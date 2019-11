Puig : Le titre par équipes dans ces conditions serait "incroyable"

L'enchaînement de victoires de Marc Márquez lors des dernières courses lui a permis de remporter son sixième titre en MotoGP, avant d'apporter à Honda le titre des constructeurs. Une seule couronne reste donc à atteindre pour lui et son team, et il s'agit justement du titre par équipes, que Repsol Honda dispute à l'équipe d'usine Ducati.

Avec la victoire de l'Espagnol en Australie, la structure dirigée par Alberto Puig est revenue à un point de l'équipe officielle italienne, pour essayer d'aller chercher un titre qui permettrait à Honda de remporter les trois championnats pour la troisième année consécutive. L'objectif de cette dernière couronne manquante pour 2019 est important pour le directeur de l'équipe, qui reconnaît toutefois les raisons des difficultés à la sceller.

"Ce serait génial de remporter les trois titres", a déclaré Puig. "Marc essaie vraiment, et gagner le titre par équipes dans les circonstances actuelles serait incroyable. Le point négatif à Phillip Island était la situation et les résultats obtenus par Jorge Lorenzo."

En effet, la manière dont les points ont été inscrits par Honda montre que le titre aurait été une formalité avec deux motos plus régulièrement placées aux avant-postes. L'équipe Repsol Honda a inscrit 408 points cette saison, dont 375 ont été inscrits par le seul Márquez, tandis que Jorge Lorenzo en a marqué 23. Les dix restants ont été inscrits par Stefan Bradl lorsqu'il remplaçait le Majorquin, blessé.

Chez Ducati, les points sont beaucoup plus équilibrés puisque sur les 409 inscrits par l'équipe, 240 l'ont été par Andrea Dovizioso, tandis que Danilo Petrucci en a marqué 169. Une situation qui est encore plus mise en avant par la série de quatre résultats hors des points en cours du côté de Lorenzo, qui reconnaît lui-même le problème après avoir terminé à 26 secondes de la 15e place en Australie.

"Les résultats sont très mauvais", avoue le triple Champion du monde. "Des pilotes qui ont terminé, j'étais dernier. Sur ce circuit, ça ne s'est pas bien passé pour moi ces dernières années, et c'était aussi très froid et venteux. J'ai essayé d'économiser le côté gauche des pneus autant que je pouvais, mais je n'y suis pas parvenu et les derniers tours étaient très mauvais."

"Je savais déjà que j'allais souffrir, vous espérez que les choses vont changer, mais ce n'est pas le cas. En Malaisie, avec des conditions normales, nous espérons que ça se passera mieux. Nous sommes à un point de la Tripe Couronne, une chose à laquelle je ne contribue pas beaucoup. Voir Marc gagner la course est une surprise pour moi."