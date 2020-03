Photos - Pramac présente sa livrée 2020

Dessinée par le Centro Stile Lamborghini, la livrée Pramac 2020 fait une nouvelle fois la part belle au bleu, au blanc et au rouge, avec un design un peu plus agressif que le précédent. L'écurie Pramac prend part cette année au Championnat du monde MotoGP pour la 19e année consécutive, l'équipe n'a donc manqué aucune édition depuis la première année de la catégorie, en 2002.

Jack Miller et Pecco Bagnaia, pilotes 2019, restent à bord pour une année supplémentaire, et cette fois les deux pensionnaires de l'écurie disposeront d'une machine factory aux spécifications 2020. "Cette année nous avons fait un grand effort avec Pramac Racing pour offrir à Miller et Bagnaia des Desmosedici GP20, les mêmes utilisées par les deux pilotes Ducati officiels. Nous sommes convaincus d'avoir pris la bonne décision pour mettre Jack et Pecco dans les meilleures dispositions pour montrer leur talent en piste", a expliqué Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati Corse.

Du côté de Francesco Guidotti, team manager de Pramac Racing, l'optimisme est de mise après la très bonne fin de championnat 2019 réalisée par le team, et par les bons tests de pré-saison, en Malaisie et au Qatar. La saison 2020 devrait débuter début avril, avec le Grand Prix des Amériques, suite à l'annulation du GP du Qatar et au report du GP de Thaïlande.

"La saison 2019 a terminé de manière très positive, et après les tests, nous savons que nous pouvons faire du bon travail et être compétitifs dans un championnat qui a tous les ingrédients pour être l'un des plus excitants de ces dernières années. Malgré tout ce qui est arrivé, notre but reste de travailler à notre meilleur potentiel, pour pouvoir garantir à nos pilotes une moto qui leur permettra d'exprimer le leur."

