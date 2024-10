Le programme du GP de Thaïlande MotoGP 2024

Le Grand Prix de Thaïlande, l'une des épreuves les plus récentes du championnat, est organisé sur le Chang International Circuit. Située à Buriram, au centre-est du pays et à plus de cinq heures de route de la capitale, Bangkok, la piste a rejoint la tournée outre-mer du MotoGP en 2018. Intégrée depuis la saison dernière à un triptyque de courses avec l'Australie et la Malaisie, elle prend une place majeure dans la lutte en cours au championnat.

Les horaires du GP de Thaïlande

Date Séance Heure française Vendredi 25 octobre Essais Libres 1 05h45 - 06h30 Essais 10h00 - 11h00 Samedi 26 octobre Essais Libres 2 05h10 - 05h40 Qualifications 05h50 - 06h30 Course sprint 10h00 Dimanche 27 octobre Warm-up 04h40 - 04h50 Course 09h00

Le décalage horaire avec la Thaïlande est de cinq heures actuellement et passera à six heures dimanche lorsque la France aura basculé en heure d'hiver. La course sprint s'élancera donc samedi à 10h heure française et la course principale MotoGP débutera dimanche à 9h heure de Paris (il sera à chaque fois 15h heure locale).

Où regarder le Grand Prix de Thaïlande ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que la course sprint MotoGP samedi et celles des catégories Moto2 et Moto3 dimanche. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP.

Le Chang International Circuit

Piste agressive, le Chang International Circuit, à Buriram, débute par deux longues lignes droites entrecoupées par une épingle, dans laquelle les hommes et les machines sont d'emblée mis à rude épreuve avec près de 220 km/h à perdre en 282 m, ce qui impose une décélération de 1,5 g.

Vient ensuite une seconde portion plus technique menant à la ligne droite de départ-arrivée. Sur les 12 virages, trois sont à passer à faible allure, et plusieurs gros freinages sont à prévoir sur les 4,554 km que compte le tour de piste. Plutôt étroit dans certaines portions clés, le tracé ne permet pas de grandes libertés dans le choix des trajectoires et se révèle assez technique.

Cette épreuve s'avère redoutable pour les pneus. Avec ses très longues lignes droites et la chaleur ambiante, la piste engendre des températures extrêmes sur le pneu arrière, au point que Michelin doit faire appel à une construction spécifique, conçue spécialement pour contrôler l'effet thermique.

VIDÉO - Un tour virtuel du circuit de Buriram en caméra embarquée

Caractéristiques de la piste :

Construction 2014 Longueur de la piste 4,554 km Largeur de la piste 12 m Virages 5 gauche - 7 droite Plus longue ligne droite 1000 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 118,404 km (26 tours) Distance de la course sprint 59,202 km (13 tours)

Records en vigueur :

Record absolu M. Bezzecchi 1'29"671 2022 Meilleur temps en course M. Márquez 1'30"904 2019 Record V-max J. Zarco 337,5 km/h 2022 Record vitesse moyenne M. Bezzecchi 182,8 km/h 2022

Le palmarès du GP de Thaïlande

Marc Márquez a remporté les deux premières éditions du Grand Prix de Thaïlande sur sa Honda, au terme d'un duel avec Andrea Dovizioso (Ducati) en 2018, puis devant deux Yamaha en 2019. Fabio Quartararo, alors en pleine éclosion, n'avait jamais semblé aussi proche d'un premier succès, lui qui a mené la quasi-totalité de la course après sa pole position... seulement dépassé par le #93 dans le dernier tour !

Après deux éditions annulées à cause du COVID-19, le circuit de Buriram a valu à Marco Bezzecchi (Ducati) sa première pole position il y a deux ans. Puis c'est sous la pluie que s'était déroulée la course, rapportant à Miguel Oliveira (KTM) ce qui est toujours sa dernière victoire aujourd'hui. L'an dernier, alors en lutte pour le titre, Jorge Martín avait fait gagner Ducati en dominant intégralement le Grand Prix, mais challengé par Brad Binder (KTM) tant au sprint que dans la course longue.

Les polemen et vainqueurs des précédents GP de Thaïlande :

Année Pole position Victoire sprint Victoire GP 2023 J. Martín J. Martín J. Martín 2022 M. Bezzecchi - M. Oliveira 2019 F. Quartararo - M. Márquez 2018 M. Márquez - M. Márquez

