Le programme du GP d'Autriche MotoGP 2026

L'été touche à sa fin et, avec lui, le cœur de la saison européenne du MotoGP. Avant d'embarquer pour une longue tournée outre-mer, le championnat fait étape en Autriche, qui délaisse pour l'occasion sa traditionnelle date du mois d'août. Les pilotes ont rendez-vous avec un circuit atypique et exigeant, au cœur des vallées de Styrie.

Le GP d'Autriche a fait son entrée au championnat du monde en 1971, à l'époque sur le Salzburgring. Il y eut sur place quelques moments d'anthologie durant deux décennies, notamment la toute première victoire de Kenny Roberts en 1978 et même une édition annulée à cause de la neige.

L'épreuve a ensuite été transférée en 1996 sur le A1-Ring, nouveau nom d'un Österreichring remodelé par Hermann Tilke, et c'est là que Valentino Rossi décrocha son premier podium mondial. Écarté au bout de deux ans, le Grand Prix allait finalement renaître en 2016 sur la même piste, mais désormais baptisée Red Bull Ring.

Situé à Spielberg, près de Zeltweg et à 200 km de Vienne, ce circuit rapide est désormais bien ancré dans le championnat, parfaitement connu de tous. C'est d'ailleurs le terrain choisi par le MotoGP pour un nouveau test programmé au lendemain de la course avec les pneus Pirelli.

Les horaires du GP d'Autriche

Date Séance Heure française Vendredi 18 septembre Essais Libres 1 10h45 - 11h30 Essais 15h00 - 16h00 Samedi 19 septembre Essais Libres 2 10h10 - 10h40 Qualifications 10h50 - 11h30 Course sprint 15h00 Dimanche 20 septembre Warm-up 9h40 - 9h50 Course 14h00

Les horaires européens classiques s'appliquent. Le départ de la course sprint sera donné samedi à 15h et celui de la course principale MotoGP dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le GP d'Autriche ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP d'Autriche cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP.

Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto3 et Moto2. En revanche, il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit du Red Bull Ring

Le Red Bull Ring est un circuit court et atypique, avec un dénivelé de 65 m et un seul virage lent : la chicane Münzer ajoutée en 2022 au niveau du virage 2 (on parle désormais de 2a et 2b). Cela faisait suite à différents incidents dans le virage suivant, en particulier le terrifiant accrochage de 2020 entre Johann Zarco et Franco Morbidelli, dont les motos avaient frôlé Maverick Viñales et Valentino Rossi. Ces changements ont allongé le tour de 30 mètres et fait baisser la vitesse moyenne habituellement très élevée sur place.

Le circuit demeure exigeant, avec notamment trois lignes droites qui mettent aussi en valeur les capacités d'accélération et de motricité des motos, mais aussi des virages tantôt en montée et en descente.

L'asphalte est abrasif mais le faible nombre de virages à gauche signifie qu'il est difficile de maintenir le flanc gauche du pneu en température, ce qui requiert des pneus spécifiques à l'arrière, avec une carcasse plus résistante et une gomme asymétrique et plus dure sur le côté droit.

VIDÉO - Un tour virtuel du Red Bull Ring en caméra embarquée

Caractéristiques de la piste :

Construction 1969 Longueur de la piste 4,348 km Largeur de la piste 13 m Virages 3 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 626 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 121,744 km (28 tours) Distance de la course sprint 60,872 km (14 tours)

Records en vigueur :

Record de la pole J. Martín 1'27"748 2024 Meilleur temps en course P. Bagnaia 1'29"519 2024 Record V-max A. Ogura 318,5 km/h 2025 Record vitesse moyenne J. Martín 178,3 km/h 2024

Le palmarès MotoGP au Red Bull Ring

Avec un moteur et une motricité qui ont fait pâlir la concurrence d'année en année, Ducati a remporté neuf des dix Grands Prix disputés depuis le retour du MotoGP sur ce tracé en 2016. Le constructeur italien n'a été battu que par KTM lors du GP de Styrie 2020, remporté sur le fil par Miguel Oliveira, puis au GP d'Autriche 2021, où Brad Binder a triomphé en slicks sous le déluge.

Pecco Bagnaia a dominé trois éditions de suite, ne cédant en tout et pour tout que deux pole positions à ses collègues. En 2021, déjà, il semblait tenir son premier succès en MotoGP quand une très forte pluie avait fait son arrivée, l'obligeant à changer de moto comme tous les leaders. Jusque-là sixième, Binder avait préféré rester en piste et bien lui en avait pris puisqu'il s'était imposé avec plus de dix secondes d'avance sur l'Italien, finalement deuxième.

L'an dernier, seule la pole avait échappé à Ducati, décrochée par Marco Bezzecchi sur l'Aprilia. Le duel entre les deux constructeurs devrait donc une nouvelle fois animer l'épreuve cette année.

Les derniers polemen et vainqueurs au Red Bull Ring :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2025 M. Bezzecchi M. Márquez M. Márquez 2024 J. Martín P. Bagnaia P. Bagnaia 2023 P. Bagnaia P. Bagnaia P. Bagnaia 2022 E. Bastianini - P. Bagnaia 2021 J. Martín - B. Binder 2021 J. Martín - J. Martín

Course suivante : Grand Prix du Japon (2-4 octobre)

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