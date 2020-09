Miller et Bagnaia, "une approche différente de la course"

Lors de la dernière épreuve en date à Misano, la semaine dernière, Jack Miller et Francesco Bagnaia étaient tous deux partis depuis la deuxième ligne de la grille, respectivement cinquième et sixième. Bagnaia avait ensuite conclu le Grand Prix de Saint-Marin sur la seconde marche du podium, 2''2 derrière Franco Morbidelli, tandis que Jack Miller avait connu une course moins réjouissante avec une arrivée au huitième rang, à onze secondes de la victoire et juste derrière la Ducati d'usine d'un Dovizioso que l'on sait en délicatesses avec sa monture.

Cette fois, Miller entend bien se montrer plus menaçant aux avant-postes, tandis que Bagnaia, irrésistible en Essais Libres avec le meilleur temps combiné puis lors du warm-up, compte sur une nouvelle course solide malgré une jambe toujours boiteuse pour définitivement convaincre le management de Ducati de lui céder le guidon d'usine en 2021.

Alors que le départ du Grand Prix d'Emilie-Romagne sera donné dans quelques heures, Francesco Guidotti, team manager de l'équipe, revient un peu en arrière et analyse en particulier l'amorce de la dernière course de Miller et Bagnaia, tirant les leçons des approches différentes de son duo.

"C'est une approche différente de la course, avec différents caractères ! Notamment pour Pecco, qui a raté trois courses après cinq semaines. Sa première partie de la course a été très prudente et il a fait attention à ne pas commettre d'erreur ; il avait besoin de rester terre à terre pour aborder le premier tour, puis il a été très rapide dès qu'il a commencé à pousser et ça s'est très bien passé : il a pu pousser jusqu'à la fin", commente l'Italien.

"Pour Jack, vous le savez, il est très solide au départ et il prend toujours de bons départs. Son approche est plus sauvage [rire] ! Il a donné 100% dès le début", sourit Guidotti, séduit par le sens de l'attaque de l'Australien. Un style sans réellement de compromis dans les premiers kilomètres de course, qui a peut-être coûté chez dans un cadre plus large, mais que son team manager soutient tout de même. "Il est certain que pour la durée vie du pneu, c'est plus dangereux et que parfois ça fonctionne et d'autres moins… Sur cette course, il est certain que ça aurait pu être mieux mais comment dire à Jack de ne pas faire ça au départ ! Peut-être doit-il ajuster un tout petit peu au début et être un peu plus calme pour quelques tours, puis revenir en force après. Mais j'aime ça chez Jack !"

Dès lors, Pramac a envisagé quelques changements sur les réglages de ma moto et envisage une approche différente dans la gestion des pneus, en espérant que les pilotes sauront aussi apprendre de la dernière épreuve. "Oui, ce n'est pas qu'au niveau de Jack [que des ajustements sont nécessaires, ndlr], c'est aussi au niveau des réglages et il faut un peu changer ceux-ci pour lui permettre d'être plus constant et plus rapide sur l'ensemble de la course. Peut-être aussi au niveau du choix du pneu", poursuit Guidotti avec bienveillance.

"Nous avons la chance cette année de faire une deuxième course sur ce même circuit donc ça peut beaucoup aider à comprendre si ce n'est qu'une question de réglages, de pneus ou de style de pilotage. La plupart du temps, c'est l'ensemble qui peut être ajusté et de petits pas faits de chaque côté peuvent vraiment aider."

L'un des premiers commentaires d'après-couse de Pecco Bagnaia après son arrivée en seconde position la semaine dernière a concerné le départ : la prochaine fois, promettait alors l'Italien, un départ plus agressif serait nécessaire pour tenter de jouer la victoire. Mais tout le monde est aussi plus rapide ce week-end grâce aux enseignements tirés de la première course et des tests collectifs de mardi, signifiant que la gestion des pneus devrait elle aussi évoluer.

"Comme je l'ai dit, il a été prudent parce que c'était sa première course après de longues semaines passées dans le canapé", répète Guidotti. "Il avait montré son potentiel [sur les départs] en Moto2 et il est certain que c'est un petit peu différent en MotoGP mais il est capable de prendre un meilleur départ s'il pousse un petit peu plus au début…"