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Puig réagit à la retraite surprise Márquez : "La bonne décision au bon moment"

L'ancien patron de Marc Márquez estime qu'il choisit de raccrocher alors qu'il est encore capable de performer au niveau attendu.

Richard Asher

Publié: 27 nov. 2026, 10:28

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Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Le patron de Honda en MotoGP, Alberto Puig, estime que la retraite surprise de Marc Márquez est la bonne décision pour le pilote espagnol, sacré dix fois champion du monde.

Le directeur de l'équipe HRC, qui a travaillé avec Márquez durant ses années de succès chez Honda, où il a remporté six de ses huit titres en MotoGP, a déclaré ne pas être surpris par la décision de l'Espagnol de mettre un terme à sa carrière après son dernier sacre.

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"Franchement, c'est la bonne décision au bon moment", a déclaré Puig au signal international juste après l'annonce. "Il a de nouveau remporté le titre, alors que personne ne s'y attendait. Il restera assurément le plus grand de tous les temps. Il va rentrer chez lui et tout le monde se souviendra toujours de lui comme du meilleur pilote de l'histoire."

"S'il a pris cette décision, c'est parce qu'il a compris qu'il ne pouvait plus continuer à performer à ce niveau. Ceux qui le connaissent ne peuvent pas imaginer le regarder courir sans jouer la victoire. Je trouve donc cela triste d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, c'est une très bonne chose. Il a eu une carrière extrêmement longue et prolifique, et je ne pense pas que nous reverrons un jour un pilote comme lui."

Puig a ensuite été interrogé sur sa surprise face à cette annonce.

"Non, je ne suis pas surpris. C'est quelqu'un de très intelligent et, même si ce genre de décision est extrêmement difficile à prendre, Marc est ce qu'il est non seulement parce que c'est un pilote rapide, mais aussi parce que c'est une personne très, très intelligente. En général, les gens comme lui prennent les bonnes décisions au bon moment."

Interrogé sur l'héritage que laissera Marc Márquez, Puig a estimé qu'il n'était pas nécessaire de se livrer à une longue analyse.

"Ce qu'il a accompli est là, sous nos yeux. On peut voir ce qu'il a fait et la manière dont il l'a fait, malgré toutes ses blessures et avec toute sa passion pour ce sport. Nous, chez Honda, avons accompagné Marc pendant de nombreuses années, mais ce qu'il a réalisé est tout simplement irréel. Parfois, on ne peut même pas le comparer à d'autres grands champions."

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