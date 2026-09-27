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MotoGP GP du Japon

Le programme du GP du Japon MotoGP 2026

Le MotoGP embarque pour sa tournée asiatique avec un premier rendez-vous de taille, qui mène deux constructeurs sur leurs terres. Voici ce qu'il faut savoir au sujet du GP du Japon disputé sur le circuit de Motegi.

Léna Buffa
Publié:
programme japon motogp 2026

Le MotoGP retrouve cette semaine le Japon, terre de deux de ses constructeurs, en mauvaise posture depuis que le championnat est entré dans une ère de domination des marques européennes, Ducati en tête. C'est surtout Honda qui évolue à domicile sur ce circuit, construit dans les années 1990 à l'époque pour y réaliser ses essais. Mais c'est bien les Rouges qui ont livré les meilleures performances ces dernières années, et notamment Pecco Bagnaia, capable d'un rebond resté inexpliqué l'an dernier.

Les horaires du GP du Japon

Date

 

Séance

Heure française
Vendredi 2 octobre Essais Libres 1 03h45 - 04h30
  Essais 08h00 - 09h00
     
Samedi 3 octobre Essais Libres 2 03h10 - 03h40
  Qualifications 03h50 - 04h30
  Course sprint 08h00
     
Dimanche 4 octobre Warm-up 02h40 - 02h50
  Course 07h00

Il y a sept heures de décalage horaire entre le Japon et la France métropolitaine. La course de dimanche s'élancera à l'heure habituelle de 14h sur place, soit 7h à Paris. Samedi, le départ du sprint sera donné à 15h heure locale, soit 8h en France.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le Grand Prix du Japon ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et elles retransmettront l'intégralité du programme du GP du Japon. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que le sprint et les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP, dimanche.

Le Twin Ring Motegi

Complexe à dompter, le Twin Ring de Motegi est né de la combinaison d'un anneau et d'un circuit routier. Aussi apprécié que craint des pilotes pour son caractère stop-and-go, ce tracé de 4,8 km est entrecoupé de 14 virages et de quelques gros freinages qui viennent casser le rythme, à l'image du 90° Corner (virage 11), véritable angle droit à manœuvrer au bout de la plus longue ligne droite de la piste (762 m), qui plus est en descente !

VIDÉO - Un tour virtuel du circuit de Motegi en caméra embarquée

Caractéristiques de la piste :

Construction 1997
Longueur de la piste 4,801 km
Largeur de la piste 15 m
Virages 6 gauche - 8 droite
Plus longue ligne droite 762 m
Pole position à gauche
Distance de la course MotoGP 115,224 km (24 tours)
Distance de la course sprint 57,612 km (12 tours)

Records en vigueur :

Record absolu P. Bagnaia 1'42"911 2025
Meilleur temps en course P. Bagnaia 1'44"412 2025
Record V-max

M. Márquez

 320,4 km/h

2025
Record vitesse moyenne P. Bagnaia 167,9 km/h 2025

Le palmarès du GP du Japon

Le Twin Ring Motegi a fait son entrée au calendrier pour accueillir le GP du Japon en 1999, avant de devenir l'hôte du GP du Pacifique entre 2000 et 2003. Il a ensuite pris le relais de Suzuka à partir de 2004, pour organiser la manche nationale. Sur les 25 Grands Prix mondiaux disputés à Motegi, c'est bien Honda qui compte le plus grand nombre de victoires MotoGP, avec dix succès face aux neuf de Ducati, aux quatre de Yamaha et aux deux conquis par Suzuki. Depuis quatre ans, cependant, Ducati est invaincue sur place, à l'exception des qualifications.

En 2019, dernière année de domination du championnat par le binôme Márquez-Honda, la victoire de l'Espagnol avait permis à Honda de fêter à domicile le titre constructeurs. Jack Miller avait à l'époque terminé en difficulté après un très bon début de course, mais trois ans plus tard, lorsque le MotoGP a fait son retour sur place après la longue coupure imposée par le Covid, c'est l'Australien qui s'est imposé avec aisance, ouvrant le chapitre Ducati qui ne s'est toujours pas refermé depuis.

Il s'agissait du deuxième succès de Ducati dans l'ère actuelle à Motegi, celui d'Andrea Dovizioso en 2017 faisant partie des moments d'anthologie de ce Grand Prix, lorsque le pilote italien s'était opposé avec brio à Márquez sous la pluie. Aujourd'hui, la domination de la marque italienne ne fait déjà plus aucun doute après les succès de Jorge Martín et de Pecco Bagnaia ces trois dernières années.

Les derniers polemen et vainqueurs du GP du Japon :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP
2025 P. Bagnaia P. Bagnaia P. Bagnaia
2024 P. Acosta P. Bagnaia P. Bagnaia
2023 J. Martín J. Martín J. Martín
2022 M. Márquez - J. Miller
2019 M. Márquez - M. Márquez

VIDÉO - Les pilotes qui ont fait l'histoire du GP du Japon MotoGP

Course suivante : Grand Prix d'Indonésie (9-11 octobre)

Calendrier MotoGP

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