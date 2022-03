Le premier Grand Prix 2022 vu par les rookies MotoGP

Charger le lecteur audio

Remy Gardner

Qualifs : 22e (+0"866 en Q1)

Course : 15e (41"107)

Le Champion du monde Moto2 en titre s'en sort avec les honneurs, puisqu'il a marqué un premier point lors de ce Grand Prix. Remy Gardner a tout de même admis qu'il s'attendait à mieux de sa course, au vu du potentiel qu'il avait perçu pendant le week-end, bien qu'il lui faille encore trouver la bonne mise au point sur sa KTM. Il faut également rappeler qu'il s'est récemment blessé au poignet, ce qui l'a un peu gêné, principalement pendant les qualifs où l'effort plus intense s'est vite révélé fatiguant. En course, le plus gros caillou dans sa bottine aura été Darryn Binder, la bagarre qu'il a dû mener face au Sud-Africain lui ayant fait perdre le contact avec Andrea Dovizioso et Maverick Viñales.

"Pour les qualifications, je me serais probablement donné 8,5. Je pense que j'ai fait un très bon tour, j'ai juste fait une petite erreur dans le dernier virage qui m'a coûté deux ou trois dixièmes. J'aurais pu être 15e ou 17e, quelque chose comme ça, et je pense que c'est acceptable. En course, c'était à moitié acceptable. C'est sûr qu'il faut un peu plus suivre la direction prise par Brad [Binder] et apprendre de ce que font ces gars parce qu'il était sur le podium. De ce point de vue-là, ça n'est donc pas génial, mais je sens que je ne pilote pas trop mal et j'ai eu un assez bon sauvetage en course, quand j'ai perdu l'avant et que j'ai géré ça avec le coude sans perdre le contrôle. Je pense que c'était à moitié acceptable."

Remy Gardner (Tech3 KTM Factory Racing)

Darryn Binder

Qualifs : 24e (+2"499 en Q1)

Course : 16e (+41"119)

Parfois vu d'un mauvais œil pour son manque d'expérience en dehors de la catégorie Moto3, Darryn Binder n'a pas fait parler de lui qu'en bien pendant ce week-end, entre une casse de carénage dès les premiers essais et les critiques nourries de Remy Gardner après l'arrivée de la course. Mais le pilote RNF s'en est plutôt bien sorti, et notamment grâce à un très bon départ qui l'a vu gagner trois places. Il a appris sur le tas à doser son attaque après en avoir sans doute trop demandé à ses pneus dans les premiers tours, et à jouer avec les cartographies pour épargner son matériel sur la distance. En bagarre contre Gardner à la fin, il a manqué la zone des points de peu.

"Je pense que j'ai vraiment plus appris dans les 22 tours de [cette course] que dans les 100 tours que j'ai faits dans les tests. Ce week-end a été difficile, on a eu des soucis dans les séances et [samedi] soir j'ai eu une mauvaise petite chute. Ça a été dur. J'aurais pu faire beaucoup mieux à chaque séance mais je n'y suis jamais arrivé. Le principal objectif était de finir la course, de faire les 22 tours et d'apprendre autant que possible."

"C'était sympa de me battre avec les autres rookies pendant la course. Dans le dernier tour, j'ai vu que j'étais 15e et je voulais essayer de prendre un point, ça aurait été cool. J'ai essayé de battre Remy mais malheureusement il m'a doublé. J'ai vraiment beaucoup appris, je suis vraiment content d'avoir vu le drapeau à damier et j'ai pris du plaisir à me battre avec quelques pilotes au début. Je suis vraiment content de ce qu'il s'est passé."

Darryn Binder (WithU Yamaha RNF MotoGP Team)

Fabio Di Giannantonio

Qualifs : 21e (+0"764 en Q1)

Course : 17e (+41"349)

Il l'assure, à chaque sortie il a tiré d'importants enseignements qui lui permettent de peu à peu s'adapter à sa Ducati et à la catégorie reine. Fabio Di Giannantonio a néanmoins admis avoir assez mal vécu ce week-end passé parmi les dernières positions, ayant encore besoin de véritablement faire la bascule mentalement sur son nouveau statut de néophyte parmi l'élite. Il a tout de même à son actif un joli 13e temps en EL3, et il a réussi à voir l'arrivée de la course et même à tirer son épingle du jeu face à ses adversaires directs, alors qu'il a bouclé le premier tour en position de lanterne rouge. Longtemps en bagarre contre Raúl Fernández, il a fini par avoir le dernier mot.

"On apprend et il reste encore énormément à comprendre, mais je dois m'estimer content de ce début. Bien entendu, on veut beaucoup progresser, et vite, mais il était important de boucler cette première course et de gagner en expérience. On va vite penser à Mandalika et on continue à travailler avec confiance."

Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing)

Raúl Fernández

Qualifs : 23e (+1"377 en Q1)

Course : 18e (+42"357)

On trouvera difficilement un pilote plus compétiteur, et donc plus frustré de ne pas avoir figuré à de meilleures places durant ce week-end. Encadré par le team Tech3, Raúl Fernández doit cependant apprendre la patience, et si sa vitesse ne fait aucun doute, il va lui falloir prendre le temps de s'adapter pour se hisser dans le classement. En quête de meilleures sensations tout le week-end, il s'est battu contre les autres rookies en course, mais sans parvenir à les devancer.

"Le week-end a été dur pour tous les rookies, parce qu'on s'est tous battus dans le même groupe, et c'est le signe qu'il faut qu'on prenne plus d'expérience. Ça ne concerne pas que nous, je pense que c'est le cas de tout le monde, tous les rookies ont besoin de gagner en expérience. Je suis en tout cas très content, on a progressé sur de nombreux points. Ce qui est important pour nous, c'est que Brad soit monté sur le podium. On dispose de ses données, comme ça on va pouvoir progresser."

Raúl Fernández (Tech3 KTM Factory Racing)

Marco Bezzecchi

Qualifs : 15e (+0"403 en Q1)

Course : chute au 7e tour ; il était 14e

Très bien qualifié, Marco Bezzecchi s'est maintenu à sa 15e place au départ et s'est retrouvé en lutte contre Franco Morbidelli ou Takaaki Nakagami, se surprenant lui-même en dépassant ces pilotes d'expérience. C'est finalement après avoir été repris par Nakagami qu'il est tombé, ayant expliqué que passer deux secteurs derrière la Honda a fait chauffer ses freins et l'a poussé à la faute avec une force de freinage inadaptée. C'est le métier qui rentre !

"Le résultat n'est évidemment pas celui que je voulais faire mais, si je regarde la façon dont le week-end s'est passé de façon générale, je ne peux pas me plaindre car j'ai fait d'importants progrès. Malheureusement j'ai commis une petite erreur en course. Ce n'était pas vraiment une erreur, c'était un manque d'expérience concernant une chose qui peut arriver lors d'une course en MotoGP."

"Le départ a été super, je me suis beaucoup amusé. C'est difficile de partir avec une MotoGP car la puissance est énorme, mais je suis en train d'apprendre. Ce week-end j'ai pas mal progressé, notamment avec l'embrayage, mais bien sûr pas encore à 100%. J'ai beaucoup appris parce que je me suis battu avec de nombreux pilotes expérimentés comme Morbidelli, Nakagami, Miller et j'en ai doublé certains donc c'était bien. Je me suis amusé sur la moto et j'allais plus vite sans faire trop d'efforts mais aussi en essayant de conserver mes pneus."

Marco Bezzecchi (Mooeny VR46 Racing Team)

Avec Vincent Lalanne-Sicaud et Charlotte Guerdoux