Le programme du GP d'Argentine MotoGP 2023

Le paddock MotoGP retrouve cette semaine le circuit de Termas de Río Hondo, situé dans la province de Santiago del Estero. Il s'y est installé en 2014 pour une nouvelle version du Grand Prix d'Argentine après les épreuves autrefois organisées à Buenos Aires. Circuit exigeant, rude pour les pneus, souvent touché par le mauvais temps lors des récentes éditions de cette course, Termas est un rendez-vous redouté en ce début de saison, le premier aussi qui confrontera les pilotes MotoGP au nouveau format des week-ends sur une piste n'ayant pas accueilli de tests de pré-saison.

Les horaires du GP d'Argentine 2023

Il y a cinq heures de décalage horaire entre la France et l'Argentine. Le départ de la course MotoGP sera donné dimanche à 14h heure locale, soit 19h heure française.

Comment suivre le GP d'Argentine ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Cette semaine, les deux premières journées du Grand Prix d'Argentine pourront être suivie sur Canal+ Sport 360, pour les trois catégories. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour dimanche.

Le circuit de Termas de Río Hondo

L'Autódromo Termas de Río Hondo est un tracé notoirement exigeant. De 4,8 km de long, il s'agit d'une piste rapide, affichant la sixième moyennes au tour la plus haute de la saison, avec un record actuellement affiché à 177,1 km/h et datant pourtant de 2014. Sa ligne droite de plus d'un kilomètre de longueur permet de toucher les 345 km/h de pointe, un record battu l'an dernier par la Ducati après deux ans d'absence de ce Grand Prix durant lesquels les V-max ont beaucoup évolué.

À d'autres lignes droites, plus courtes, s'ajoutent de gros freinages et 14 virages, dont certains se distinguent par leur largeur et les fortes charges qu'ils génèrent. Resurfacée quasi intégralement en 2018, la piste reste une étape rude pour les gommes, la faute à des températures élevées et à une surface abrasive.

Caractéristiques de la piste :

Construction 2008 Longueur de la piste 4,806 km Largeur de la piste 16 m Virages 5 gauche - 9 droite Plus longue ligne droite 1076 m Pole position À gauche Distance de la course MotoGP 120,150 km (25 tours) Distance de la course sprint 57,672 km (12 tours)

Records en vigueur :

Record absolu Marc Márquez 1'37"683 2014 Meilleur temps en course Valentino Rossi 1'39"019 2015 Record V-max Pecco Bagnaia 345,5 km/h 2022 Record vitesse moyenne Marc Márquez 177,1 km/h 2014

Le palmarès du Grand Prix d'Argentine

Souvent vu comme une référence des lieux, Marc Márquez ne s'y imposé "que" trois fois, malgré quatre pole positions consécutives à partir de l'arrivée de cette épreuve au calendrier. Après avoir vu Valentino Rossi, Maverick Viñales, puis Cal Crutchlow lui chiper la première place, il manquait à l'appel l'an dernier, forfait à cause de troubles de la vision, pour une course qui a cette fois été le théâtre du premier succès d'Aleix Espargaró et d'Aprilia.

Cela porte à trois le nombre de constructeurs qui se sont imposés à Termas de Río Hondo, où KTM ainsi que Ducati manquent à l'appel, avec seulement une pole position pour la marque italienne. Alors que chacun tentera d'accrocher ce Grand Prix à son tableau de chasse, Marc Márquez ne sera en tout cas pas là pour tenter de se le réapproprier. Il fait partie des quatre pilotes ayant d'ores et déjà déclaré forfait.

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Argentine :

Année Pole position Victoire 2022 Aleix Espargaró Aleix Espargaró 2019 Marc Márquez Marc Márquez 2018 Jack Miller Cal Crutchlow 2017 Marc Márquez Maverick Viñales 2016 Marc Márquez Marc Márquez 2015 Marc Márquez Valentino Rossi 2014 Marc Márquez Marc Márquez 1999 Kenny Roberts Jr Kenny Roberts Jr 1998 Mick Doohan Mick Doohan 1995 Luca Cadalora Mick Doohan

Course suivante : Grand Prix des Amériques (14-16 avril)

Calendrier MotoGP