Le programme du Grand Prix d'Autriche MotoGP

Charger le lecteur audio

Visité à deux reprises en 2020 comme en 2021 au cœur de saisons très troublées par la pandémie, le Red Bull Ring devra se contenter d'une seule course cette année, le Grand Prix d'Autriche. Initialement appelé Österreichring, par la suite renommé A1-Ring après avoir été remodelé par Hemann Tilke, le circuit situé à Spielberg, à proximité de Zeltweg et à 200 km de Vienne, a pris le nom de Red Bull quand la marque l'a racheté puis rénové.

Les pilotes découvriront un tracé différent cette année, que la F1 n'a pas emprunté en juin dernier. Après différents incidents au virage 3 – notamment l'accrochage il y a deux ans entre Johann Zarco et Franco Morbidelli, dont les motos ont frôlé Maverick Viñales et Valentino Rossi –, il a en effet été décidé de ralentir les motos avant ce freinage en ajoutant une chicane à l'emplacement du virage 2, jusque-là une courbe sur la gauche dans laquelle les pilotes restaient à fond. Même si elle est composée de deux changements de direction, cette portion reste nommée virage 2, avec le 2a sur la droite suivi du 2b sur la gauche.

Lire aussi : Le Red Bull Ring dévoile sa nouvelle chicane pour le MotoGP

Les horaires

Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix d'Autriche ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Les deux premières journées, ainsi que le warm-up de chaque catégorie et les courses Moto2 et Moto3 seront à suivre sur Canal+ Décalé. Il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le Red Bull Ring

Le Red Bull Ring est un circuit court, avec un dénivelé de 65 m et aucun virage lent, ce qui lui a permis de ravir à Phillip Island le statut de tracé avec la vitesse moyenne la plus élevée. Cette dernière devrait cependant évoluer avec la chicane ajoutée cette année. L'asphalte est abrasif mais le faible nombre de virages à gauche – seulement trois – signifie qu'il est difficile de maintenir le flanc gauche du pneu en température. Michelin apporte donc des pneus asymétriques à l'arrière, moins durs sur le côté gauche.

Les trois lignes droites mettent en valeur les capacités d'accélération et de motricité des motos, des forces de la Ducati, qui fait donc figure de favorite ce week-end. Le constructeur a remporté six des huit courses depuis le retour du MotoGP sur ce tracé en 2016, n'ayant été battu que par KTM lors du GP de Styrie 2020, remporté sur le fil par Miguel Oliveira, puis au GP d'Autriche 2021, où Brad Binder a triomphé en slicks sous le déluge.

Longueur de la piste 4,348 km Largeur de la piste 13 m Virages 3 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 623 m Distance de la course MotoGP 121,744 (28 tours) Pole position à gauche Construction 1969

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Andrea Dovizioso 1'23"827 2019 Record de la pole Jorge Martín 1'22"643 2021 Record V-max Pecco Bagnaia 321,4 km/h 2021 Record vitesse moyenne Jorge Martín 188,1 km/h 2021

Le palmarès au Red Bull Ring :

Année Pole position Victoire 2021 Jorge Martín Brad Binder 2021 Jorge Martín Jorge Martín 2020 Pol Espargaró Miguel Oliveira 2020 Maverick Viñales Andrea Dovizioso 2019 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2018 Marc Marquez Jorge Lorenzo 2017 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2016 Andrea Iannone Andrea Iannone

Le GP d'Autriche 2021

Le climat est parfois capricieux au Red Bull Ring et les pilotes l'ont constaté au GP d'Autriche 2021, une course flag-to-flag disputée une semaine après le GP d'Autriche. Pecco Bagnaia semblait tenir son premier succès en MotoGP quand une très forte pluie a fait son arrivée. L'Italien a plongé dans la voie des stands pour changer de moto, imité par tous les leaders.

Jusque-là sixième, Brad Binder a préféré rester en piste. Bien lui en a pris puisqu'il s'est imposé avec plus de dix secondes d'avance sur Bagnaia, passé de la dixième à la deuxième position dans le dernier tour. Jorge Martín a complété le podium tandis que Fabio Quartararo, troisième avant l'averse, a franchi la ligne d'arrivée en huitième position. De nouvelles averses sont attendues cette année, principalement pour la journée de samedi.

Course suivante : Grand Prix de Saint-Marin (2-4 septembre)

Calendrier MotoGP