Le programme du GP du Japon MotoGP 2024

Pleinement lancé dans sa tournée en Asie et Océanie, le MotoGP retrouve cette semaine le Japon, terre de deux de ses constructeurs, plutôt en mauvaise posture actuellement. C'est surtout Honda qui évolue à domicile sur ce circuit, construit dans les années 1990 à l'époque pour y réaliser ses essais. Mais la marque, en grande difficulté, peut s'attendre à assister à un nouveau triomphe des motos européennes, et particulièrement des Ducati qui écrasent tout cette saison.

Les horaires du GP du Japon

Date Séance Heure française Vendredi 4 octobre Essais Libres 1 03h45 - 04h30 Essais 08h00 - 09h00 Samedi 5 octobre Essais Libres 2 03h10 - 03h40 Qualifications 03h50 - 04h30 Course sprint 08h00 Dimanche 6 octobre Warm-up 02h40 - 02h50 Course 07h00

Il y a sept heures de décalage horaire entre le Japon et la France métropolitaine. La course de dimanche s'élancera à l'heure habituelle de 14h sur place, soit 7h à Paris. Samedi, le départ du sprint sera donné à 15h heure locale, soit 8h en France.

Comment suivre le Grand Prix du Japon ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et elles retransmettront l'intégralité du programme du GP du Japon. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que le sprint et les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP, dimanche.

Le Twin Ring Motegi

Complexe à dompter, le Twin Ring de Motegi est né de la combinaison d'un anneau et d'un circuit routier. Aussi apprécié que craint des pilotes pour son caractère stop-and-go, ce tracé de 4,8 km est entrecoupé de 14 virages et de quelques gros freinages qui viennent casser le rythme, à l'image du 90° Corner (virage 11), véritable angle droit à manœuvrer au bout de la plus longue ligne droite de la piste (762 m), qui plus est en descente !

VIDÉO - Un tour virtuel du circuit de Motegi en caméra embarquée

Caractéristiques de la piste :

Construction 1997 Longueur de la piste 4,801 km Largeur de la piste 15 m Virages 6 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 762 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 115,224 km (24 tours) Distance de la course sprint 57,612 km (12 tours)

Records en vigueur :

Record absolu J. Martín 1'43"198 2024 Meilleur temps en course J. Miller 1'45"198 2022 Record V-max E. Bastianini M. Bezzecchi 317,6 km/h 2022 2023 Record vitesse moyenne J. Martín 167,4 km/h 2024

Le palmarès du GP du Japon

Le Twin Ring Motegi a fait son entrée au calendrier pour accueillir le GP du Japon en 1999, avant de devenir l'hôte du GP du Pacifique entre 2000 et 2003. Il a ensuite pris le relais de Suzuka à partir de 2004, pour organiser la manche nationale. Sur les 23 Grands Prix mondiaux disputés à Motegi, c'est bien Honda qui compte le plus grand nombre de victoires MotoGP, avec dix succès face aux sept de Ducati, aux quatre de Yamaha et aux deux conquis par Suzuki.

En 2019, lorsque Marc Márquez dominait encore le championnat, sa dixième victoire de l'année avait permis à Honda de fêter à domicile le titre constructeurs. Jack Miller avait à l'époque terminé en difficulté après un très bon début de course, mais trois ans plus tard, lorsque le MotoGP a fait son retour sur place après la longue coupure imposée par le COVID-19, c'est l'Australien qui s'est imposé avec aisance, pour ce qui est sa dernière victoire à date.

Il s'agissait du deuxième succès de Ducati dans l'ère actuelle à Motegi, celui d'Andrea Dovizioso faisant partie des moments d'anthologie de ce Grand Prix, lorsque le pilote italien s'était opposé avec brio à Márquez sous la pluie. Mais l'an dernier, la domination de la marque italienne ne faisait déjà plus aucun doute et c'est Jorge Martín qui avait tout raflé dans une course perturbée par la pluie, tandis que Márquez réussissait l'exploit d'un dernier podium avec Honda.

Les derniers polemen et vainqueurs du GP du Japon :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2023 J. Martín J. Martín J. Martín 2022 M. Márquez - J. Miller 2019 M. Márquez - M. Márquez 2018 A. Dovizioso - M. Márquez 2017 J. Zarco - A. Dovizioso

