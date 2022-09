Le programme du Grand Prix de Thaïlande MotoGP

Charger le lecteur audio

Le Grand Prix de Thaïlande, l'une des épreuves les plus récentes du championnat, est organisé sur le Chang International Circuit. Située à Buriram, au centre-est du pays et à plus de cinq heures de route de la capitale, Bangkok, la piste a d'abord rejoint le WorldSBK, dans la foulée de sa construction, avant d'accueillir les Grands Prix mondiaux en s'ajoutant à la tournée outre-mer en 2018. Elle s'intègre cette année dans un triptyque de courses en faisant suite à celles d'Aragón et du Japon, avant une courte pause qui mènera vers l'enchaînement Australie-Malaisie.

Les horaires

Le décalage horaire avec la Thaïlande est de cinq heures, si bien que la course MotoGP débutera dimanche à 10h heure de Paris (15h heure locale). La catégorie MotoGP roulera après les deux autres afin de disposer des horaires les plus favorables pour le public européen.

Retrouvez le programme à votre heure ici.

Où regarder le Grand Prix de Thaïlande ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France. Le programme est désormais stabilisé d'un week-end à l'autre, puisque les essais libres, les qualifications et les séances de warm-up seront à suivre sur la nouvelle chaîne Canal+ Sport 360, de même que les courses des catégories Moto2 et Moto3. Pour la course MotoGP, il faudra en revanche basculer sur Canal+.

Le Chang International Circuit

Piste agressive, elle débute par deux longues lignes droites entrecoupées par une épingle, dans laquelle les hommes et les machines sont d'emblée mis à rude épreuve avec près de 220 km/h à perdre en 282 m, ce qui impose une décélération de 1,5 g. Vient ensuite une seconde portion plus technique menant à la ligne droite de départ-arrivée. Sur les 12 virages, trois sont à passer à faible allure, et plusieurs gros freinages sont à prévoir sur les 4,554 km que compte le tour de piste. Plutôt étroit dans certaines portions clés, le tracé ne permet pas de grandes libertés dans le choix des trajectoires et se révèle assez technique.

Les deux premières éditions de cette épreuve ont prouvé à quel point elle était redoutable pour les pneus. Avec ses très longues lignes droites et la chaleur ambiante, la piste engendre des températures extrêmes sur le pneu arrière, au point que Michelin doit faire appel à une construction spécifique uniquement utilisée ici et sur le Red Bull Ring et conçue spécialement pour contrôler l'effet thermique.

Longueur de la piste 4,554 km Largeur de la piste 12 m Virages 5 gauche - 7 droite Plus longue ligne droite 1000 m Distance de la course MotoGP 118,404 km (26 tours) Pole position à gauche Construction 2014

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Marc Márquez 1'30"904 2019 Record de la pole Fabio Quartararo 1'29"719 2019 Record V-max Danilo Petrucci 332,3 km/h 2019 Record vitesse moyenne Fabio Quartararo 182,7 km/h 2019

Le palmarès des derniers Grands Prix de Thaïlande :

Année Pole position Victoire 2019 Fabio Quartararo Marc Márquez 2018 Marc Márquez Marc Márquez

Le GP de Thaïlande 2019

Pole position : Fabio Quartararo

Fabio Quartararo Meilleur tour en course : Marc Márquez

Marc Márquez Podium : Marc Márquez vainqueur, Fabio Quartararo 2e, Maverick Viñales 3e

Déjà victorieux en 2018, Marc Márquez a remporté la deuxième édition du Grand Prix de Thaïlande devant deux Yamaha. Fabio Quartararo, alors en pleine éclosion, n'avait jamais semblé aussi proche d'un premier succès, lui qui a mené la quasi-totalité de la course... seulement dépassé par le #93 dans le dernier tour ! De bout en bout, le jeune Français avait su résister à la pression exercée par le champion espagnol, alors en route vers son huitième titre et lancé dans un championnat record au cours duquel il n'aurait été absent du podium qu'une seule fois (en tombant à Austin alors qu'il était en tête). Malgré une ultime attaque dans le dernier virage pour tenter de repasser en tête, Quartararo avait dû s'incliner.

Le podium du Grand Prix de Thaïlande 2019, où Marc Márquez a fêté son huitième titre de Champion du monde

