Le programme du GP de Catalogne MotoGP 2024

Le MotoGP retrouve cette semaine une de ses destinations phares, le Circuit de Barcelona-Catalunya, pour ce qui est l'épreuve à domicile d'un bon nombre de pilotes du plateau. Située dans la périphérie de Barcelone, il s'agit de l'une des pistes les plus emblématiques de la discipline, depuis sa première visite sur place en 1992 pour le GP d'Europe avant la création du GP de Catalogne en 1996, et elle n'a jamais manqué à l'appel depuis. Après avoir été organisé à la fin de l'été la saison dernière, le GP de Catalogne retrouve cette année sa date du printemps.

Les horaires du GP de Catalogne

Date Séance Heure française Vendredi 24 mai Essais Libres 1 10h45 - 11h30 Essais 15h00 - 16h00 Samedi 25 mai Essais Libres 2 10h10 - 10h40 Qualifications 10h50 - 11h30 Course sprint 15h00 Dimanche 26 mai Warm-up 9h40 - 9h50 Course 14h00

La course sprint du MotoGP sera disputée samedi à 15h. La course principale s'élancera quant à elle dimanche à 14h, juste avant le Grand Prix de Monaco de F1.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Catalogne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP de Catalogne cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP. Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto3 et Moto2. En revanche, il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le Circuit de Barcelona-Catalunya

C'est une piste rapide qui attend les pilotes, un tracé caractérisé notamment par une ligne droite d'un kilomètre et l'une des plus hautes vitesses de pointe du calendrier. Après l'accident qui fut fatal à Luis Salom, en 2016, la piste a subi plusieurs modifications jusqu'à adopter il y a quelques années une configuration suscitant le consensus grâce à un nouvel asphalte et aux retouches apportées à certaines portions, puis une nouvelle modification du virage 10 en 2021.

Le tracé catalan s'en est trouvé légèrement raccourci, sans toutefois perdre de son charme aux yeux de nombre de pilotes, notamment grâce à son dénivelé et à ses virages rapides. Ceux-ci requièrent en majorité le deuxième ou le troisième rapport et poussent les machines à dépasser allègrement les 100 km/h. Cette configuration de la piste crée de nombreuses opportunités de dépassement et a fait du Grand Prix de Catalogne le théâtre de certaines des plus belles courses de l'Histoire, à l'image de l'exceptionnel duel opposant Valentino Rossi et Jorge Lorenzo en 2009, resté dans les annales.

VIDÉO - Un tour virtuel à Barcelone en caméra embarquée

Caractéristiques de la piste :

Construction 1991 Longueur de la piste 4,657 km Largeur de la piste 12 m Virages 6 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 1047 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 111,048 km (24 tours) Distance de la course sprint 55,884 km (12 tours)

Records en vigueur :

Record absolu de la piste P. Bagnaia 1'38"639 2023 Meilleur temps en course J. Zarco 1'39"939 2021 Record V-max A. Espargaró 356,4 km/h 2023 Record vitesse moyenne P. Bagnaia 169,9 km/h 2023

Le palmarès du Grand Prix de Catalogne

Valentino Rossi est le pilote le plus victorieux à Barcelone, avec dix succès cumulés toutes catégories confondues. Parmi les pilotes actuels, trois partagent un palmarès comparable avec un triple succès : Marc Márquez, Álex Márquez et Fabio Quartararo. Mais l'an dernier, c'est Aleix Espargaró qui a dominé sur son Aprilia, alors que la course du dimanche avait été marquée par le grave accident de Pecco Bagnaia. Le double champion en titre cherchera certainement à effacer ce mauvais souvenir et à inscrire à son tour son nom au palmarès, d'autant que Ducati n'a plus gagné sur place depuis 2019.

Le derniers polemen et vainqueurs à Barcelone :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2023 P. Bagnaia A. Espargaró A. Espargaró 2022 A. Espargaró - F. Quartararo 2021 F. Quartararo - M. Oliveira 2020 F. Morbidelli - F. Quartararo 2019 M. Márquez - A. Dovizioso

Course suivante : Grand Prix d'Italie (31 mai - 2 juin)

