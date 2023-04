Le programme du GP des Amériques MotoGP 2023

Charger le lecteur audio

Dernière manche créée aux États-Unis après les visites passées à Daytona, Laguna Seca et Indianapolis, le Grand Prix des Amériques a intégré le MotoGP il y a dix ans et s'y est, depuis, fait une place stable. Absent en 2020 comme l'intégralité des courses extra-européennes, le Texas a fait un retour événement il y a deux ans avec une édition automnale. Le championnat a ensuite repris ses habitudes avec une date plus classique, au printemps, à laquelle il ne déroge pas cette année. Il s'agira de la dernière manche organisée hors d'Europe avant deux mois très intenses qui mèneront le paddock en Asie et Océanie en fin de championnat.

Les horaires du GP des Amériques

Il y a sept heures de décalage horaire entre la France et le Texas. Le départ de la course principale MotoGP sera donné dimanche à 14h heure locale, soit 21h heure française. Samedi, la course sprint s'élancera à 15h heure locale, 22h en France.

Comment suivre le GP des Amériques ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Cette semaine, c'est sur Canal+ Sport 360 que sera retransmis le Grand Prix en intégralité, des essais aux qualifications, avant la course sprint MotoGP samedi et les courses longues des trois catégories dimanche.

Le Circuit des Amériques

Dessiné par Hermann Tilke, le Circuit of the Americas se veut une piste variée. D'une longueur de 5,513 km, le tracé mixe rapidité et technicité avec une large gamme de 11 virages à gauche et neuf à droite, pour certains inspirés de portions d'autres circuits célèbres. La piste, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, a par ailleurs la particularité d'imposer un fort dénivelé (41 m), notamment sur la ligne d'arrivée, et possède la plus longue ligne droite du championnat (1,2 km).

Ondulante, elle est aussi abrasive et éprouvante pour les pneus. Son bitume fait chaque année grincer des dents, la faute à des changements de surface et à des bosses, que des travaux d'aplanissement ont tenté de gommer, en vain.

Caractéristiques de la piste :

Construction 2012 Longueur de la piste 5,513 km Largeur de la piste 15 m Virages 11 gauche - 9 droite Plus longue ligne droite 1200 m Pole position à droite Distance de la course MotoGP 110,26 km (20 tours) Distance de la course sprint 55,13 km (10 tours)

Records en vigueur :

Record absolu Jorge Martín 2'02"039 2022 Meilleur temps en course Enea Bastianini 2'03"510 2022 Record V-max Jack Miller 352,9 km/h 2021 Record vitesse moyenne Jorge Martín 162,6 km/h 2022

Le palmarès du GP des Amériques

Austin a intégré le MotoGP en 2013, en même temps qu'un certain Marc Márquez qui s'y est bien vite senti chez lui. Jugez plutôt : il a signé sept pole positions d'affilée − même s'il a dû s'élancer de la quatrième place en 2018 à la suite d'une pénalité −, ses seuls accrocs dans l'exercice des qualifications ayant été les deux dernières éditions, où il s'est qualifié troisième puis neuvième, à chaque fois diminué physiquement ; quant aux courses, il en a remporté sept et sa chute en 2019, alors qu'il occupait la tête, avait eu l'effet d'un cataclysme.

L'an dernier, alors qu'il n'était pas au mieux de sa condition physique, il n'avait pu obtenir que la sixième place finale et c'est Enea Bastianini qui l'avait emporté. Mais c'est le clan Ducati dans sa globalité qui s'était ligué contre Márquez, lui arrachant les records qu'il détenait depuis des années, après la V-max déjà enregistrée l'année précédente par la Desmosedici de Jack Miller.

Austin reste néanmoins une piste qui n'a pas souvent offert d'opportunités aux adversaires du #93 et il sera intéressant d'observer quelle hiérarchie se mettra en place cette année alors que l'Espagnol s'est encore récemment blessé et a même dû, pour la première fois en dix ans, déclarer forfait pour son Grand Prix fétiche. Le vainqueur de l'édition 2022, Enea Bastianini, manque également à l'appel, de même que Pol Espargaró.

Les polemen et vainqueurs du GP des Amériques :

Année Pole position Victoire 2022 Jorge Martín Enea Bastianini 2021 Pecco Bagnaia Marc Márquez 2019 Marc Márquez Álex Rins 2018 Marc Márquez Marc Márquez 2017 Marc Márquez Marc Márquez 2016 Marc Márquez Marc Márquez 2015 Marc Márquez Marc Márquez 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Marc Márquez Marc Márquez

Course suivante : Grand Prix d'Espagne (28-30 avril)

