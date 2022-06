Un premier point médical positif pour Márquez

Charger le lecteur audio

C'est un premier cap de franchi : deux semaines après avoir subi une opération aux États-Unis visant à repositionner son humérus et ainsi redonner une plus grande mobilité à son bras droit lésé lors de sa lourde chute survenue à Jerez en 2020, Marc Márquez vient de passer avec succès son premier point médical pour juger de l'état de sa convalescence.

Le pilote Repsol Honda s'est donc rendu à l'Hôpital International Ruber, à Madrid, pour procéder à un examen auprès des Docteurs Sotelo, Antuña et Cotorro, qui s'est finalement révélé plutôt positif. "J'ai participé aujourd'hui à un premier examen médical à Madrid, et les médecins sont satisfaits", a ainsi indiqué l'Espagnol.

"Mon bras est immobilisé, et il va rester comme cela lors des prochaines semaines. Mes sensations sont pour le moment positives car je n'ai pas de douleur, ce qui est très important. Cela me permet de mieux me reposer et de suivre les consignes des docteurs : suivre un régime sain, boire beaucoup et essayer de m'aérer avec mes chiens car il est important de ne pas laisser le corps inactif. La chose la plus important selon mes médecins est que je reste calme et patient."

Alors que l'opération pratiquée voilà deux semaines a été qualifiée de "dernière chance", le corps médical s'est voulu rassurant au sortir de ce premier point d'étape, comme en témoignent les propos du Docteur Sotelo : "Marc Márquez a observé aujourd'hui un examen médical à Madrid avec les Docteurs Antuña, Cotorro et moi-même, lequel a confirmé une évolution positive de sa blessure. À partir d'aujourd'hui, il va pouvoir commencer à réaliser des exercices contrôlés d'immobilisation passive de l'épaule et du coude, jusqu'à ce qu'un nouvel examen soit effectué dans quatre semaines."

La durée de la convalescence de Marc Márquez, qui est absent des circuits depuis le GP de Catalogne, reste encore à déterminer. Mais ce premier point de situation a au moins le mérite de rassurer quant au bienfondé de l'opération et du bon rétablissement du sextuple Champion du monde MotoGP.