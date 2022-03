Le programme du GP d'Argentine MotoGP

Charger le lecteur audio

Trois ans se sont écoulés depuis la dernière édition en date du Grand Prix d'Argentine, épreuve pourtant devenue incontournable du début de championnat. La pandémie de COVID-19 est passée par-là, coupant longuement le pays du monde, et un incendie a également touché le circuit de Termas de Río Hondo durant cet intervalle jusqu'à faire craindre pour la pérennité de l'épreuve.

Le paddock a malgré tout repris ses quartiers cette semaine dans la province de Santiago del Estero, où le MotoGP s'est installé en 2014 pour une nouvelle version du Grand Prix d'Argentine après les épreuves autrefois organisées à Buenos Aires. Circuit exigeant, rude pour les pneus, souvent touché par le mauvais temps lors des récentes éditions de cette course, Termas est un rendez-vous redouté en ce début de saison, avant la manche texane qui complètera la semaine prochaine le déplacement outre-Atlantique.

Souvent vu comme une référence des lieux, Marc Márquez manque à l'appel cette semaine, à nouveau forfait à cause de troubles de la vision. Malgré quatre pole positions consécutives à partir de l'arrivée de cette épreuve au calendrier, il ne s'est toutefois imposé que deux fois en cinq éditions, les autres victoires ayant été conquises par Valentino Rossi, Maverick Viñales, puis Cal Crutchlow.

Les horaires du GP d'Argentine

Il y a cinq heures de décalage horaire entre la France et l'Argentine. Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 15h heure locale, soit 20h heure française.

Où regarder le GP d'Argentine ?

Les chaînes du groupe Canal+ restent cette saison encore le diffuseur officiel du MotoGP en France. Cette semaine, l'intégralité du Grand Prix d'Argentine pourra être suivie sur Canal+ Décalé. La course MotoGP sera par ailleurs proposée en clair et en direct sur C8.

Le circuit de Termas de Río Hondo

L'Autódromo Termas de Río Hondo est un tracé notoirement exigeant. De 4,8 km de long, il s'agit d'une piste rapide, au point que malgré trois ans d'absence au calendrier, elle figure toujours dans le top 10 des moyennes au tour les plus véloces de la saison, avec un record actuellement affiché à 177,1 km/h. Sa ligne droite de plus d'un kilomètre de longueur permettait de dépasser les 330 km/h de pointe lors des dernières éditions, mais il sera intéressant d'observer les nouvelles références alors que le record absolu de V-max a gagné 5,7 km/h en trois ans.

À d'autres lignes droites, plus courtes, s'ajoutent de gros freinages et 14 virages, dont certains se distinguent par leur largeur et les fortes charges qu'ils génèrent. Resurfacée quasi intégralement en 2018, la piste reste une étape rude pour les gommes, la faute à des températures élevées et à une surface abrasive. Les équipes attendent assurément Michelin au tournant pour ces retrouvailles, d'autant plus après les critiques essuyées par le manufacturier en Indonésie il y a deux semaines. Ce sera d'autant plus le cas qu'après plusieurs éditions marquées par la pluie, c'est une forte chaleur qui est attendue cette semaine

Longueur de la piste 4,806 km Largeur de la piste 16 m Virages 5 gauche - 9 droite Plus longue ligne droite 1076 m Distance de la course MotoGP 120,150 km (25 tours) Pole position À gauche Construction 2008

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Valentino Rossi 1'39"019 2015 Record absolu en Grand Prix Marc Márquez 1'37"683 2014 Record V-max Héctor Barberá 334,4 km/h 2017 Record vitesse moyenne Marc Márquez 177,1 km/h 2014

Le palmarès des dix derniers GP d'Argentine :

Année Pole position Victoire 2019 Marc Márquez Marc Márquez 2018 Jack Miller Cal Crutchlow 2017 Marc Márquez Maverick Viñales 2016 Marc Márquez Marc Márquez 2015 Marc Márquez Valentino Rossi 2014 Marc Márquez Marc Márquez 1999 Kenny Roberts Jr Kenny Roberts Jr 1998 Mick Doohan Mick Doohan 1995 Luca Cadalora Mick Doohan 1994 John Kocinski Mick Doohan

Le GP d'Argentine 2019

Comme en 2014 et en 2016, Marc Márquez a remporté le Grand Prix d'Argentine 2019 en partant de la pole position, réalisant un envol parfait qui lui a permis de creuser l'écart d'emblée. Le pilote espagnol avait dominé le week-end et c'est avec un véritable récital qu'il a parachevé son œuvre, laissant un gouffre derrière lui et un duel opposant Valentino Rossi et Andrea Dovizioso. Le #46 s'est adjugé la deuxième place en dépassant son compatriote dans le dernier tour.

Pole position : Marc Márquez

Marc Márquez Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Valentino Rossi 2e, Andrea Dovizioso 3e

Le podium du Grand Prix d'Argentine 2019

