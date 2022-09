Le MotoGP lance un projet de Grand Prix en Arabie saoudite

Charger le lecteur audio

Le MotoGP souhaite se produire en Arabie saoudite. Dimanche, le championnat a signé un protocole d'entente passé avec les autorités du Royaume, avec pour objectif d'y augmenter la popularité du championnat, de faire émerger des pilotes locaux et surtout d'organiser un Grand Prix d'Arabie saoudite.

Il est inenvisageable de faire rouler les motos à Djeddah, le circuit urbain où la F1 se produit depuis 2021, mais le championnat a prévu de se déplacer à Qiddiya, sur un circuit permanent dont l'inauguration est prévue pour 2024, et le Royaume a émis en début d'année la possibilité d'y accueillir également le MotoGP. L'annonce faite ce lundi ne mentionne aucun tracé mais promet une course sur un "nouveau circuit proposant plusieurs activités, homologué par la FIM et la FIA". La Dorna, en charge de l'aspect commercial du championnat, n'a pas non plus fixé d'échéance pour la concrétisation de cette course.

"En tant que principal compétition mondiale deux-roues sur circuit, nous sommes ravis de cette opportunité pour le MotoGP d'étendre sa présence au Moyen-Orient en ajoutant un Grand Prix chaque année en Arabie saoudite", déclare Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, le MotoGP se produisant déjà au Qatar depuis 2004. "Cette région est un marché clé pour les sports mécaniques et la demande du Royaume pour des événements de ce type grandit, des recherches montrant que 80% des supporters saoudiens souhaitent en voir plus dans leur pays."

"Il est totalement cohérent d'ajouter le plus grand championnat de compétition moto à notre liste grandissante d'événements de stature mondiale dans le domaine des sports mécaniques", ajoute le Prince Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal, président de la fédération saoudienne des sports mécaniques et de Saudi Motorsport Company, déjà organisateur du Grand Prix en F1. "Nous sommes impatients de travailler avec la Dorna pour mener à bien notre engagement commun de faire venir le pinacle de la compétition deux-roues en Arabie saoudite et de continuer à offrir des opportunités et des initiatives pour enrichir la vie de tous nos résidents."

L'Arabie saoudite occupe une place de plus en plus importante dans les sports mécaniques, accueillant la Formule E depuis 2018, le Dakar depuis 2020, l'Extreme E et surtout la Formule 1 depuis l'an passé : "Ces dernières années, l'Arabie souhaite a démontré sa capacité à accueillir des événements aux standards les plus élevés dans les sports mécaniques", souligne Ezpeleta. "La signature du protocole d'entente formalise notre intention commune de continuer à explorer cette opportunité."

"Nous avons confiance dans le fait que le Royaume offrira une nouvelle destination passionnante et nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration avec Saudi Motorsport Company pour atteindre cette ambition commune."