

Les pilotes doivent rester à leur emplacement sur la grille, casque sur la tête. Les moteurs peuvent être coupés.

La ou les machines à l'origine de la procédure de départ retardé sont transférées dans la voie des stands, quels que soient les travaux nécessaires pour les remettre en marche. Si elles peuvent être redémarrées ou si une machine de réserve est utilisée (catégorie MotoGP), le pilote peut prendre le départ du tour de chauffe depuis la voie des stands. Il retrouvera sa position initiale sur la grille et devra effectuer une double pénalité de long lap pendant la course, sur instruction de la direction de course.

Le règlement fait littéralement référence à la "ou aux machines à l'origine de la procédure de départ retardé". Dans le cas présent, toutefois, le problème n'a finalement pas été causé par une moto. Si une "machine" est à l'origine de l'incident, il s'agit des feux. Leur dysfonctionnement a finalement provoqué la surchauffe de la Ducati de Márquez.

Malgré cela, le champion du monde a accepté la pénalité. Il ne serait toutefois pas surprenant que le règlement soit réexaminé à la suite de cet incident, comme cela avait été le cas après la controverse autour du départ de Márquez de la grille à Austin la saison dernière et de son entrée dans la voie des stands à Jerez cette année.

Pedrosa avait déjà été victime d'une interprétation similaire du règlement

Il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois qu'un départ interrompu pénalise un pilote qui n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Dani Pedrosa, qui commentait le Sprint pour DAZN, a évoqué un incident similaire dont il avait lui-même été victime.

Les faits remontent au Grand Prix de Saint-Marin 2012, à Misano, alors qu'il jouait lui-même le titre mondial. Alors que la grille était déjà en place, la moto du Tchèque Karel Abraham a calé. Pedrosa a expliqué : "À l'époque, le départ avait été retardé à cause d'un problème sur une autre moto. Pendant que nous attendions de savoir ce qui se passait, ma moto est tombée en panne à cause de ce retard. Ils l'ont ramenée dans la voie des stands et, par conséquent, j'ai été placé en dernière position sur la grille. Le pilote à l'origine du problème a pu partir de sa position initiale et, un demi-tour plus tard, j'ai été éliminé", a-t-il conclu.



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