Le programme du GP d'Espagne MotoGP 2026

Jerez de la Frontera en est le rendez-vous le plus ancien du MotoGP sur le territoire espagnol. Le circuit andalou est en effet entré au programme du championnat en 1987 et n'a ensuite connu aucune absence, ce qui en fait la piste ayant accueilli le plus de Grands Prix consécutivement après Assen.

Même en plein Covid, c'est à Jerez que le championnat s'était relancé, avec une double épreuve restée dans les mémoires pour ses nombreux coups de théâtre, entre l'incroyable course de Marc Márquez et la chute finale qui allait lui valoir des mois de convalescence, la blessure d'un autre prétendant au titre, Álex Rins, les deux premières victoires de Fabio Quartararo, l'explosion de l'affaire des soupapes chez Yamaha, ou encore le dernier podium de Valentino Rossi...

Revenue à une date printanière classique, Jerez est redevenue l'une des manches clés de la première partie du championnat. Le GP d'Espagne marquera la reprise après la pause forcée due à la Guerre d'Iran, attendu comme un juge de paix par certains et suivi par un test au lendemain de la course qui centralisera beaucoup d'attentes pour les équipes en quête de réponses après les premières courses.

Les horaires du GP d'Espagne

Pour la première fois de la saison, il n'y a pas de décalage horaire avec la France et le programme suit le découpage classique. La course sprint s'élancera donc à 15h00 samedi et la course principale à 14h00 dimanche.

Date Séance Heure française Vendredi 24 avril Essais Libres 1 10h45 - 11h30 Essais 15h00 - 16h00 Samedi 25 avril Essais Libres 2 10h10 - 10h40 Qualifications 10h50 - 11h30 Course sprint 15h00 Dimanche 26 avril Warm-up 9h40 - 9h50 Course 14h00

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le Grand Prix d'Espagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que le sprint et les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP, dimanche.

Le circuit de Jerez

Jerez est une manche atypique, avec un circuit court et globalement lent. Il possède deux courtes lignes droites, ne dépassant pas les 607 mètres, un soulagement pour certains constructeurs mais un marqueur qui a pu s'avérer problématique pour certaines motos par le passé.

La variété de vitesse des 13 virages oblige les motos à composer avec des changements de direction rapides, mais aussi des relances lentes nécessitant une bonne reprise. Sur le profil sinueux et vallonné de la piste andalouse, chacun tentera également de trouver le plus de stabilité possible afin de s'adapter à un bitume manquant de grip et pouvant générer des turbulences.

Caractéristiques de la piste :

Construction 1986 Longueur de la piste 4,423 km Largeur de la piste 11 m Virages 5 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 607 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 110,575 km (25 tours) Distance de la course sprint 53,076 km (12 tours)

Records en vigueur :

Record absolu F. Quartararo 1'35"610 2025 Meilleur temps en course Á. Márquez 1'37"349 2025 Record V-max M. Bezzecchi 301,6 km/h 2025 Record vitesse moyenne F. Quartararo 166,5 km/h 2025

Le palmarès du GP d'Espagne

Jerez est la piste fétiche de Fabio Quartararo, qui y a couru avant de rejoindre les Grands Prix et y a remporté ses deux premières victoires MotoGP lors d'un doublé mémorable en 2020. Mais après l'arm-pump qui l'a touché sur place en 2021, le Français a peu à peu dû remiser ses espoirs au placard, avec la prise de pouvoir de Ducati.

Comme à peu près partout ailleurs, le constructeur italien a marqué de son empreinte ce circuit pourtant opposé au caractère de la Desmosedici il y a quelques années à peine. Bien plus maniable qu'elle ne l'était par le passé, la Ducati a signé le doublé en 2021, puis s'est imposée à nouveau en 2022 avec Pecco Bagnaia, auteur du hat trick.

Bagnaia a récidivé avec la victoire dominicale les deux années suivantes, avant qu'Álex Márquez ne remporte à Jerez son premier Grand Prix la saison dernière. Relativement peu favorable à Marc Márquez, on attend à présent de voir ce que cette piste permettra à Aprilia, après une pole en 2023 et une série de victoires impressionnante récemment.

Le derniers polemen et vainqueurs à Jerez :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2025 F. Quartararo M. Márquez Á. Márquez 2024 M. Márquez J. Martin P. Bagnaia 2023 A. Espargaró B. Binder P. Bagnaia 2022 P. Bagnaia - P. Bagnaia 2021 F. Quartararo - J. Miller

Course suivante : Grand Prix de France (8-10 mai)

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