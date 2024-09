Le programme du GP d'Émilie-Romagne MotoGP 2024

Le paddock MotoGP entre à présent dans deux mois d'une intensité rare. Les sept derniers Grands Prix de la saison vont se courir en l'espace de neuf semaines, avec une grosse tournée outre-mer qui débutera dès la semaine prochaine. Pour le moment, le championnat fait des heures sup' à Misano, pour un GP d'Émilie-Romagne choisi pour remplacer celui d'Inde, annulé pour des raisons logistiques.

Le GP de Saint-Marin et un important test collectif se sont déjà tenus sur place il y a quelques jours. Tout le monde dispose d'une grande quantité de données et la piste est en conditions suffisamment bonnes pour que les performances soient au rendez-vous. Opportunité de rééditer les succès du premier Grand Prix ou de se rattraper ? C'est ce que le week-end nous montrera.

Les horaires du GP d'Émilie-Romagne

Date Séance Heure française Vendredi 20 septembre Essais Libres 1 10h45 - 11h30 Essais 15h00 - 16h00 Samedi 21 septembre Essais Libres 2 10h10 - 10h40 Qualifications 10h50 - 11h30 Course sprint 15h00 Dimanche 22 septembre Warm-up 8h40 - 8h50 Course 13h00

Le départ de la course sprint MotoGP sera donné samedi à 15h, tandis que la course principale s'élancera dimanche à 13h, une heure plus tôt que d'habitude afin de ne pas entrer en conflit avec le GP de Singapour de Formule 1.

Où regarder le Grand Prix d'Émilie-Romagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP d'Émilie-Romagne. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP.

Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto3 et Moto2. En revanche, il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit de Misano

Piste courte avec ses 4,2 km, Misano se parcourt dans le sens des aiguilles d'une montre contrairement à ce qui se faisait dans le passé. Avec ses 16 virages, tantôt serrés tantôt rapides, et dont quelques-uns font partie des plus mémorables de la saison, le circuit fait appel à des motos aux qualités complémentaires, entre freinages précis, bons passages de courbe et fortes réaccélérations, mais ne leur offre qu'une courte ligne droite pour exprimer leur puissance maximale.

Souvent critiquée par le passé pour son grip plutôt faible, conséquence directe de la proximité immédiate des places et du sable apporté par le vent, la piste a été resurfacée il y a trois ans et convient désormais bien mieux aux pilotes sur ce point.

VIDÉO - Un tour virtuel à Misano en caméra embarquée

Caractéristiques de la piste :

Construction 1972 Longueur de la piste 4,226 km Largeur de la piste 14 m Virages 6 gauche - 10 droite Plus longue ligne droite 530 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 114,102 km (27 tours) Distance de la course sprint 54,938 km (13 tours)

Records en vigueur :

Record absolu de la piste P. Bagnaia 1'30"304 2024 Meilleur temps en course M. Márquez 1'31"564 2024 Record V-max M. Bezzecchi 305,9 km/h 2023 Record vitesse moyenne P. Bagnaia J. Martín 168,3 km/h 2024 2023

Le palmarès MotoGP à Misano

Entré au calendrier en 1980 à l'époque où il se faisait appeler Grand Prix des Nations, le circuit de Misano a vu passer bien des champions, mais il a choisi de rendre un hommage permanent à deux d'entre eux : Marco Simoncelli, qui résidait tout près de là et dont le circuit porte le nom, et Daijiro Kato dont le nom a été donné à la rue menant à l'entrée principale.

En dépit de la motivation bien particulière des pilotes locaux pour y briller, et malgré la passion frénétique qui s'abat chaque année sur le circuit, Misano n'est pas pour autant un terrain de jeu béni pour les Italiens. Depuis son retour au calendrier en 2007, après 14 ans d'absence, l'hymne de Mameli n'y a retenti que sept fois en MotoGP : trois fois pour des victoires de Valentino Rossi, puis pour celles d'Andrea Dovizioso en 2018, de Franco Morbidelli en 2020 et de Pecco Bagnaia ensuite.

Alors qu'en 2021 Fabio Quartararo s'était mêlé aux Ducati à l'avant de la grille de départ, puis montré impressionnant en fin de course pour remonter sur Bagnaia et le mettre sous pression, le circuit de Misano est depuis 2022 la chasse gardée de Ducati. Après un duel Bagnaia-Bastianini de toute beauté en 2022, une razzia signée Jorge Martín en 2023, puis un succès partagé entre le pilote Pramac (au sprint) et Marc Márquez (le dimanche) il y a quelques jours, avec Bagnaia en second rôle stable : la concurrence a fort à faire pour espérer briser cette hégémonie.

Les derniers polemen et vainqueurs à Misano :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2024 P. Bagnaia J. Martín M. Márquez 2023 J. Martín J. Martín J. Martín 2022 J. Miller - P. Bagnaia 2021 P. Bagnaia - M. Márquez 2021 P. Bagnaia - P. Bagnaia 2020 M. Viñales - M. Viñales

Course suivante : Grand Prix d'Indonésie (27-29 septembre)

