Aprilia dévoile la nouvelle RS-GP d'Aleix Espargaró et de Maverick Viñales

La RS-GP24 avait déjà dévoilé quelques-uns de ses secrets pendant les premiers essais de l'année, mais elle s'en était tenue à une livrée noire encore timide. Ce dimanche, à Losail, à la veille du dernier test de préparation au championnat 2024 qui s'y déroulera durant deux jours, c'est sa livrée officielle qu'a montrée la dernière moto conçue dans les ateliers MotoGP de Noale. En l'occurrence, le look de l'Aprilia 2024 est toujours à grande dominante de noir, mais avec des touches de violet et du rouge à la fois plus présent et plus subtilement associé au blanc sur le nom de la marque.

À l'heure des grandes déclarations d'intention qui accompagnent immanquablement le début de saison, les responsables d'Aprilia Racing ont mis l'accent sur l'identité technique de la moto et sur la maturité d'un programme qui a franchi des pas de géant ces dernières années. Chez Aprilia, on souhaite désormais que 2024 soit "l'année de la confirmation" grâce à un package sans cesse optimisé et à de nouvelles innovations introduites cette année.

Cette identité technique sur laquelle mise Aprilia passe d'abord par l'aérodynamique, avec des éléments singuliers tels les ailerons aplatis du dosseret de selle qui lui valent déjà son surnom de Batmobile. On note un nouvel ensemble d'ailerons avant, un imposant aileron arrière mais aussi ce dosseret de selle profilé et des jantes, tous deux uniques sur la grille aujourd'hui.

Mais Romano Albesiano et ses équipes du département technique promettent une RS-GP dont chaque élément a évolué, du moteur à l'électronique, en passant par le châssis et les fourches. Et si cette version de la moto présentée aujourd'hui est très aboutie, il reste encore quelques choix à faire avec les deux prochains jours de piste, avant que son package soit finalisé en vue du début des Grands Prix.

"Notre approche de la saison 2024 ne pouvait faire abstraction de la bonne base que nous avons construite, particulièrement lors des deux derniers championnats", souligne Romano Albesiano, directeur technique. "La RS-GP est un projet mûr, fidèle à la philosophie d'Aprilia, que nous avons essayé de faire évoluer sous tous les aspects. Le soin apporté à l'aérodynamique est peut-être le plus évident. Nous avons introduit des concepts innovants afin d'améliorer les caractéristiques d'appui et de pénétration dans l'air. Mais chaque détail a été revu, comme l'oblige un championnat qui a mené la recherche technologique à des niveaux jamais vus auparavant."

Vidéo : Aprilia présente sa RS-GP pour la saison 2024

Cette moto doit être celle qui mènera Aprilia à la confirmation, après de très solides performances produites depuis deux ans, mais aussi des saisons marquées par une certaine irrégularité. Certaines typologies de piste ou certaines conditions, comme la forte chaleur sur laquelle le travail s'est orienté il y a quelques jours en Malaisie, ont parfois contrecarré les ambitions d'Aleix Espargaró et de Maverick Viñales.

Incapable de tenir tête à Ducati, Aprilia a aussi été devancé par KTM, qui l'a privé de peu de la deuxième place du championnat constructeurs. Au classement des pilotes, Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont fait jeu égal l'an dernier, séparés de seulement deux points, mais respectivement sixième et septième derrière quatre pilotes Ducati et le leader de KTM, Brad Binder. Espargaró a néanmoins glané deux nouvelles victoires en Grand Prix, ainsi qu'un succès en course sprint, avec au passage un doublé historique pour la marque au GP de Catalogne.

Pour tenter de faire mieux encore en 2024, Noale compte sur d'autres éléments que le développement de sa machine. Il y aura d'abord ses liens plus étroits avec sa nouvelle équipe satellite, Trackhouse ayant remplacé RNF avec une fourniture technique renforcée pour les pilotes, Miguel Oliveira qui va débuter le championnat avec une RS-GP24 et Raúl Fernández qui la recevra en cours de championnat. Il y a par ailleurs le nouveau système de concessions, qui place Aprilia dans le groupe C, avec à la clé quelques avantages par rapport à Ducati.

"Ces dernières années, Aprilia Racing a suivi une croissante constante", souligne Massimo Rivola, PDG d'Aprilia Racing. "D'abord en devenant équipe officielle, puis en faisant courir quatre motos grâce à l'équipe satellite. En 2024, nous allons encore élever le niveau, étant donné que Miguel Oliveira débutera la saison avec une RS-GP de la même spécification que les officielles, et que Raúl la recevra par la suite. Un effort important pour le département course, mais aussi un signe de l'évolution de ce projet sur tous les fronts."

"Cela n'a pas été facile et la saison s'annonce encore plus chargée, mais en même temps je crois dans le potentiel de notre équipe. Et je suis fier de ce que nous avons démontré jusqu'à présent, aussi bien du point de vue technique qu'en termes d'implication. Nous voulons faire partie des protagonistes en MotoGP et nous avons toutes les cartes en main pour y arriver : quatre pilotes de très haut niveau comme Aleix, Maverick, Miguel et Raúl, un département compétition courageux et capable d'innover, et cette pointe d'orgueil italien qui ne gâche rien en course."

Maintenant que l'Aprilia officielle s'est dévoilée, il ne reste plus qu'une seule présentation sur l'agenda de pré-saison du MotoGP, celle de l'équipe Pramac Racing qui réunit cette année le vice-Champion du monde Jorge Martín et Franco Morbidelli, transfuge de Yamaha. Rendez-vous est pris pour le 28 février, mais entre-temps deux journées d'essais attendent les équipes, au Qatar.

