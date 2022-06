Puig a senti Márquez "très ému" après l'opération

Charger le lecteur audio

L'opération destinée à replacer l'humérus de Marc Márquez dans le bon axe, près de deux ans après la fracture provoquée par une chute sur le circuit de Jerez, s'est déroulée comme prévu jeudi. Complexe, cette intervention va nécessiter une longue convalescence mais le sextuple Champion du monde a rapidement communiqué sa satisfaction.

"Merci à tous pour les messages de soutien !" a écrit Márquez sur Twitter, avec une photo le montrant en train de suivre l'une des séances du GP de Catalogne. "L'opération s'est bien déroulée et je me sens bien ! Merci au Dr Joaquín Sánchez Sotelo et à son équipe pour leur travail incroyable."

Alberto Puig, le team manager de l'équipe Honda, a pu s'entretenir avec Marc Márquez vendredi et a senti un pilote particulièrement ému, l'opération de cette semaine ouvrant la perpective d'un retour à une condition physique optimale, ce qui l'aidera sur sa moto mais aussi dans sa vie quotidienne.

"L'opération a été un succès et le docteur était très content. Ce n'était pas facile et elle s'est déroulée comme prévu. Parfois, ce n'est pas évident : on planifie une opération et on ne peut pas la faire comme prévu mais ça a été le cas. C'est pour ça que le docteur était satisfait. J'ai pu parler à Marc hier, il était très ému, il était heureux."

Avant l'opération, Marc Márquez a confié que les médecins n'avaient pas voulu lui communiquer une possible date de retour, ne souhaitant pas qu'il ait la volonté d'accélérer le processus de guérison. Au cours des prochaines semaines, le Catalan avancera pas à pas, en franchissant de nouvelles étapes tous les 15 jours.

"Le docteur lui a dit que le processus avancera par périodes de deux semaines", a précisé Puig. "Toutes les deux semaines, il s'attend à faire de [nouveaux] mouvements passifs, d'abord avec la main, et après quatre ou six semaines, débuter des mouvements passifs avec l'épaule. Ça prendra du temps, il ne nous a pas donné une échéance précise."

"La prochaine étape sera un scanner pour tout voir, il commencera la kinésithérapie et lentement il commencera à penser à son retour sur la moto", a-t-il ajouté. "On verra les progrès avec des périodes de deux semaines."