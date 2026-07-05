Le programme du GP d'Allemagne MotoGP 2026

Le paddock se rend le week-end prochain à Chemnitz, petite ville allemande habituée à vivre au rythme des courses auto et moto depuis près d'un siècle. Après l'âge d'or des compétitions sur routes fermées, le championnat du monde y a organisé un Grand Prix d'Allemagne de l'Est, sur un premier circuit qui n'était pas encore baptisé Sachsenring. Malmenée par les tumultes de l'Histoire et les accidents dramatiques, l'épreuve s'est finalement établie sur un nouveau tracé, dessiné dans l'enceinte de l'ancien, pour le GP d'Allemagne tel qu'on le connaît aujourd'hui.

Rendez-vous fixe du championnat depuis 1998, le déplacement dans la Saxe n'a manqué à l'appel qu'en 2020 à cause de la pandémie de Covid. Une épreuve atypique, avec un circuit qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et qui, jusqu'en 2023, s'est taillée la réputation de chasse gardée de Honda mais surtout de Marc Márquez. L'Espagnol y a retrouvé le podium lorsqu'il est venu sur place pour la première fois avec une Ducati, en 2024, avant de dominer l'édition 2025 au guidon de la moto officielle.

Les horaires du GP d'Allemagne

Date Séance Heure française Vendredi 10 juillet Essais Libres 1 10h45 - 11h30 Essais 15h00 - 16h00 Samedi 11 juillet Essais Libres 2 10h10 - 10h40 Qualifications 10h50 - 11h30 Course sprint 15h00 Dimanche 12 juillet Warm-up 9h40 - 9h50 Course 14h00

Le programme classique des Grands Prix européens s'applique. Le départ de la course principale MotoGP sera donc donné dimanche à 14h, tandis que le sprint se courra samedi à 15h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le Grand Prix d'Allemagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP d'Allemagne cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP. Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit du Sachsenring

La manche allemande confronte les pilotes avec le circuit le plus court du championnat (3,671 km), composé d'une ligne droite de 700 m et de 13 virages, en grande majorité à gauche, le tout à parcourir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Resurfacée en 2017, la piste est une épreuve de force pour le flanc gauche des pneus, sollicité de manière quasi incessante durant 30 tours. Cela impose une allocation pneumatique bien spécifique, avec uniquement des pneus asymétriques pour les slicks, à l'avant comme à l'arrière.

VIDÉO - Un tour en caméra embarquée au Sachsenring avec Johann Zarco

Caractéristiques de la piste :

Construction 1996 Longueur de la piste 3,671 km Largeur de la piste 12 m Virages 10 gauche - 3 droite Plus longue ligne droite 700 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 110,130 km (30 tours) Distance de la course sprint 55,065 km (15 tours)

Records en vigueur :

Record absolu F. Di Giannantonio 1'19"071 2025 Record de la pole J. Martín 1'19"423 2024 Meilleur temps en course J. Martín 1'20"667 2024 Record V-max P. Bagnaia P. Acosta 306,8 km/h 2025 2024 Record vitesse moyenne F. Di Giannantonio 167,1 km/h 2025

Le palmarès du GP d'Allemagne

Très longtemps, le Grand Prix d'Allemagne a été la chasse gardée de Honda, et plus particulièrement de Marc Márquez. L'Espagnol y avait même créé l'événement en 2021, en retrouvant la victoire près d'un an après la blessure ayant marqué un coup d'arrêt majeur dans sa carrière. Lui qui était invaincu sur place depuis toujours, détenteur des records et vainqueur sans discontinuer depuis 2010 en qualifications comme en course, en Moto2 et en MotoGP, il avait réussi à passer outre une condition physique encore imparfaite pour prendre la tête dès le premier tour et s'échapper.

La donne a changé en 2022, quand pour la première fois, Márquez a cédé sa place, contraint au forfait à cause d'une énième opération. C'est Fabio Quartararo qui l'a remplacé au palmarès, décrochant au guidon de la Yamaha ce qui reste à ce jour sa dernière victoire en date.

Dans l'exercice des qualifications, Márquez a aussi trouvé des successeurs, d'abord Johann Zarco, puis Pecco Bagnaia et Jorge Martín. Leur point commun ? Ils pilotaient tous une Ducati, moto sur laquelle le #93 évolue aujourd'hui avec brio. En course aussi, la moto italienne a pris le pouvoir. Bagnaia avait mené puis chuté en 2022, puis il s'est fait battre par Martín en 2023 et s'est imposé la saison suivante.

Mais Marc Márquez, revenu au sommet de sa forme, n'avait d'autre objectif que la gagne l'année dernière et c'est sans surprise qu'il a dominé l'intégralité du week-end dans un de ses "jardins". Après un week-end compliqué à Assen, il attend lui-même ce Grand Prix avec impatience cette année.

Les derniers polemen et vainqueurs au Grand Prix d'Allemagne :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2025 M. Márquez M. Márquez M. Márquez 2024 J. Martín J. Martín P. Bagnaia 2023 P. Bagnaia J. Martín J. Martín 2022 P. Bagnaia - F. Quartararo 2021 J. Zarco - M. Márquez

Course suivante : Grand Prix de Grande-Bretagne (7-9 août)

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