Puig : "Márquez est toujours le même, reste à voir le potentiel de la moto"

Après une saison 2022 particulièrement compliquée, Honda a décidé d'effectuer des changements au sein de son organisation interne, ce qui avait été vivement encouragé par Marc Márquez au cours de l'année dernière. La restructuration a été opérée, avec le but de mettre au point un prototype 2023 compétitif qui permette aux pilotes d'évoluer aux avant-postes. Entre le leader espagnol, qui met toutes les chances de son côté pour revenir à son plus haut niveau physiquement, l'expérimenté Takaaki Nakagami, et l'arrivée des anciens pilotes Suzuki Joan Mir et Álex Rins, le constructeur aura fort à faire pour satisfaire les quatre hommes.

Il a néanmoins mis toutes les chances de son côté durant la pause hivernale pour y parvenir, comme l'a confié Alberto Puig, le responsable de l'équipe Repsol Honda, à Motorsport.com lors d'un entretien exclusif.

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la restructuration de Honda en vue de la saison 2023 ?

Nous nous sommes réorganisés, en commençant par l'équipe de test qui est rejointe par Ramón Aurin, qui a beaucoup d'expérience avec la RC213V et qui connaît l'historique de la moto. Ramón est dans le monde des courses depuis longtemps et son expérience sera fondamentale pour l'équipe de test. Klaus Nohles, qui était celui qui occupait ce poste jusqu'à présent, deviendra le responsable technique de Nakagami. Klaus est jeune mais a déjà un certain bagage et il est préparé à se battre aux côtés d'un pilote titulaire.

Giacomo Guidotti revient chez Repsol Honda, où il était il y a quelques années (avec Dani Pedrosa). Du côté de Marc tout reste pareil. En plus de ça, le HRC a recruté Ken Kawauchi comme directeur technique, en profitant du départ de Suzuki du championnat. Ken remplacera Takeo Yokoyama qui, de son côté, se chargera de former les jeunes ingénieurs que nous avons au Japon, pour qu'ils arrivent préparés en Europe en temps voulu, aussi bien au niveau technique qu'au niveau humain. Takeo est une pièce maîtresse du HRC, et son nouveau poste sera déterminant pour l'avenir de l'entreprise en course. Pour sa part, Kokubu San reste directeur technique.

Quelle influence Kawauchi peut-il avoir à moyen terme ?

Quand quelqu'un est recruté, il n'y a pas de date limite. Son recrutement correspond à une série de circonstances qui se sont combinées. D'abord, la nécessité de compter sur une personne pour encadrer au Japon l'équipe d'ingénieurs que Honda a là-bas, avec beaucoup de potentiel mais sans expérience. Takeo a été choisi pour ça et, logiquement, il faut le remplacer. Ken est la réponse à ça, mais nous ne prétendons pas non plus qu'il résolve tous les problèmes de la moto.

Ken Kawauchi, ancien directeur technique de Suzuki, rejoint Honda cette saison.

Ce n'est pas habituel qu'une marque japonaise recrute un ingénieur d'une autre marque de son pays.

Le fait que Suzuki ait décidé de quitter le Championnat du monde a probablement influencé la décision de Ken de signer chez Honda. D'après ce que j'ai compris, il est passionné par les courses. Si Suzuki avait continué à courir, il n'aurait certainement pas changé d'air.

Et au sujet du changement de Guidotti pour Aurin ?

Giacomo évolue avec nous depuis de nombreuses années et connaît très bien notre moto. Nous considérons qu'il peut très bien s'entendre avec Joan [Mir], de la même façon que [l'arrivée de] Ramón sera bonne pour l'équipe de test, et celle de Klaus pour Taka.

On a vu Márquez très actif cet hiver. Comment va-t-il ?

C'est l'un des meilleurs hivers que Marc ait eu. Pour la première fois depuis très longtemps, il n'est pas passé par une opération et ça, c'est très important. Il s'est reposé mais il s'est aussi beaucoup entraîné. Il a roulé à moto et a été rapide. Marc est toujours le même, avec cette même mentalité de tout donner dès le premier instant. Maintenant, il reste à confirmer le potentiel de la moto.

Lors du prochain test, à Sepang, en février, Honda joue gros. La moto qui sera dévoilée là-bas ne redéfinira pas seulement les objectifs au niveau des résultats, mais elle peut influencer les plans d'avenir de Márquez. Vous avez également cette impression ?

Ce qui est clair pour nous c'est qu'il faut améliorer la moto. Le test de Valence ne s'est pas passé comme nous le souhaitions. Mais, en même temps, je vous assure que Honda ne s'arrête pas et ne se rend pas. Nous mettrons plus ou moins de temps, mais nous apporterons une moto compétitive. Évidemment que le test de Sepang est très important, mais le résultat que nous obtiendrons là-bas, quel qu'il soit, ne nous démoralisera pas. La priorité est que Marc ait une moto pour pouvoir gagner.

La moto de 2023 sera-t-elle aussi différente de celle de 2022, comme ça a été le cas pour cette dernière par rapport à l'antécédente ?

Le changement ne sera pas aussi radical, mais c'est certain que nous devons progresser dans différents domaines, pas seulement une seule. Quoi qu'il en soit, le modèle de l'an dernier n'était pas si différent que ça non plus. Il était un peu différent au niveau de la géométrie et de la distribution, mais ça a toujours été une Honda RCV, avec la même configuration de moteur.

Comment Joan Mir va-t-il s'intégrer ?

Joan a déjà roulé avec nous à Valence, mais la moto n'a pas montré ce que nous attendions. Mir a eu une impression plus ou moins approximative de ce qu'est la Honda, et nous a donné son point de vue comparé à celle qu'il pilotait jusqu'à présent (la Suzuki). Logiquement, lorsqu'un pilote arrive d'une moto qui a gagné deux des trois dernières courses, il remarque le changement.

Joan Mir découvrant la RC213V lors du test de Valence en novembre dernier.

Que lui avez-vous demandé ?

Ce que Honda attend de ses pilotes, c'est qu'ils gagnent des courses, mais pour ça nous devons leur donner une moto qui fonctionne. Si vous êtes dans une équipe officielle comme le HRC, ce qu'on attend c'est que vous gagniez. Mais il faut aussi être juste et cohérent, et il faut trouver un package équilibré et qui fonctionne.

Comment va se débrouiller Honda pour dédoubler ses efforts et satisfaire Márquez et, dans le même temps, être attentif à un Champion du monde comme Mir ?

Ça, c'est Honda. Nous sommes sur tous les fronts : motocross, trial, Dakar, Formule 1, MotoGP. C'est beaucoup plus compliqué que si nous étions seulement concentrés sur le MotoGP, mais c'est pour ça que nous sommes l'entreprise que nous sommes.

Et pour couronner le tout, LCR a recruté Álex Rins, qui a gagné deux des trois derniers Grands Prix (Australie et Valence).

LCR a recruté Álex Rins mais, évidemment, il est aussi un pilote du HRC. Álex a eu la possibilité d'aller chez Aprilia et a décidé de venir chez Honda. À partir de là, nous sommes enchantés et nous essayerons d'en tirer le maximum au profit de Honda, sachant que l'équipe d'usine est Repsol Honda.

Et concernant le matériel qu'il recevra ?

Durant les courses, les priorités sont fixées par les résultats et le classement. La philosophie de Honda est que tous ses pilotes disposent du même matériel. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de temps pour produire les pièces et, dans ce cas, les nouveaux composants iront au pilote qui sera devant.

