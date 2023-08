Le programme du GP de Grande-Bretagne MotoGP 2023

Silverstone fut le premier hôte du Grand Prix de Grande-Bretagne moto, en 1977, époque à laquelle il fallait trouver un remplaçant au TT de l’Île de Man, qui s'était vu retirer son agrément pour figurer au calendrier. Durant dix ans, c'est sur cet ancien aérodrome militaire que se sont affrontées les stars du Continental Circus avant que Donington Park ne devienne leur nouveau terrain de jeu. Silverstone a fait son retour au calendrier MotoGP en 2010 et n'a depuis manqué à l'appel qu'en 2020 pour cause de COVID-19.

Le GP de Grande-Bretagne, neuvième des vingt manches de la saison 2023, marquera un changement dans le programme du week-end mis en place cette année. La journée de vendredi sera en effet partagée entre des essais libres le matin (45 minutes) et une seule séance d'essais l'après-midi (1 heure) comptant pour la qualification directe en Q2.

Pour pimenter encore un peu plus le week-end, la météo s'annonce très humide. On prévoit de la pluie tous les jours, avec même de l'orage samedi, et un thermomètre qui a visiblement oublié qu'on est en plein été : pas plus de 16°C le jour du sprint !

Les horaires du GP de Grande-Bretagne

Le programme du Grand Prix de Grande Bretagne MotoGP

Il y a une heure de décalage entre l'Angleterre et la France métropolitaine. La course sprint se tiendra samedi à 15h heure locale et il sera donc 16h en France. Le départ de la course principale MotoGP sera quant à lui donné dimanche à 13h heure locale, soit 14h en France.

Où regarder le GP de Grande-Bretagne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP de Grande-Bretagne cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP.

Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto3 (à 12h15) et Moto2 (exceptionnellement après le MotoGP, à 15h30). En revanche, il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit de Silverstone

Outre une météo que chacun se contente généralement de qualifier de "britannique" pour en illustrer toute la complexité, ce Grand Prix promet bien d'autres écueils. Les pilotes auront affaire à la piste la plus longue (5,9 km) et l'une des plus rapides de la saison avec 180,3 km/h de moyenne pour la meilleure pole position qui y ait été enregistrée !

Il s'agit d'un tracé varié et complet, ce qui ne fait que compliquer la mise au point des machines. Il est entrecoupé de plusieurs lignes droites, suivies de gros freinages requérant un train avant stable, mais l'agilité des motos dans les rapides changements de direction n'est pas moins importante.

Après plusieurs resurfaçages ces dernières années (et l'épisode mémorable de 2018 où une forte pluie a conduit à l'annulation de la course à cause d'un nouveau bitume incapable de la drainer), le grip s'est amélioré et surtout les bosses ont été gommées.

Caractéristiques de la piste :

Construction 1947 Longueur de la piste 5,900 km Largeur de la piste 15 m Virages 8 gauche - 10 droite Plus longue ligne droite 770 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 118 km (20 tours) Distance de la course sprint 59 km (10 tours)

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Marc Márquez 1'58"168 2019 Record de la pole Johann Zarco 1'57"767 2022 Record V-max Enea Bastianini 340,6 km/h 2022 Record vitesse moyenne Johann Zarco 180,3 km/h 2022

Le palmarès du GP de Grande-Bretagne

Durant la première décennie d'utilisation de Silverstone en Grand Prix, le terrain a particulièrement réussi aux Américains, avec des victoires de Kenny Roberts, Randy Mamola, Freddie Spencer ou encore Pat Hennen. Les Français n'étaient pas en reste grâce aux trois succès 250cc des frères Sarron et de Jacques Bolle.

Depuis le retour sur place en 2010, ce sont les pilotes espagnols qui tiennent le haut du panier, avec en particulier six succès en catégorie reine, dont trois rien que pour Jorge Lorenzo. C'est aussi sur ces terres que Maverick Viñales a remporté sa première victoire MotoGP en 2016, au guidon de la Suzuki, avant celle de Ducati aux mains d'Andrea Dovizioso − lui qui avait par ailleurs signé son premier succès MotoGP au GP de Grande-Bretagne 2009, dernière année où l'épreuve était courue à Donington Park.

Absent du calendrier remanié de 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, Silverstone a fait son retour en 2021 en accueillant Fabio Quartararo à son palmarès. Le Français, alors lancé vers la conquête de son premier titre, a survolé l'épreuve, battant le vainqueur précédent, Álex Rins, auteur d'une superbe remontée pour s'offrir ce qui restera son seul podium de l'année. Aleix Espargaró décrochait aussi un premier podium avec l'Aprilia RS-GP, annonciateur des performances à suivre pour l'équipe de Noale.

Alors que Pecco Bagnaia s'était effondré à une lointaine 14e place en 2021, mettant alors en cause ses pneus, l'édition 2022 a permis à l'Italien de se racheter en ramenant Ducati au succès sur la piste anglaise, après la pole record de Johann Zarco.

Le palmarès des dix dernières éditions du GP de Grande-Bretagne :

Année Pole position Victoire 2022 Johann Zarco Pecco Bagnaia 2021 Pol Espargaró Fabio Quartararo 2019 Marc Márquez Álex Rins 2018 Jorge Lorenzo Course annulée 2017 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2016 Cal Crutchlow Maverick Viñales 2015 Marc Márquez Valentino Rossi 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Marc Márquez Jorge Lorenzo 2012 Álvaro Bautista Jorge Lorenzo

