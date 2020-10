Pramac : "Zarco vient pour atteindre des objectifs"

Les équipes Ducati et Pramac peuvent enfin se concentrer pleinement sur la préparation de leur week-end de course et ne plus avoir à répondre à de multiples assaillants les pressant de donner des informations sur l'identité de leur line-up pilote 2021. Avec Jack Miller et Pecco Bagnaia confirmés dans l'équipe d'usine pour la saison prochaine, ce sont donc les deux pilotes Pramac de cette année qui montent d'un cran au sein de la structure italienne, laissant ainsi au team satellite la mission d'accueillir deux nouvelles recrues en Johann Zarco (depuis l'équipe Avintia) et le jeune Jorge Martín (depuis le Moto2).

Un bel exemple de réussite de l'équipe Pramac, dont la bonne préparation de ses pilotes à leur destin dans la structure d'usine n'est pour l'heure modérée, selon le team principal Francesco Guidotti, que par le fait que son team court encore après un succès cette année. Un palier à franchir qui compte symboliquement pour celui qui a déjà vu cette année les équipes satellites respectives de Yamaha (SRT Petronas) et KTM (Tech3) monter sur la plus haute marche du podium.

Signer une victoire cette saison avant de penser à 2021

Alors que l'on pourrait penser l'équipe comblée par le fait de valider son niveau par le départ de ses deux protégés vers le team factory, l'Italien rejette le qualificatif "parfait" qui lui est lancé pour complimenter le parcours de Pramac en 2020. "Je ne suis pas d'accord avec vous, on n'a pas encore fait un travail parfait car on n'a pas encore gagné [rires] ! On en a été très proches parfois mais ce n'est pas encore parfait !", commente-t-il sur MotoGP.com.

"Néanmoins, globalement, c'est du bon travail car les deux gars montent dans l'équipe d'usine l'année prochaine et ça fait partie de notre mission. Cela signifie que nous faisons un bon travail et bien entendu nous sommes très, très, très bien soutenus par Ducati au niveau de notre moto et avec nos techniciens. C'est une période faste et nous sommes très fiers de faire partie de ce projet et de les laisser partir vers leur futur."

La complémentarité que proposera le duo 2021 de Pramac, avec Zarco d'un côté et la fraîcheur de Martín de l'autre, sera intéressante alors que se dessine ce nouveau challenge.

"Nous allons accueillir de nouveaux pilotes et nous croyons vraiment en eux. Jorge sera un débutant intéressant au niveau de son attitude et de son approche de la course qui sont en ligne avec notre philosophie. Quant à Zarco, on le connaît : c'est un double Champion du monde et je n'ai pas besoin de le présenter. Il vient pour atteindre des objectifs et je pense que c'est un très bon mix d'expérience avec un débutant. Cela nous donne beaucoup de nouvelle motivation pour un nouveau début. Mais terminons maintenant cette saison avec encore six courses à dérouler, lors desquelles nous espérons faire un travail parfait ! "