Premier abandon pour Marini en 40 courses !

S'il s'est fait discret depuis son arrivée en MotoGP, Luca Marini n'en progresse pas moins pour autant et se trouve dans une phase ascendante depuis plusieurs Grands Prix. Sur les 12 courses disputées depuis le GP de France, où il est entré pour la première fois de la saison dans le top 10, l'Italien y a toujours terminé, excepté à Assen (17e), Silverstone (12e) et à Buriram, où il a passé la ligne d'arrivée en 23e position après avoir chuté.

Bien qu'un peu éclipsé par les performances de son coéquipier Marco Bezzecchi, auteur d'un podium et de trois top 5, en plus d'une pole position, Marini est toujours devant lui au championnat, grâce à sa grande régularité. Le #10 chute en effet très peu et son erreur en Thaïlande ne l'a pas empêché de repartir et de voir le drapeau à damier, augmentant un peu plus sa série de courses terminées.

Celle-ci a néanmoins pris fin au GP de Malaisie et, après avoir vu l'arrivée de 40 courses, il a été contraint d'abandonner au terme du premier tour en raison d'un blocage de son système de holeshot device.

"Tout allait, comme toujours, je ne l'ai pas senti [au départ]", a-t-il expliqué. "C'est resté bloqué. Peut-être qu'une petite chose venant de la saleté, des pneus ou du sol dans la ligne droite avant d'arriver dans le premier virage a bloqué quelque chose, je ne sais pas mais c'était impossible de faire en sorte que la fourche revienne."

"Dans le premier virage je ne l'ai pas senti parce que tout le monde était très lent, mais dans le virage 3 oui car on y entre très vite et j'ai senti que la fourche était bloquée. J'ai su très vite que c'était ce problème donc j'ai essayé d'éviter un contact ou une chose de ce genre pour arriver jusqu'à la pitlane."

Luca Marini

Il faut remonter au Grand Prix d'Aragón 2020, à l'époque où il roulait encore en Moto2, pour retrouver le dernier abandon de Marini, véritable métronome en course. Même si celui de Sepang n'est pas de son fait et qu'il estimait pouvoir à nouveau décrocher un bon résultat après s'être élancé depuis la sixième place sur la grille, il a préféré prendre les choses avec philosophie.

"On a beaucoup de devices, de choses sur la moto et ça fait partie du jeu. Marco, aujourd'hui et tout au long du week-end, a eu un rythme plus solide que moi donc je pense que j'aurais pu me battre pour la cinquième place. Regardez Miller, il était dernier ou presque dans le premier tour et il est beaucoup remonté. Je pense que la cinquième ou sixième place était dans nos cordes. On tourne la page, comme je l'ai dit, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui la technologie est incroyable sur nos motos donc ça peut arriver."

Ce n'est pas la première fois qu'un pilote est victime d'un souci avec son holeshot device cette saison, et ils sont plusieurs à désapprouver publiquement leur utilisation. Un point de vue que partage le représentant VR46, qui sait néanmoins que son avis n'a aucun poids.

"J'aimerais avoir quelque chose qui rende la moto plus difficile à piloter et retirer toutes ces choses car on n'en a pas besoin. Je pense que le spectacle n'est pas meilleur avec elles mais ça fait partie du développement et la technologie qui va chaque année plus loin. Selon moi, on peut aussi faire de bonnes courses sans tout ça, mais ce n'est pas [moi qui décide]. Si les constructeurs veulent faire ça et la Dorna aussi, OK, c'est dur de prendre position."