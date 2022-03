Puig : Stoner, Pedrosa et Lorenzo "meilleurs" que les pilotes actuels

Charger le lecteur audio

Le MotoGP est plus compétitif que jamais, les pilotes et les marques étant nombreux à pouvoir prétendre au podium à chaque course. Pour Alberto Puig, cela ne signifie pas pour autant que le niveau actuel des pilotes est supérieur à celui de leurs aînés. À la tête de l'équipe Repsol Honda depuis 2018, l'ancien pilote a longtemps joué un rôle de mentor et a ainsi contribué à l'essor au plus haut niveau de Casey Stoner, Dani Pedrosa et Toni Elias, et a observé tous les pilotes de cette génération, des débuts à la retraite.

Interrogé par le magazine SoloMoto sur le champion le plus performant qu'il a côtoyé au cours de sa carrière, Puig n'a pas souhaité en dégager un, estimant seulement que les pilotes qui ont récemment pris le pouvoir en MotoGP ne sont pas au niveau de leurs prédécesseurs.

"Je n'aime pas désigner une seule personne", a répondu Puig. "Je peux juste vous dire que pour moi, avec tout le respect que j'ai pour tous les pilotes qui sont aujourd'hui dans le championnat, la génération que j'ai directement connue, qu'il s'agisse de Stoner, Pedrosa ou Lorenzo, était clairement meilleure que l'actuelle. Point final. Ces trois avaient des qualités et un potentiel exceptionnels. Je dis ça sans compter Rossi et Márquez, qui ont un talent naturel."

Ce n'est peut-être pas correct de le dire mais je pense sincèrement que si Marc [ne s'était pas blessé], on aurait gagné deux années de suite. Alberto Puig, team manager de Honda

Et pour le dirigeant du team Honda officiel, Márquez reste la référence malgré deux saisons gâchées par sa blessure à l'humérus : "Son histoire au bras a été très compliquée. Ce que je trouve fou, c'est qu'aucun journaliste n'a dit ce que ça signifiait de gagner trois courses [en 2021] avec un bras et demi dans le Championnat du monde de MotoGP. Cela montre le niveau de ceux qui disputent le championnat."

"Il a traversé une période très difficile mais il a pu gagner des courses et en fin d'année, il a eu la terrible malchance de tomber sur la tête et de se blesser à l'œil. C'est quelqu'un de fort, courageux et d'indestructible mentalement. Mais naturellement cela a été très dur."

Marc Márquez

Sans les nommer ni chercher à réduire leurs accomplissements, Puig estime que Joan Mir et Fabio Quartararo ne doivent leur titre mondial qu'à la blessure de Márquez : "Ce n'est peut-être pas correct de le dire mais je pense sincèrement que si Marc [ne s'était pas blessé], on aurait gagné deux années de suite. Le dernier souvenir que j'ai de Marc avant sa blessure, c'est qu'il était dans une autre galaxie dans la course où il est tombé, à Jerez."

La saison de Lorenzo chez Honda a été un "désastre"

Marc Márquez a porté les espoirs de Honda au cours de la dernière décennie et la moto a de plus en plus collé à ses besoins, même si la marque a changé de philosophie et contraint son pilote à se réadapter cette année. Plusieurs pilotes ont souffert de la comparaisons avec le #93 chez Honda au fil des saisons, dont Jorge Lorenzo, arrivé en 2019 après deux saisons délicates chez Ducati.

Selon Puig, la Honda n'était "pas la moto qu'il imaginait", ce qui a mené à un "désastre sur le plan sportif" et in fine à la retraite de Lorenzo, un an avant l'échéance du contrat. "Evidemment, quand un pilote est la référence et qu'il gagne, les ingénieurs suivent la tendance", a justifié le Catalan. La chute dans les essais du GP des Pays-Bas, qui a privé Lorenzo de quatre courses, a également été déterminante dans sa décision d'arrêter la compétition.

"Marc donne de l'énergie dans son pilotage, il pousse la moto. Lorenzo est arrivé d'une moto totalement différente. Il a essayé de gagner mais il y a eu deux très grosses chutes, une dans un test à Montmeló et l'autre à Assen, et je pense que c'est là qu'il vu qu'il ne pouvait pas continuer. Je sais qu'il a essayé, je l'ai aidé."

La chute de Jorge Lorenzo à Assen a été déterminante dans sa retraite

"J'ai eu une conversation très directe avec lui, très sincère. C'est un pilote que je connaissais à peine et ça m'a surpris. Par le passé on était rivaux, quand Dani était en 250cc, et chez Honda, j'ai découvert une personne très franche, particulière, mais après la chute d'Assen il est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas être rapide sur notre moto."

Pour l'année 2020, la marque a choisi de titulariser Álex Márquez, le frère de Marc, pour ses débuts dans la catégorie reine. Ce choix a parfois été critiqué, à tort aux yeux de Puig : "Il n'y avait pas besoin d'être très malin pour regarder le Championnat du monde de Moto2 et il y avait Álex, qui était le Champion. Le problème est qu'il s'appelait Márquez, c'est de là que sont venus les problèmes. Avec un autre nom, personne n'aurait ouvert sa bouche. Nous avons pris la décision que nous devions prendre à l'époque."

Dès 2021, Álex Márquez a été relégué dans le team LCR pour faire place à Pol Espargaró, encore aligné aux côtés du #93 cette année.