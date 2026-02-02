Honda lève le voile sur sa MotoGP 2026
Dernière équipe à organiser sa présentation, le team d'usine Honda a dévoilé ses couleurs et ses ambitions pour la saison à venir.
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
La Honda officielle de Joan Mir et Luca Marini en photos
Présentations MotoGP 2026
Le point sur l'ensemble des présentations des équipes MotoGP en vue de la saison 2026.
Honda a choisi la veille des premiers essais officiels de l'année, uniquement précédés la semaine dernière par un shakedown, pour présenter sa MotoGP 2026. Dernière formation à le faire, l'équipe d'usine du constructeur japonais a opté pour un lancement en ligne, sous la forme d'un clip réunissant les acteurs clés du programme, du président du HRC, jusqu'aux pilotes.
La moto présentée n'a rien de radicalement original d'un point de vue esthétique. Cette dernière évolution de la RC213V avant le changement de règlement de 2027 conserve en effet une livrée bleu-blanc-rouge faisant honneur aux couleurs officielles du HRC. On retrouve également le logo de Castrol, devenu le sponsor titre de l'équipe d'usine depuis l'an dernier, après la fin de son partenariat historique avec Repsol, à la fois très visible sur les flancs de la moto et très largement intégré à ce clip.
Cette présentation a fait la part belle à l'histoire d'une marque profondément liée à la course et aux ambitions d'un groupe désireux de poursuivre sa remontée vers les sommets. La saison 2025 a déjà actionné un rebond évident, "une incroyable amélioration" telle que la décrit Joan Mir, alors que Honda était descendu au plus bas après avoir pourtant dominé le MotoGP durant des années.
VIDÉO - Honda dévoile sa moto officielle pour le MotoGP 2026
Joan Mir et son coéquipier Luca Marini, secondés par Johann Zarco chez LCR, ont mené le constructeur à une amélioration générale de ses résultats l'an dernier, suffisante pour lui permettre de sortir du dernier groupe des concessions. Après notamment deux podiums obtenus par Mir au Japon et en Malaisie, l'équipe d'usine entend poursuivre sur cette lancée et confirmer, entre autres, son ascendant sur Yamaha.
Les commentaires de son pilote essayeur, Aleix Espargaró, meilleur temps du shakedown samedi dernier, en disent long sur le travail de fond qui a été mené, l'Espagnol ayant été jusqu'à déclarer que cette version 2026 de la RC213V est "la meilleure MotoGP" qu'il ait jamais pilotée.
La Honda RC213V de l'équipe d'usine du HRC pour 2026.
Photo de: Honda Racing
"Notre objectif est de ramener Honda à l'avant du MotoGP afin de se battre pour la victoire et de devenir une équipe capable à nouveau de prétendre au titre", annonce Koji Watanabe, président du HRC. "Pour y arriver, nous améliorons chaque aspect de notre produit : la moto, les pilotes et l'équipe opérationnelle."
"Le MotoGP, ce n'est pas uniquement une course de vitesse, c'est une scène permettant de montrer l'évolution de la technologie et des personnes. Nous voulons montrer au monde que l'esprit de challenger du HRC est plus fort que jamais."
Honda a su se transformer en effet, jusqu'à la manière dont elle est organisée, désormais plus en lien avec l'Europe. La marque est aujourd'hui de plus en plus en vue, au point d'avoir su séduire Fabio Quartararo, dont la signature du contrat est attendue de façon imminente.
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Yamaha : "Si Fabio décide de faire autre chose, il faudra l'accepter"
Quartararo renonce à la fin du test : "Le doigt est cassé"
Test Sepang, J1 - Marc Márquez termine la journée en tête
Fabio Quartararo pourrait renoncer à la suite du test à Sepang
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires