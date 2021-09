Le contrat du GP d'Argentine prolongé de trois ans

Le Circuit de Termas de Río Hondo accueillera le MotoGP au moins jusqu'en 2025. Annulée en 2020 et cette saison sur fond de pandémie de COVID-19, la seule étape sud-américaine du calendrier a prolongé son contrat avec Dorna Sports. Le précédent accord courait jusqu'en 2022 et trois saisons ont donc été ajoutées.

"Le renouvellement du contrat du Grand Prix d'Argentine pour trois ans est une nouvelle fantastique pour le MotoGP, qui montre une nouvelle fois l'incroyable niveau d'intérêt pour notre championnat sur le territoire", se réjouit Carmelo Ezpeleta, patron de la Dorna et promoteur du MotoGP. "La foule incroyable qui se réunit sur l'événement, en provenance de nombreux pays, et les commentaires enthousiastes des pilotes prouvent à quel point notre présence en Argentine et en Amérique latine est essentielle."

Après des courses à Buenos Aires dans les années 1960, 1980 et 1990, le Grand Prix d'Argentine a fait son retour au calendrier du Championnat du monde en 2014, à Termas de Río Hondo. Le contrat lie la Dorna, le promoteur OSD Group mais aussi différentes collectivités locales et nationales, à l'image de l'organisme officiel pour la promotion du tourisme dans le pays et le gouvernement de la province de Santiago del Estero, où se situe la piste.

"Peu de provinces reflètent aussi bien les synergies entre le tourisme et le sport que Santiago del Estero", souligne Matías Lammens, le ministre du Tourisme et des Sports de l'Argentine. "C'est pour cette raison que c'est une fierté de continuer à accueillir le MotoGP, un événement au rayonnement international qui joue également un rôle important pour le renouveau économique de la région. Je tiens à féliciter le gouverneur pour sa politique de tourisme et de sport. Le gouvernement réaffirme son engagement pour accompagner cette initiative qui contribue à l'emploi comme au développement local."

"Le MotoGP génère vraiment de fortes retombées économiques pour le nord de l'Argentine", ajoute Gerardo Zamora, gouverneur de Santiago del Estero. "La compétition se déroule sur un circuit de haut niveau et les pilotes, l'organisation et les supporters connaissent et apprécient cette destination. La République d'Argentine bénéficie aussi d'une visibilité chez des centaines de milliers de téléspectateurs à travers le monde, grâce aux diffuseurs officiels."

Les infrastructures du Circuit de Termas de Río Hondo ont été durement touchées par un incendie en début d'année, sans faire de victimes. Le calendrier 2022 du MotoGP n'a pas encore été publié mais l'Argentine trouve habituellement sa place en début de saison, avant les manches européennes.

