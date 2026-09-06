Le programme du GP de Saint-Marin MotoGP 2026

Le championnat MotoGP repasse par l'Italie pour son traditionnel et festif Grand Prix à Misano. Son nom officiel fait la promotion du petit état voisin de Saint-Marin ainsi que de la Riviera de Rimini, un bord de mer prisé des vacanciers.

Cette région est aussi le véritable poumon de la compétition moto en Italie en sa qualité de patrie de nombreux teams et pilotes. Le circuit de Misano, qui porte le nom de Marco Simoncelli, est posé entre les plages bondées de la côte adriatique et les collines de la paisible campagne environnante.

Longtemps, ces lieux ont été habitués à voir déferler, à pied ou à vélo, des hordes de tifosi tout de jaune vêtus à la gloire de Valentino Rossi. Aujourd'hui, ceux-ci se consolent avec les succès de la nouvelle génération italienne et le duel Ducati-Aprilia qui s'annonce, dans une ambiance inimitable d'été indien.

Les horaires du GP de Saint-Marin

Date Séance Heure française Vendredi 11 septembre Essais Libres 1 10h45 - 11h30 Essais 15h00 - 16h00 Samedi 12 septembre Essais Libres 2 10h10 - 10h40 Qualifications 10h50 - 11h30 Course sprint 15h00 Dimanche 13 septembre Warm-up 9h40 - 9h50 Course 14h00

Selon le schéma classique de Grands Prix européens, le départ de la course sprint MotoGP sera donné samedi à 15h, tandis que la course principale s'élancera dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Saint-Marin ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP de Saint-Marin cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP.

Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto3 et Moto2. En revanche, il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit de Misano

Piste courte avec ses 4,2 km, Misano se parcourt dans le sens des aiguilles d'une montre contrairement à ce qui se faisait dans le passé. Avec ses 16 virages, tantôt serrés tantôt rapides, et dont quelques-uns font partie des plus mémorables de la saison, le circuit fait appel à des motos aux qualités complémentaires, entre freinages précis, bons passages de courbe et fortes réaccélérations, mais ne leur offre qu'une courte ligne droite pour exprimer leur puissance maximale.

Autrefois critiquée pour son grip plutôt faible, conséquence directe de la proximité immédiate des plages et du sable apporté par le vent, la piste a été resurfacée il y a quatre ans et convient désormais bien mieux sur ce point. Les pilotes en difficulté sur le MotorLand Aragón attendent avec impatience de retrouver ici de bonnes conditions d'adhérence.

VIDÉO - Un tour virtuel à Misano en caméra embarquée

Caractéristiques de la piste :

Construction 1972 Longueur de la piste 4,226 km Largeur de la piste 14 m Virages 6 gauche - 10 droite Plus longue ligne droite 530 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 114,102 km (27 tours) Distance de la course sprint 54,938 km (13 tours)

Records en vigueur :

Record absolu de la piste P. Bagnaia 1'30"031 2024 Meilleur temps en course P. Bagnaia 1'30"877 2024 Record V-max M. Bezzecchi 305,9 km/h 2023 Record vitesse moyenne P. Bagnaia 168,9 km/h 2024

Le palmarès MotoGP à Misano

Entré au calendrier en 1980 à l'époque où il se faisait appeler Grand Prix des Nations, le circuit de Misano a vu passer bien des champions, mais il a choisi de rendre un hommage permanent à deux d'entre eux : Marco Simoncelli, qui résidait tout près de là et dont le circuit porte le nom, et Daijiro Kato dont le nom a été donné à la rue menant à l'entrée principale.

En dépit de la motivation bien particulière des pilotes locaux pour y briller, et malgré la passion frénétique qui s'abat chaque année sur le circuit, Misano n'est pas un terrain de jeu béni pour les Italiens. Depuis son retour au calendrier en 2007, après 14 ans d'absence, l'hymne de Mameli n'y a d'abord retenti que grâce aux victoires de Valentino Rossi en MotoGP. La réussite des pilotes locaux s'est améliorée au cours de la dernière décennie, avec les succès d'Andrea Dovizioso en 2018, de Franco Morbidelli en 2020, de Pecco Bagnaia en 2022 et d'Enea Bastianini en 2024, mais la concurrence est rude.

Alors qu'en 2021 Fabio Quartararo s'était mêlé aux Ducati à l'avant de la grille de départ, puis montré impressionnant en fin de course pour remonter sur Bagnaia et le mettre sous pression, le constructeur italien affiche sa suprématie depuis l'édition 2022. C'est aussi une piste sur laquelle Marc Márquez a réussi à gagner dans différentes circonstances : avec la Honda lorsqu'il était encore diminué, puis avec la Ducati ces deux dernières années.

Voilà qui rendra sans doute l'Espagnol un peu plus menaçant encore cette semaine... Mais il doit aussi se méfier d'Aprilia, qui avec Marco Bezzecchi a réussi à arracher la pole et la victoire du sprint il y a un an. Le signe d'un changement de hiérarchie ?

Les derniers polemen et vainqueurs à Misano :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2025 M. Bezzecchi M. Bezzecchi M. Márquez 2024* P. Bagnaia P. Bagnaia E. Bastianini 2024 P. Bagnaia J. Martín M. Márquez 2023 J. Martín J. Martín J. Martín 2022 J. Miller - P. Bagnaia

* GP d'Émilie-Romagne

Course suivante : Grand Prix d'Autriche (18-20 septembre)

Calendrier MotoGP