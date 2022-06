Le programme du GP de Catalogne MotoGP

Charger le lecteur audio

À peine le temps de reprendre ses esprits après le Grand Prix d'Italie, et voici que le MotoGP retrouve cette semaine le Circuit de Barcelona-Catalunya pour ce qui est l'épreuve à domicile d'un bon nombre de pilotes du plateau. Située dans la périphérie de Barcelone, il s'agit de l'une des pistes les plus emblématiques de la discipline depuis sa première visite sur place en 1992 pour le GP d'Europe avant la création du GP de Catalogne en 1996.

Les horaires

La course MotoGP s'élancera à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Catalogne ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Toutes les séances ainsi que les courses des catégories Moto2 et Moto3 seront à suivre sur Canal+ Sport, tandis qu'il faudra basculer sur Canal+ pour la course MotoGP dimanche.

Le Circuit de Barcelona-Catalunya

C'est une piste rapide qui attend les pilotes, un tracé caractérisé notamment par une ligne droite d'un kilomètre et des vitesses de pointe qui flirtent avec les références de Losail et le record absolu du Mugello, établi dimanche en 363,6 km/h. Après l'accident qui fut fatal à Luis Salom, en 2016, la piste a subi plusieurs modifications jusqu'à adopter il y a trois ans une configuration suscitant le consensus grâce à un nouvel asphalte et aux retouches apportées à certaines portions, avant une nouvelle modification du virage 10 l'an dernier.

Le tracé catalan s'en est trouvé légèrement raccourci, sans toutefois perdre de son charme aux yeux de nombre de pilotes, notamment grâce à son dénivelé et à ses virages rapides. Ceux-ci requièrent en majorité le deuxième ou le troisième rapport et poussent les machines à dépasser allègrement les 100 km/h. Cette configuration de la piste crée de nombreuses opportunités de dépassement et a fait du Grand Prix de Catalogne le théâtre de certaines des plus belles courses de l'Histoire, à l'image de l'exceptionnel duel opposant Valentino Rossi et Jorge Lorenzo en 2009, resté dans les annales.

Longueur de la piste 4,627 km Largeur de la piste 12 m Virages 6 gauche - 8 droite Plus longue ligne droite 1047 m Distance de la course MotoGP 111,048 km (24 tours) Pole position à gauche Construction 1991

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Johann Zarco 1'39"939 2021 Record de la pole Fabio Quartararo 1'38"853 2021 Record V-max Jack Miller 355,2 km/h 2021 Record vitesse moyenne Fabio Quartararo 169,5 km/h 2021

Le palmarès du Grand Prix de Catalogne depuis dix ans :

Année Pole position Victoire 2021 Fabio Quartararo Miguel Oliveira 2020 Franco Morbidelli Fabio Quartararo 2019 Marc Márquez Andrea Dovizioso 2018 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2017 Dani Pedrosa Andrea Dovizioso 2016 Marc Márquez Valentino Rossi 2015 Aleix Espargaró Jorge Lorenzo 2014 Dani Pedrosa Jorge Lorenzo 2013 Dani Pedrosa Jorge Lorenzo 2012 Casey Stoner Jorge Lorenzo

Le GP de Catalogne 2021

Malgré sa qualification en pole position, Fabio Quartararo n'avait pas réussi à obtenir le résultat souhaité à Barcelone l'an dernier. La faute d'abord à un mauvais début de course, qui l'avait vu céder de précieuses positions, puis à la fameuse affaire de la combinaison ouverte qui allait lui coûter la troisième place à l'arrivée, le Français étant pénalisé après avoir continué sa course malgré un cuir refusant de rester fermer et une protection ventrale qu'il avait envoyé valser.

Loin de ces soucis, Miguel Oliveira a pour sa part dû livrer une résistance de tous les instants, d'abord pour reprendre les commandes à Quartararo après une brève prise de pouvoir du pilote Yamaha à la mi-course, puis pour garder la tête froide face à la pression exercée par un Johann Zarco finalement passé à moins de deux dixièmes de la victoire.

Pole position : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Meilleur tour en course : Johann Zarco

Johann Zarco Podium : Miguel Oliveira vainqueur, Johann Zarco 2e, Jack Miller 3e

Le podium du Grand Prix de Catalogne 2021

Course suivante : Grand Prix d'Allemagne (17-19 juin)

Calendrier MotoGP