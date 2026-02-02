Passer au contenu principal

MotoGP Présentation Honda HRC

Honda lève le voile sur sa MotoGP 2026

Dernière équipe à organiser sa présentation, le team d'usine Honda a dévoilé ses couleurs et ses ambitions pour la saison à venir.

Léna Buffa
Mis à jour:
Ajouter comme source privilégiée
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La livrée 2026 de la Honda RC213V officielle

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La livrée 2026 de la Honda RC213V officielle

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Joan Mir et Luca Marini (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Joan Mir (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Luca Marini (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Luca Marini (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Joan Mir (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Luca Marini (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Joan Mir et Luca Marini (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Joan Mir et Luca Marini (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La livrée 2026 de la Honda RC213V officielle

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La livrée 2026 de la Honda RC213V officielle

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La livrée 2026 de la Honda RC213V officielle

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La livrée 2026 de la Honda RC213V officielle

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Joan Mir et Luca Marini (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La livrée 2026 de la Honda RC213V officielle

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La livrée 2026 de la Honda RC213V officielle

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Luca Marini (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Joan Mir (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Joan Mir (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Joan Mir (Honda HRC)

La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
22

Honda a choisi la veille des premiers essais officiels de l'année, uniquement précédés la semaine dernière par un shakedown, pour présenter sa MotoGP 2026. Dernière formation à le faire, l'équipe d'usine du constructeur japonais a opté pour un lancement en ligne, sous la forme d'un clip réunissant les acteurs clés du programme, du président du HRC, jusqu'aux pilotes.

Lire aussi :

La moto présentée n'a rien de radicalement original d'un point de vue esthétique. Cette dernière évolution de la RC213V avant le changement de règlement de 2027 conserve en effet une livrée bleu-blanc-rouge faisant honneur aux couleurs officielles du HRC. On retrouve également le logo de Castrol, devenu le sponsor titre de l'équipe d'usine depuis l'an dernier, après la fin de son partenariat historique avec Repsol, à la fois très visible sur les flancs de la moto et très largement intégré à ce clip.

Cette présentation a fait la part belle à l'histoire d'une marque profondément liée à la course et aux ambitions d'un groupe désireux de poursuivre sa remontée vers les sommets. La saison 2025 a déjà actionné un rebond évident, "une incroyable amélioration" telle que la décrit Joan Mir, alors que Honda était descendu au plus bas après avoir pourtant dominé le MotoGP durant des années.

VIDÉO - Honda dévoile sa moto officielle pour le MotoGP 2026

Joan Mir et son coéquipier Luca Marini, secondés par Johann Zarco chez LCR, ont mené le constructeur à une amélioration générale de ses résultats l'an dernier, suffisante pour lui permettre de sortir du dernier groupe des concessions. Après notamment deux podiums obtenus par Mir au Japon et en Malaisie, l'équipe d'usine entend poursuivre sur cette lancée et confirmer, entre autres, son ascendant sur Yamaha.

Les commentaires de son pilote essayeur, Aleix Espargaró, meilleur temps du shakedown samedi dernier, en disent long sur le travail de fond qui a été mené, l'Espagnol ayant été jusqu'à déclarer que cette version 2026 de la RC213V est "la meilleure MotoGP" qu'il ait jamais pilotée.

La Honda RC213V de l'équipe d'usine du HRC pour 2026.

La Honda RC213V de l'équipe d'usine du HRC pour 2026.

Photo de: Honda Racing

"Notre objectif est de ramener Honda à l'avant du MotoGP afin de se battre pour la victoire et de devenir une équipe capable à nouveau de prétendre au titre", annonce Koji Watanabe, président du HRC. "Pour y arriver, nous améliorons chaque aspect de notre produit : la moto, les pilotes et l'équipe opérationnelle."

"Le MotoGP, ce n'est pas uniquement une course de vitesse, c'est une scène permettant de montrer l'évolution de la technologie et des personnes. Nous voulons montrer au monde que l'esprit de challenger du HRC est plus fort que jamais."

Honda a su se transformer en effet, jusqu'à la manière dont elle est organisée, désormais plus en lien avec l'Europe. La marque est aujourd'hui de plus en plus en vue, au point d'avoir su séduire Fabio Quartararo, dont la signature du contrat est attendue de façon imminente.

Toutes les MotoGP 2026

