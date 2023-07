Puig ne croit pas à un "changement radical" chez Honda

Honda a beau être le seul constructeur à avoir privé Ducati d'une victoire en course principale cette année, grâce à Álex Rins et LCR au GP des Amériques, la firme japonaise vit une saison très difficile. Dans l'équipe officielle, Marc Márquez n'a inscrit des points qu'en course sprint, n'ayant connu que des chutes ou des forfaits le dimanche, tandis que Joan Mir a aussi cumulé plusieurs absences et a peiné à exploiter sa moto.

Alberto Puig sort d'une entame de saison "difficile" et n'entrevoit pas la sortie du tunnel pour Honda. "On n'a jamais pu atteindre le niveau nécessaire sur la moto", a déclaré le team manager de l'équipe officielle au site du championnat. "Les performances ne sont pas là, ce qui fait que les pilotes n'ont pas de résultats. On essaie, mais le fait est que nous n'y sommes pas. On doit encore creuser pour comprendre nos problèmes et trouver des solutions."

Stefan Bradl, pilote d'essais de la marque, juge de gros changements nécessaires sur la moto mais Puig a conscience qu'ils n'arriveront pas rapidement : "On a une bonne pause et c'est sûr que nous allons progresser mais ce serait illusoire de croire qu'on aura une moto fantastique ou une vraie machine."

"Ça ne sera pas le cas. On va progresser mais dans quelle mesure ? C'est dur à savoir. Selon moi, il n'y aura pas de changement radical."

Deux pilotes en grande difficulté

La situation dans laquelle Honda est plongé est naturellement difficile à vivre pour Marc Márquez, habitué à empiler victoires et titres avant sa blessure en 2020. Contraint d'attaquer à outrance pour jouer les premières places, l'Espagnol a souvent figuré parmi les leaders mais a surtout cumulé des chutes et des blessures cette année.

Alberto Puig, qui a émis des doutes sur la présence de son pilote phare la saison prochaine, comprend sa frustration mais l'appelle à plus de prudence : "Il n'est évidemment pas satisfait, il est évidemment frustré. Il n'est pas dans sa meilleure condition. Il a subi beaucoup de chocs, il est beaucoup tombé en Allemagne. Il n'y a aucun pilote au monde content de tomber. Il comprend clairement que la moto n'est pas au niveau dont il a besoin."

Marc Márquez multiplie les chutes depuis le début de la saison

"De l'autre côté, c'est un champion et il donne tout. C'est pour ça qu'il tombe, il ne renonce jamais, il ne l'accepte pas mais maintenant, ça devient assez sérieux. Il doit y aller doucement. Dans l'ensemble, on comprend qu'il n'est pas satisfait et on le respecte."

La situation n'est gère réjouissante de l'autre côté du garage, resté vide lors des trois dernières courses puisque Joan Mir s'est blessé à la main en course sprint en Italie. Le Champion du monde 2020 n'a inscrit que cinq petits points depuis le début de la saison, au GP du Portugal, et a depuis enchaîné blessures et déconvenues.

"Il a été assez touché par sa chute au Mugello. La situation n'est pas du tout facile pour lui, il est arrivé cette année et il n'a jamais pu bien comprendre la moto. Ce n'est pas seulement dû à ses capacités, la moto n'est probablement pas prête non plus. Les conséquences de tout ça sont qu'il a beaucoup de mal. On verra ses sensations quand il reviendra cet été et s'il pourra un peu progresser."