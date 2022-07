C'était un 25 juillet - Le premier titre de Barry Sheene et Suzuki

Charger le lecteur audio

Le 25 juillet 1976, Barry Sheene et Suzuki décrochaient ensemble leur premier titre mondial au terme du Grand Prix de Suède, qui voyait l'Anglais s'imposer pour la cinquième et dernière fois de la saison sur les six courses auxquelles il avait participé.

Largement dominateur au Mans, au Salzburgring, au Mugello (nouvellement arrivé au calendrier) et à Assen, il dut cependant s'incliner face à son coéquipier John Williams dans le dernier tour du Grand Prix de Belgique. Ayant toutefois comptabilisé une certaine avance, le titre lui tendait les bras à la course suivante, en Suède.

Victime de problèmes mécaniques lors des premiers essais, il bénéficia finalement d'une machine compétitive pour les qualifications et s'élança deuxième sur la grille. En s'imposant à nouveau sur le circuit d'Anderstorp avec une avance de 34 secondes sur son premier poursuivant, Sheene s'adjugeait alors presque facilement son premier sacre et offrait par la même occasion un premier titre mondial à Suzuki. La boucle était ainsi bouclée, après en être passé tout près cinq ans auparavant dans les petites cylindrées.

S'il était arrivé en 1974 en 500cc, Sheene détenait en effet déjà un titre de vice-Champion du monde 125cc datant de 1971 avec Suzuki. De retour chez le constructeur japonais lors de son passage en catégorie reine, il s'apprêtait alors à écrire les plus belles pages de sa carrière. Sur le podium dès sa première course, en France, il se faisait d'ores et déjà remarquer, et enfonçait le clou juste après en Autriche en finissant à nouveau dans le top 3.

Au cœur du programme de Suzuki, il jouait dès cette première saison un rôle important dans le développement de la RG500 à moteur quatre cylindres deux-temps. Son ascension connut néanmoins un coup d'arrêt brutal début 1975, lorsqu'il fut victime d'un effroyable accident lors des essais de la course des 200 Miles en février. Sa roue arrière se bloqua à près de 300km/h et il en réchappa miraculeusement, avec néanmoins de lourdes fractures.

Très médiatisé, cet accident filmé en direct le propulsa au rang de véritable star. De retour en Championnat du monde quatre mois plus tard, il gagna sur le mythique TT d’Assen et décrocha ainsi son tout premier succès en 500cc devant Giacomo Agostini. Avec une victoire en plus en Suède, il devenait un sérieux candidat au titre pour l’année 1976. Un an plus tard, il y obtenait ainsi le Graal d'un premier sacre mondial.

Le duo Sheene/Suzuki ferait un doublé la saison suivante en décrochant à nouveau le titre grâce à huit podiums sur les neuf courses disputées, dont six victoires. Ensemble, ils gagnèrent encore cinq courses et huit autres podiums jusqu'en 1979. Sheene dut néanmoins s'incliner face à Kenny Roberts et termina vice-Champion du monde en 1978, puis troisième du championnat la saison suivante avant de passer chez Yamaha. Il s'imposa une dernière fois en Grands Prix en Suède, en 1981, et tira définitivement sa révérence en 1984, après être revenu chez Suzuki pour deux saisons.

Malgré un palmarès largement battu par nombre de champions depuis, Barry Sheene reste un personnage mythique d'une époque à part grâce à un charisme et une aura dont peu de pilotes ont bénéficié.