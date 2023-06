Le programme du Grand Prix des Pays-Bas MotoGP 2023

Avant de passer en mode vacances, le MotoGP a un dernier Grand Prix à vivre. Le rendez-vous d'Assen est hautement historique : inscrit au championnat depuis sa création en 1949, seul le COVID-19 l'a fait ponctuellement manquer au calendrier, en 2020.

Depuis l'édition 2016 du Grand Prix des Pays-Bas, qui a fait figure d'événement à bien des égards avec notamment la consécration d'un vainqueur inédit (Jack Miller sur une Honda satellite), la tradition a été rompue avec une course se déroulant le dimanche et non plus le samedi.

Bien souvent, l'une des stars des lieux n'est autre que le mauvais temps. Il faut dire qu'Assen est à ce jour la piste la plus septentrionale du championnat et que la pluie est souvent de la partie. Les prévisions étant mitigées pour l'ensemble du week-end, les averses menacent cette année encore.

Les horaires du GP des Pays-Bas

Le départ de la course sprint MotoGP sera donné samedi à 15h et la course principale se tiendra dimanche à 14h.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix des Pays-Bas ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Comme à l'accoutumée, elles retransmettront l'intégralité du programme du GP des Pays-Bas cette semaine. Il faudra s'installer sur Canal+ Sport 360 pour suivre les deux premières journées, pour les trois catégories, ce qui inclut les essais, les qualifications et la course sprint MotoGP. Dimanche, le warm-up sera toujours diffusé sur Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto2 et Moto3. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course MotoGP.

Le circuit d'Assen

Assen a beau avoir subi de nombreuses modifications au fil des années, son esprit perdure malgré les travaux et le TT conserve encore aujourd'hui son aura de légende, grâce à un tracé de caractère que les retouches n'ont pas altéré. Le circuit, resurfacé en 2020, soumet les pneus à des contraintes spécifiques avec ses longues courbes rapides et son banking.

La piste est étroite et ses 18 virages imposent de rapides changements de direction. Elle couvre 4,5 km avec l'une des lignes droites les plus courtes du calendrier, mais surtout des enchaînements techniques et des virages à l'ancienne. Les pilotes l'adorent... à moins d'y avoir été malmenés, car la "Cathédrale" d'Assen ne pardonne pas les faux-pas et les courses à rebondissements ont fait bien des déçus au fil des années, et laissé des séquelles physiques ou morales chez nombre de pilotes.

Caractéristiques de la piste :

Construction 1955 Longueur de la piste 4,542 km Largeur de la piste 14 m Virages 6 gauche - 12 droite Plus longue ligne droite 487 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 118,098 km (26 tours) Distance de la course sprint 59,049 km (13 tours)

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Aleix Espargaró 1'32"500 2022 Record de la pole Pecco Bagnaia 1'31"504 2022 Record V-max Andrea Dovizioso 320,8 km/h 2019 Record vitesse moyenne Aleix Espargaró 178,6 km/h 2022

Le palmarès du GP des Pays-Bas

Le palmarès le plus riche sur place est celui de Valentino Rossi, vainqueur à huit reprises en catégorie reine et trois fois après que le tracé a été remodelé en 2012. Théâtre de certains grands moments de sa carrière, la piste néerlandaise lui a rapporté sa 100e victoire (toutes catégories confondues) en 2009 et a vu son retour au sommet en 2013, après 44 courses sans pouvoir se hisser sur la première marche du podium, puis c'est là que le Docteur a signé son dernier succès, en 2017.

Depuis, l'épreuve a connu trois vainqueurs différents et surtout souri au clan Yamaha. Ducati y a fait un retour au sommet remarqué en 2022, 14 ans après ce qui était alors son unique victoire sur place. C'est à Assen, piste qu'il adore par ailleurs, que Pecco Bagnaia a alors donné l'impulsion attendue à sa saison, se lançant dès lors à la conquête du titre en réalisant une seconde moitié de championnat irrésistible.

Le palmarès du GP des Pays-Bas depuis 10 ans :

Année Pole position Victoire 2022 Pecco Bagnaia Pecco Bagnaia 2021 Maverick Viñales Fabio Quartararo 2019 Fabio Quartararo Maverick Viñales 2018 Marc Márquez Marc Márquez 2017 Johann Zarco Valentino Rossi 2016 Andrea Dovizioso Jack Miller 2015 Valentino Rossi Valentino Rossi 2014 Aleix Espargaró Marc Márquez 2013 Cal Crutchlow Valentino Rossi 2012 Casey Stoner Casey Stoner

Course suivante : Grand Prix de Grande-Bretagne (4-6 août)

Calendrier MotoGP