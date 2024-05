Pression en conditions mixtes : Michelin favorable à la discussion

À l'issue d'une course sprint disputée en conditions mixtes en Espagne, Miguel Oliveira a ouvert le débat sur la manière dont ces épreuves doivent être abordées d'un point de vue réglementaire. Le pilote portugais a en effet proposé qu'à l'avenir, ces conditions de pistes mixtes, lorsque le bitume présente à la fois des zones sèches et des traces d'humidité, puissent être considérées comme mouillées, dans le but que ne s'applique pas la règle de contrôle sur la pression pneumatique.

"Il n'a pas tort", acquiesce Piero Taramasso dans une interview accordée à l'édition italienne de Motorsport.com, "parce qu'il est vrai qu'en cas de course sur le mouillé, le protocole sur les pressions n'est pas appliqué. Dans le cas de Jerez, la course a été déclarée sèche, tout est donc resté inchangé, mais c'est néanmoins quelque chose que nous prendrons en compte et dont nous allons discuter pour l'avenir."

Le fait est que cette course de 12 tours a été suivie par des pénalités touchant cinq pilotes qui n'avaient pas respecté la pression pneumatique minimale sur la durée imposée. Fabio Quartararo y a laissé sa troisième place et, derrière lui, Raúl Fernández, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller et Álex Rins ont également été sanctionnés.

Mis en place la saison dernière, le contrôle des pressions pneumatiques vise à empêcher la recherche de performance par l'intermédiaire de pneus sous-gonflés, au détriment de la sécurité. Il impose, pour les courses disputées sur le sec, un chiffre minimal à respecter pendant un certain nombre de tours. Après une année de rodage, le cadre imposé a évolué cette saison : la pression du pneu avant doit être de 1,80 bar pendant 60% des courses longues et 30% des courses sprint, et ce sur la plupart des pistes à l'exception du Sachsenring, de Mandalika et de Phillip Island où le seuil est fixé à 1,85 bar.

Contrairement à ce qui était initialement prévu pour cette année, les infractions n'entraînent pas d'exclusions, en revanche les sanctions sont lourdes : 16 secondes de pénalité en course principale et huit secondes en course sprint. C'est ce qu'ont reçu les cinq pilotes incriminés à Jerez, premiers à être pénalisés pour cette raison cette année. Les conditions ont été directement mises en cause, fraîches et avec des zones restées humides dans certaines portions.

"Il est vrai que nous avons vu les premières pénalités et qu'elles n'ont pas tant été dues à des erreurs d'évaluation de la part des équipes, qu'à des conditions qui n'étaient pas parfaites", confirme Piero Taramasso. "Le rythme était quasiment une seconde plus lent par rapport à ce à quoi nous aurions pu nous attendre. En allant plus lentement, et avec les traces d'humidité, il a été plus difficile de faire monter la gomme en température. Par conséquent, les pressions n'ont pas non plus augmenté."

"Il faut ajouter que parmi les cinq pilotes pénalisés, trois étaient tombés : Álex Rins, Jack Miller et Fabio Di Giannantonio. Fabio Quartararo et Raúl Fernández, quant à eux, étaient peut-être un peu trop à la limite pour ces conditions et ce rythme. Il n'en demeure pas moins que la majeure partie des pilotes a réussi à rester à l'intérieur des valeurs. Et parmi eux, Marc Márquez, qui lui aussi était tombé mais qui a réussi à respecter la règle tout en étant reparti."

Cette semaine, au Mans, la météo s'annonce très clémente, du moins pour la première partie du week-end où un franc soleil et des températures élevées sont annoncés. À ce stade, les prévisions sont toutefois incertaines pour la journée de dimanche, avec un risque d'orage. Voilà qui ne met donc pas les pilotes totalement à l'abri d'un GP de France chamboulé lors de sa course principale.

Propos recueillis par Matteo Nugnes