Le programme du GP du Qatar MotoGP

Cette saison encore, le Grand Prix du Qatar servira de lever de rideau au championnat. Arrivé en 2004, le circuit de Losail a d'abord accueilli le MotoGP dans le cadre de la tournée automnale extra-européenne, avant que le Grand Prix bascule en début de saison au bout de deux ans puis assume le statut de première manche en 2007.

L'édition 2008 a créé l'événement, le MotoGP devançant à l'époque la Formule 1 dans l'organisation d'un Grand Prix nocturne. Cette particularité est restée d'actualité depuis lors, la course du dimanche soir ayant rallié les faveurs des télévisions européennes comme des équipes, après de premières éditions en journée qui s'étaient révélées extrêmement exigeantes pour les motos compte tenu de la chaleur.

Les horaires du GP du Qatar

Les horaires du Grand Prix du Qatar

Il y a deux heures de décalage horaire entre la France et le Qatar. Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 18h heure locale, soit 16h heure française.

Où regarder le GP du Qatar ?

Les chaînes du groupe Canal+ restent cette saison encore le diffuseur officiel du MotoGP en France. Cette semaine, l'intégralité du Grand Prix du Qatar pourra être suivie sur les différentes chaînes du groupe. Vendredi, tous les essais libres seront proposés sur Canal+ Sport, tandis que la journée de samedi sera diffusée en totalité sur Canal+, qu'il s'agisse des essais libres ou des qualifications des trois catégories. Dimanche, les trois séances de warm-up seront proposées en direct par Canal+ Sport, puis il faudra basculer sur Canal+ pour les trois courses.

Le circuit de Losail

Terrain de jeu très atypique, le tracé de Losail, long de 5,380 km, comporte 16 virages, dont une majorité à droite. Il se distingue notamment par sa ligne droite de 1068 m, la quatrième plus longue du championnat, qui vient entrecouper une piste rapide et fluide, rythmée par des vitesses moyennes à élevées. Cette ligne droite est le théâtre de la plus forte vitesse de pointe officiellement établie dans le cadre d'un Grand Prix, première épreuve sur laquelle la barre des 360 km/h a été franchie l'an dernier. La pointe de 362,4 km/h enregistrée par la Ducati de Johann Zarco a ensuite été égalée au Mugello par la KTM de Brad Binder, mais elle reste le record absolu en MotoGP.

Tandis que les organisateurs relèvent un véritable défi électrique pour garantir la bonne tenue des roulages en soirée, les teams doivent composer avec la baisse des températures et la hausse de l'humidité à la tombée de la nuit, le tout dans un environnement désertique où la moindre brise est synonyme de sable sur le bitume. Des conditions qui expliquent le changement opéré il y a quatre ans, avec l'avancement des horaires de roulage. Depuis 2018, la course MotoGP est donc disputée plus tôt et le programme est condensé sur trois jours au lieu de quatre par le passé.

Cette année, les pilotes MotoGP vont retrouver Losail sans y avoir disputé d'essais de pré-saison, la piste ayant été remplacée par celle de Mandalika dans le programme hivernal. C'est donc non sans une certaine curiosité qu'ils observeront le bitume à leur arrivée sur place, sachant que la Formule 1 y a disputé un premier Grand Prix depuis la dernière visite des motos, provoquant une certaine inquiétude dans le paddock MotoGP quant à d'éventuelles dégradations.

Longueur de la piste 5,380 km Largeur de la piste 12 m Virages 6 gauche - 10 droite Plus longue ligne droite 1068 m Distance de la course MotoGP 118,360 km (22 tours) Pole position à gauche Construction 2004

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Maverick Viñales 1'54"624 2021 Record absolu en Grand Prix Pecco Bagnaia 1'52"772 2021 Record V-max Johann Zarco 362,4 km/h 2021 Record vitesse moyenne Pecco Bagnaia 171,7 km/h 2021

Le palmarès du GP du Qatar depuis dix ans :

Année Pole position Victoire 2021 Pecco Bagnaia Maverick Viñales 2019 Maverick Viñales Andrea Dovizioso 2018 Johann Zarco Andrea Dovizioso 2017 Maverick Viñales Maverick Viñales 2016 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2015 Andrea Dovizioso Valentino Rossi 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2012 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2011 Casey Stoner Casey Stoner

Le GP du Qatar 2021

Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, en 2020, Losail n'a pu accueillir que les catégories Moto2 et Moto3, dont les concurrents étaient déjà sur place. Le circuit s'est rattrapé en 2021 en organisant deux Grands Prix, celui du Qatar puis celui de Doha, pour les trois catégories cette fois. Lors de la première manche, c'est Maverick Viñales qui s'est imposé en force en MotoGP, devant deux Ducati qui ont privé la Suzuki de Joan Mir du podium sur la ligne d'arrivée. Une semaine plus tard, c'est Fabio Quartararo qui s'imposait sur ce même circuit, offrant donc un doublé à Yamaha.

Pole position : Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia Meilleur tour en course : Maverick Viñales

Maverick Viñales Podium : Maverick Viñales vainqueur, Johann Zarco 2e, Pecco Bagnaia 3e

Maverick Viñales, Johann Zarco et Pecco Bagnaia formaient le podium du GP du Qatar 2021

