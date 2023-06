Le programme du GP d'Allemagne MotoGP 2023

Le MotoGP se rend cette semaine à Chemnitz, petite ville allemande habituée à vivre au rythme des courses auto et moto depuis près d'un siècle. Après l'âge d'or des compétitions sur routes fermées, le Championnat du monde y a organisé un Grand Prix d'Allemagne de l'Est, sur un premier circuit qui n'était pas encore baptisé Sachsenring. Malmenée par les tumultes de l'Histoire et les accidents dramatiques, l'épreuve s'est finalement établie sur un nouveau tracé, dessiné dans l'enceinte de l'ancien, pour le GP d'Allemagne tel qu'on le connaît aujourd'hui.

Rendez-vous fixe du championnat depuis 1998, le déplacement dans la Saxe n'a manqué à l'appel qu'en 2020 à cause de la pandémie de COVID-19. Une épreuve atypique, avec un des rares circuits dont le tracé tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et qui s'est taillée la réputation de chasse gardée de Honda mais surtout de Marc Márquez... jusqu'à très récemment.

Les horaires du GP d'Allemagne

Le départ de la course principale MotoGP sera donné dimanche à 14h, tandis que le sprint se courra samedi à 15h.

Comment suivre le Grand Prix d'Allemagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP d'Allemagne cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP. Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit du Sachsenring

La manche allemande confronte les pilotes avec le circuit le plus court du championnat (3,671 km), composé d'une ligne droite de 700 m et de 13 virages, en grande majorité à gauche, le tout à parcourir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Resurfacée en 2017, la piste est une épreuve de force pour le flanc gauche des pneus, sollicité de manière quasi incessante durant 30 tours. Cela impose une allocation pneumatique bien spécifique, avec uniquement des pneus asymétriques pour les slicks, à l'avant comme à l'arrière.

Caractéristiques de la piste :

Construction 1996 Longueur de la piste 3,671 km Largeur de la piste 12 m Virages 10 gauche - 3 droite Plus longue ligne droite 700 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 110,130 km (30 tours) Distance de la course sprint 55,065 km (15 tours)

Records en vigueur :

Record absolu Pecco Bagnaia 1'19"765 2022 Record de la pole Pecco Bagnaia 1'19"931 2022 Meilleur temps en course Marc Márquez 1'21"228 2019 Record V-max Jorge Martín 304,2 km/h 2022 Record vitesse moyenne Pecco Bagnaia 165,6 km/h 2022

Le palmarès du GP d'Allemagne

Très longtemps, le Grand Prix d'Allemagne a été la chasse gardée de Honda, et plus particulièrement de Marc Márquez. L'Espagnol y avait même créé l'événement en 2021, en retrouvant la victoire près d'un an après la blessure ayant marqué un coup d'arrêt majeur dans sa carrière. Lui qui était invaincu sur place depuis toujours, détenteur des records et vainqueur sans discontinuer depuis 2010 en qualifications comme en course, en Moto2 et en MotoGP, il avait réussi à passer outre une condition physique encore imparfaite pour prendre la tête dès le premier tour et s'échapper.

L'édition 2022 aura été des plus singulières puisque, pour la première fois, Márquez a cédé sa place, contraint au forfait à cause d'une énième opération. C'est Fabio Quartararo qui l'a remplacé au palmarès, décrochant au guidon de la Yamaha ce qui est à ce jour sa dernière victoire en date.

Dans l'exercice des qualifications, Márquez a aussi trouvé un successeur, ou plutôt deux car Johann Zarco a décroché la pole position en sa présence en 2021, puis Pecco Bagnaia a doublé la mise pour Ducati l'année dernière. L'Italien avait ensuite chuté en course, descendant au plus bas pour atteindre un retard de 91 points sur Quartararo qu'il s'était ensuite employé à combler durant la seconde moitié du championnat jusqu'à décrocher le titre.

Si Marc Márquez est bel et bien très attendu cette semaine, désormais en pleine possession de ses moyens, les Ducati auront à cœur de montrer qu'elles ont leur mot à dire sur cette piste jusqu'ici imprenable. Les records qu'elles ont commencé à collecter sur place pourraient n'être qu'un début...

Le palmarès des dix dernières éditions du Grand Prix d'Allemagne :

Année Pole position Victoire 2022 Pecco Bagnaia Fabio Quartararo 2021 Johann Zarco Marc Márquez 2019 Marc Márquez Marc Márquez 2018 Marc Márquez Marc Márquez 2017 Marc Márquez Marc Márquez 2016 Marc Márquez Marc Márquez 2015 Marc Márquez Marc Márquez 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Marc Márquez Marc Márquez 2012 Casey Stoner Dani Pedrosa

