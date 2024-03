Le programme du GP du Portugal MotoGP 2024

Après avoir lancé le championnat 2023, le Grand Prix Portugal reprend une place plus habituelle cette année, en tant que deuxième manche de la saison. C'est un Grand Prix qui a connu plusieurs vies. Il y eut d'abord une première édition en 1987, mais organisée en Espagne, sur le circuit de Jarama, avant que l'épreuve s'installe véritablement sur le territoire lusitanien pour tenir une place stable au calendrier MotoGP entre 2000 et 2012. Elle était alors indissociable du circuit d'Estoril, situé dans la banlieue de Lisbonne.

Fin 2020, le paddock a retrouvé le Portugal en pleine crise du COVID-19. Durant deux saisons, alors qu'il fallait renforcer le calendrier avec autant d'épreuves européennes que possible, les MotoGP ont pris leurs quartiers à Portimão, un circuit impressionnant et physique dans la région de l'Algarve. Ce Grand Prix a ensuite retrouvé une place à part entière en 2022.

Les horaires du GP du Portugal 2024

Il faut compter sur un décalage d'une heure entre l'Algarve et la France métropolitaine. La course MotoGP s'élancera à 15h heure de Paris dimanche 24 mars, et le sprint partira à 16h samedi 23 mars.

Date Séance Heure française Vendredi 22 mars Essais Libres 1 11h45 - 12h30 Essais 16h00 - 17h00 Samedi 23 mars Essais Libres 2 11h10 - 11h40 Qualifications 11h50 - 12h30 Course sprint 16h00 Dimanche 24 mars Warm-up 10h40 - 10h50 Course 15h00

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Comment suivre le Grand Prix du Portugal ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Chaque semaine, elles retransmettent l'intégralité du programme. Toutes les séances du GP du Portugal seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que la course sprint MotoGP samedi et celles des catégories Moto2 et Moto3 dimanche. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP.

Le circuit de Portimão

Au cœur des collines, la piste de Portimão se distingue notamment par son dénivelé, particulièrement impressionnant par endroits, mais aussi plusieurs freinages très appuyés. Ces deux paramètres se mixent dans la ligne droite de près d'un kilomètre, véritable toboggan qui mène les pilotes au virage 1, le tout avec des pointes à 350 km/h environ pour les plus rapides, pour ensuite aborder la plus grosse décélération du circuit.

VIDÉO - Un tour de circuit à Portimão

Caractéristiques de la piste :

Construction 2008 Longueur de la piste 4,592 km Largeur de la piste 18 m Virages 6 gauche - 9 droite Plus longue ligne droite 969 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 114,80 km (25 tours) Distance de la course sprint 55,104 km (12 tours)

Records en vigueur :

Record absolu de la piste Marc Márquez 1'37"226 2023 Meilleur temps en course Aleix Espargaró 1'38"872 2023 Record V-max Andrea Dovizioso Johann Zarco Enea Bastianini Pecco Bagnaia Álex Márquez 351,7 km/h 2020 2021 2022 2022 2022 Record vitesse moyenne Marc Márquez 170,0 km/h 2023

Le palmarès des Grands Prix à Portimão

Les trois premiers Grands Prix disputés à Portimão ont donné lieu à des doublés pole-victoire pour trois pilotes et trois constructeurs différents. L'épreuve a d'abord été le théâtre du triomphe de Miguel Oliveira, qui y a décroché sa deuxième victoire avec Tech3 en 2020, avant les dominations de Fabio Quartararo et de Pecco Bagnaia lors du double Grand Prix de 2021.

En 2022, Quartararo (Yamaha) est devenu le premier à s'y imposer une deuxième fois et la France a pu y fêter un doublé grâce à la deuxième place de Johann Zarco, qui partait de la pole position sur sa Ducati. Le podium réunissait trois marques puisqu'Aleix Espargaró avait hérité de la troisième position sur l'Aprilia.

L'an dernier, alors que le Portugal lançait le championnat, Marc Márquez avait décroché ce qui est à ce jour sa dernière pole position. La première course sprint de l'Histoire avait été remportée par le champion en titre, Pecco Bagnaia, auteur ensuite du doublé avec l'épreuve principale. Les quatre derniers Grands Prix à Portimão n'ont donc vu gagner que deux pilotes différents.

Derniers polemen et vainqueurs à Portimão :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2023 Marc Márquez Pecco Bagnaia Pecco Bagnaia 2022 Johann Zarco - Fabio Quartararo 2021* Pecco Bagnaia - Pecco Bagnaia 2021 Fabio Quartararo - Fabio Quartararo 2020 Miguel Oliveira - Miguel Oliveira

*Grand Prix de l'Algarve

Course suivante : Grand Prix des Amériques (12-14 avril)

Calendrier MotoGP