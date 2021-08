La prévision de fortes pluies pour dimanche inquiète les pilotes

L'inquiétude exprimée par certains pilotes dès le début de ce week-end en Autriche ne cesse de croître à mesure que le temps passe et que les prévisions météo confirment une journée de dimanche qui s'annonce pluvieuse. Mais plus qu'une simple averse, c'est avant tout le risque de pluies abondantes, orageuses, qui inquiète, et ce d'autant plus que la piste du Red Bull Ring n'a déjà pas bonne réputation auprès des pilotes, particulièrement après les frayeurs de l'an dernier.

Qui a oublié, en effet, le terrifiant accident survenu dans le virage 3, où la typologie de la piste a engendré l'image stupéfiante d'une machine en perdition revenant vers les pilotes au risque de les heurter de plein fouet ? Une autre image glaçante avait concerné la deuxième course, avec cette fois un Maverick Viñales privé de ses freins et obligé de sauter de sa moto en marche car incapable de gérer le gros freinage du virage 1. Si les freins ont été changés, la piste, elle, n'a pas été retouchée et, après deux drapeaux rouges en 2020, la météo n'apporte pas pour le moment la sérénité espérée pour cette édition.

Comme souvent, c'est Aleix Espargaró qui se montre le plus virulent, rappelant inlassablement que rien ne doit passer avant la sécurité. "Les prévisions météo pour demain ont vraiment l'air horribles, il semble qu'il va y avoir une forte pluie toute la journée, de 9h à 17h. La sécurité passe avant tout", a-t-il affirmé ce samedi soir. "Ici, compte tenu du tracé, on peut très facilement voir un petit ruisseau [se dessiner] en piste et ça peut devenir très dangereux de courir ici sous la pluie. J'espère donc que les gens de la Commission de sécurité et le directeur de course y penseront à deux fois et feront passer la sécurité en premier car s'il se passe quelque chose ici, dans une de ces lignes droites, ça peut être très dangereux."

Rassuré vendredi après-midi par l'état du bitume sous une pluie modérée, le pilote Aprilia reste en revanche toujours aussi préoccupé par l'éventualité de précipitations très soutenues, qui rendraient les conditions trop dangereuses à ses yeux. "Ça n'était pas si mal [en EL2], mais il n'y avait pas tellement d'eau en piste", indiquait-il vendredi soir, ajoutant cependant que "même comme ça, sans qu'il y ait trop d'eau, ça patinait un peu en ligne droite et on avait un peu d'aquaplaning".

"On sait qu'ici c'est comme chez moi, en Andorre, on est en montagne, donc quand il pleut c'est pour de vrai, et si on a une pluie intense ça va être difficile", ajoutait Espargaró. "S'il y a beaucoup d'eau stagnante en piste et qu'on fait une erreur en ligne droite, les murs sont très proches. J'espère donc qu'il ne pleuvra pas trop fort. Quoi qu'il en soit, la direction de course sait comment est cette piste, alors je pense, j'espère, qu'ils vont faire très attention à la quantité d'eau en piste et à toute cette situation."

"Le problème ce n'est pas le grip, mais les murs", a-t-il insisté. "Je pense qu'il est dangereux de courir ici sur le mouillé, car on sait à quel point ça glisse quand on touche le sol. On a vu quand Lecuona est tombé dans le virage 1 [en EL2], il est presque arrivé jusqu'à Zeltweg ! On verra comment ça se passe. Le plus important c'est que j'espère qu'il n'y aura pas trop d'eau stagnante, pas trop de pluie pendant la course. Si c'est une pluie normale, comme [vendredi], ça peut être acceptable, mais on verra."

Cet avis est partagé par plusieurs de ses collègues, à commencer par Marc Márquez. "Personnellement, je pense que s'il pleut beaucoup en peu de temps, il est impossible de courir sur ce circuit. Il y a des rigoles au milieu de la piste, avec beaucoup d'eau, presque comme des rivières ! En revanche, s'il y a une quantité de pluie correcte, il est possible de courir. Il ne faut juste pas que ce soit un orage très fort qui laisse ces ruisseaux traverser le circuit", a résumé le pilote Honda.

Que se passera-t-il dimanche après-midi si la quantité de pluie dépasse la limite que ces pilotes jugent acceptable ? Cal Crutchlow, lui aussi toujours très véhément sur les questions de sécurité et qui fait son retour sur la grille cette semaine pour remplacer Franco Morbidelli, a dit espérer que les pilotes titulaires sauront mettre la pression aux organisateurs afin que la bonne décision soit prise en cas de pluie abondante.

"Ici, c'est comme une patinoire, les murs sont proches, la vitesse très élevée et il y a énormément d'eau stagnante, même dans la ligne droite", a décrit le pilote anglais, également inquiet d'être aveuglé par les projections des autres motos alors qu'il est qualifié dernier. "J'espère que ceux qui courent à temps plein dans le championnat seront assez intelligents et mettront la pression pour que la bonne décision soit prise parce qu'on a vu et on sait à quel point cette piste est dangereuse sur le sec, alors imaginez sur le mouillé."

"Naturellement, la priorité pour tout le monde est d'essayer de courir demain car courir le lundi engendre d'autres problèmes", a rappelé Valentino Rossi. "Mais il faut qu'il y ait les bonnes conditions pour cela, surtout qu'il n'y ait pas trop d'eau en piste. On est plus ou moins prêts pour toutes les autres conditions, mais s'il pleut trop et qu'il y a trop d'eau en piste, alors ça devient vraiment dangereux. Dans ce cas-là, on essaiera de décider ensemble quoi faire. J'espère naturellement courir demain, mais s'il faut courir lundi, on courra lundi."

Interrogé pendant la conférence de presse d'après qualifications sur l'éventualité de décaler la course si les conditions sont trop extrêmes dimanches, le poleman Jorge Martín s'est également dit globalement en faveur de cette idée. "Ce n'est pas à nous de décider ça, mais s'il y a énormément de pluie et peut-être des rigoles au virage 2, ce serait peut-être mieux d'attendre", a-t-il indiqué. "Peut-être pas jusqu'à lundi, parce que je dois rentrer chez moi, mais peut-être plus tard. Ici, quand il pleut, c'est fort, mais après ça s'arrête. Mais si c'est une averse normale, pour moi ça va de rouler."

"Sincèrement, je préfère une grosse pluie qu'une petite averse. Je n'ai pas le même problème que Jorge, je reste en Autriche, donc si c'est lundi, ce n'est pas un souci", a réagi Fabio Quartararo, dont l'inquiétude se concentre sur le virage 2, le très léger gauche qui casse à peine la ligne droite principale avant d'arriver au très craint virage 3 en épingle. "Ça dépendra du virage 2. Je pense que c'est le danger. Hier ce n'était pas très humide, et je pense qu'on a été nombreux à se faire quelques frayeurs."